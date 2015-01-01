Деньги любят тишину, или что не прозвучало на мартовской сессии Орловского горсовета

Впервые за время работы с городским советом (а корреспондент «ОС» освещает работу уже четвертого созыва) депутаты на сессии не стали в деталях заслушивать ежегодный отчет председателя контрольно-счетной палаты. Между тем в ходе проверок КСП в 2016 году было выявлено 196 нарушений норм действующего законодательства. Общий объем финансовых нарушений составил 1 миллиард 658 миллионов рублей! Как заметил депутат Сергей Елесин, сравнивая отчеты главы горадминистрации и КСП, можно подумать, что речь идет о двух разных городах. Учитывая, что отчеты и мэра, и сити-менеджера были заслушаны в деталях, мы решили также подробно рассказать об отчете КСП, который на мартовской сессии так и не прозвучал.

Капля мёда

Как отметила, отвечая на вопросы депутатов, председатель КСП Татьяна Успенская, объем выявленных нарушений в сравнении с 2015 годом упал практически в два раза. То есть годом ранее объем нарушений составил свыше трех миллиардов. Есть и еще позитив – не возбуждено ни одного уголовного дела по материалам, переданным в прокуратуру, ФАС и прочие ведомства. Точно так же, как и в 2015 году, в этой строке таблицы КСП стоит прочерк. На этом мёд заканчивается.

Бочка дёгтя

Если разложить всю сумму выявленных недостатков по строчкам, то тройка «лидеров» выглядит следующим образом: нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом – 726,2 млн. рублей; потери бюджета, организаций и упущенные доходы бюджета – 464,5 млн рублей; прочие нарушения и недостатки – 370,9 млн рублей. Естественно, самое важное – это исполнение бюджета. В отчете КСП указано, что из 20 источников собственных доходов городского бюджета плановые показатели не выполнены по девяти источникам. В сравнении с 2014 годом сократились поступления от арендной платы за землю на 23,4 млн рублей, или на 14,6% и от аренды имущества – на 12,5 млн рублей, или на 9,2%. Не выполнены обязательства областного бюджета по субсидиям на 499,1 млн рублей, что привело к росту кредиторской задолженности по объектам капитального строительства и ремонту дорог. Общий объем неисполненных бюджетных обязательств за 2015 год составил 684,8 млн рублей в т.ч. за счет средств областного бюджета – 606,3 млн рублей, за счет средств городского бюджета – 78,5 млн рублей. Как выяснили аудиторы, расходы на капитальное строительство исполнены на 75,8% от плана. Неисполнение плана составило 381,6 млн рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных и ведомственных программ исполнены на 77,7%. Общая сумма неисполнения составила 312,3 млн рублей, в т.ч. по программе «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 годы)» – 306,8 млн рублей.

И «вишенка на торте» – объем муниципального долга увеличился на 25,3%, привлеченные муниципальные заимствования выросли с 933,5 млн рублей на 1.01.2015 г. до 1 169,5 млн рублей на 1.01.2016 г. А расходы на обслуживание муниципального долга в сравнении с предыдущим годом увеличились в 1,6 раза и составили 113,8 млн рублей.

Муниципальное имущество? Да кто ж его считал!

Как отмечается в отчете КСП, к системным недостаткам, установленным в ходе контрольных мероприятий, отнесены нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом и доходами бюджета города Орла. В частности, вопросы возникли к профильному управлению (УМИЗ). КСП неоднократно указывала, что это подразделение городской администрации не в полном объеме осуществляет возложенные на него полномочия и права. Во что это вылилось? Перечислим лишь самое основное.

В городе не обеспечен полный и достоверный учет муниципального имущества. В связи с отсутствием в реестре части объектов озеленения, отсутствием идентификационных данных объектов и документов, подтверждающих статус и границы скверов, парков, лесопарков и т.п., расходы городского бюджета на благоустройство в части озеленения необоснованны и недостоверны. Если перевести с чиновничьего языка на русский – пили не хочу!

Неправомерно числится в реестре муниципального имущества города Орла и в бухгалтерском учете МУП ЖРЭП (3) встроенное помещение общей площадью 1 500,0 кв. м, по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 27, так как по документам это имущество принадлежит не городу, а РФ.

Отчет КСП читается как потрясающий детектив – на одном дыхании. Вот, например, такой факт. На основании обращения горадминистрации депутатами было принято решение о согласовании продажи муниципального земельного участка площадью 5 750 кв. м и расположенных на нем нежилого двухэтажного здания общей площадью 962,6 кв.м и нежилого помещения площадью 84,2 кв. м по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 56-а. Однако при осмотре аудиторами было установлено, что на территории кроме указанных объектов находятся: блок из пяти больших гаражей, используемых ЖРЭП (3) в уставной деятельности для хранения автомобилей, несколько одноэтажных строений, подвал (овощехранилище), КПП, склад, которые отсутствуют в Реестре муниципального имущества города Орла и в бухгалтерском учете предприятия.

