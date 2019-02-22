22 февраля 2019



Деньги на расселение жильцов из аварийного дома застряли в области

Что будет с домом по ул. Калинина, 2 обсудили на профильном комитете горсовета. Напомним, дом по ул. Калинина, 2 с 2017 года признан аварийным и подлежит сносу. 31 мая прошлого года суд Заводского района обязал администрацию города провести противоаварийные работы. В свою очередь, администрация города подготовила ходатайство в региональный департамент строительства, транспорта и ЖКХ с просьбой выделить из областного резервного фонда средства в размере 2 млн рублей на эти цели. 28 декабря 2018 года губернатором Орловской области было удовлетворено ходатайство и подписано распоряжение о выделении необходимых средств на проведение противоаварийных работ. К сожалению, эти деньги в администрацию города так и не поступили, т.к. эти средства были из резервного фонда 2018 года. В 2019 году администрация города подготовила ходатайство повторно (в январе и 8 февраля), мотивируя это угрозой обрушения здания. В настоящее время, региональный департамент приступил к визированию проекта распоряжения о выделении денежных средств, — рассказали в пресс-службе горсовета.

Жителям многострадального дома администрация дважды направила уведомления о предоставлении им квартир в маневременном фонде на улице Тамбовской. Однако граждане отказались туда переезжать. С пояснениями почему жители дома по ул. Калинина, 2 отказались это делать, выступил депутат по их округу Александр Головин, который и инициировал внесение этого вопроса в повестку дня заседания комитета по строительству. Все дело в том, что предложенные квартиры находятся в удручающем состоянии. В трех отсутствует газовое оборудование и горячая вода, а одну из комнат облюбовали голуби и пол там полностью усыпан пометом.

Безусловно, такое состояние дел не могло не взволновать депутатов. Заместитель председателя горсовета Сергей Себякин предложил вынести этот вопрос на ближайшую сессию горсовета и попросил администрацию изыскать возможность и выделить 2 млн рублей сразу же из городского бюджета на противоаварийные работы. А после того, как область перечислит необходимые деньги, они будут возвращены в городскую казну.

 

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А у нас в квартире газ
Опубликовано 22 Фев 2019 в 12:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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