Или такой факт – УМИЗ своевременно не воспользовалось правами собственника помещения по адресу: Пролетарская гора, д. 1, общей площадью 384 кв. м. и не предприняло меры к расторжению договора безвозмездного пользования. В итоге потери бюджета составили 9,3 млн рублей, упущенные доходы бюджета – 0,6 млн рублей.

Без согласования собственника, без проведения аукционов и оформления соответствующим образом договорных отношений по 14 адресам выявлено 24 случая сдачи в аренду муниципальных нежилых помещений, переданных ЖРЭП (3). Неоднократно в актах контрольных мероприятий и заключениях Контрольно-счетная палата города Орла указывала на необходимость проведения инвентаризации свободных муниципальных жилых и нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений и хозяйственном ведении предприятий с целью выявления и эффективного их использования. Однако инвентаризация свободных нежилых помещений, находящихся в хозяйственном ведении МУП «ЖРЭП (3)», до настоящего времени не произведена, полная инвентаризация жилых помещений в МКУ «УКХ г. Орла» не завершена.

Как в сказке: чем дальше – тем страшнее

УМИЗ неэффективно осуществляет и функции заказчика. В частности, в ходе проверок выяснилось, что УМИЗ при принятии работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, входящих в состав застроенной территории (ограниченной улицами Полярной и Приборостроительной, на пересечении улиц 2-й Посадской и Карачевской, ограниченной ул. Спивака, Ватной, Корчагина и Карачевским шоссе), не воспользовалось предоставленным ему правом предъявлять претензии в письменном виде о недостатках, что привело к необоснованному уменьшению рыночной стоимости застроенной территории на 41,6 млн рублей.

О чем уже сообщали многие СМИ, освещая конфликт с застройкой дороги по переулку Черемховскому, в Орле отсутствует государственная регистрация права на большинство автомобильных дорог местного значения (94%). Даже по новым дорогам земельные участки под двумя новыми трассами МКУ «УКХ г. Орла» не переданы.

Эх, дороги…

Понять ситуацию с быстрорастворимым асфальтом на улицах города поможет такой раздел, как проверка законности, эффективности и экономности использования средств местного бюджета на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети. По данным КСП, необоснованно (то есть без документов, подтверждающих госрегистрацию права) приняты к учету объекты недвижимого имущества общей стоимостью 551,9 млн рублей. Допущено неэффективное использование бюджетных средств, предусмотренных на ремонт автомобильных дорог, в общей сумме 38,3 млн рублей, в том числе на оплату частично выполненных работ, приемка которых не предусмотрена условиями муниципального контракта, а также на оплату работ по «ямочному ремонту» дорог на гарантии и на оплату штрафов ГИБДД за нарушения в области дорожного движения, вызванные неудовлетворительным состоянием дорог. Боятся городские власти связываться и с областными учреждениями. В частности, город потерял 9,6 млн рублей, так как не обратился за выплатой по банковской гарантии в связи с нарушением ГУП ОО «Дорожная служба» условий муниципального контракта.

Многое объясняет и такой выявленный факт – у городского Управления коммунальным хозяйством (УКХ) отсутствует единообразный подход к установлению срока гарантийных обязательств на качество выполненных работ по ремонту улично-дорожной сети. Не всегда соблюдаются и межремонтные сроки (6 лет). Неправомерно до истечения запланированных дат в бюджете города Орла использовано: 2,1 млн рублей – на проведение ремонтных работ по Болховскому шоссе (должны были чинить в 2019-м), 5,3 млн рублей – на проведение работ по ремонту дорожного покрытия Красного моста.

По мнению аудиторов КСП, в нарушение Бюджетного кодекса РФ администрацией города не обеспечена реалистичность расчета расходов бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. В частности, формирование расходов бюджета города на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог осуществлялось без учета нормативов финансовых затрат. Городские нормативы необоснованно установлены на уровне федеральных. Соответствующее постановление носит формальный характер и не применяется при определении плановых сумм ассигнований. И еще одна «вишенка» – УКХ устанавливает в конкурсной документации минимально возможный срок действия банковской гарантии, превышающий срок действия контракта всего на один месяц! Потом потребовать с банка расплатиться за недобросовестного подрядчика невозможно – и это зафиксировано на бумаге с печатями.

Можно было бы еще долго перечислять все выявленные КСП недочеты – но хотелось бы, чтобы этот увлекательнейший документ, дающий представление о том, другом городе, который очень сильно отличается от Орла, описанного в отчетах мэра и сити-менеджера, прочитали в прокуратуре. И соответствующим образом среагировали.

Сергей Миляхин

 

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Опубликовано 05 Апр 2017 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 43

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КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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