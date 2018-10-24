Деньги списали – работу не выполнили

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=5thSOG6A3-Y

№37 (530) от 24 октября 2018 г.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков опубликовал на канале «YouTube» видеорлик, снятый на улице Розы Люксембург в Орле. Еще в августе нынешнего года депутат обратил внимание городских властей и сотрудников ГИБДД на неудовлетворительное состояние люкового хозяйства на проезжей части улицы на участке от ул. Комсомольской до моста Дружбы и попросил принять меры и устранить имеющиеся недостатки – просадку и разрушение асфальта вокруг крышек канализационных колодцев. В середине сентября мэрия ответила Рыбакову, что всё исправлено. Выехав на место, депутат убедился, что это не так.

— Сегодня 21 октября. Еще летом, в июне, я обратился с депутатским запросом в администрацию города Орла с требованием ремонта люкового хозяйства на улице Розы Люксембург, — рассказал Виталий Рыбаков. — Прошло несколько месяцев. В сентябре я получил ответ за подписью заместителя главы администрации города Орла господина Ванифатова, где черным по белому написано, что колодцы, расположенные на проезжей части улицы Розы Люксембург, отремонтированы, и асфальтовое покрытие вокруг них восстановлено.

Как это называется на языке чиновников? Обман? Халатное отношение? Или введение в заблуждение жителей города Орла? Мы отошли буквально сто метров от центральной улицы и насчитали более 10 колодцев, к которым в этом году не прикасалась рука рабочего ремонтной бригады, как это утверждается в ответе Ванифатова. ГОСТ допускает отклонение уровня крышки люка от уровня асфальтового покрытия дороги до двух сантиметров, а по факту мы наблюдаем отклонение и семь сантиметров, и 10, и 14. А это в лучшем случае – разбитая подвеска, а в худшем – дорожно-транспортное происшествие. Однако, судя по ответу чиновника, работы выполнены, деньги списали, а на деле – конь не валялся. По этому вопросу я буду обращаться в прокуратуру Орловской области, потому что, на мой взгляд в данном случае налицо преступная халатность со стороны чиновников администрации города Орла.

Как сообщил депутат Рыбаков «Орловской среде», он будет держать на контроле ситуацию на ул. Розы Люксембург и обязательно расскажет о ней избирателям на своей странице на канале «YouTube» в сети интернет.

Посмотреть видеоролики, снятые Виталием Рыбаковым, можно, подписавшись на страницу депутата на канале «YouTube» по ссылке https://www.youtube.com/channel/UC0dqfJ-dQAu5QHsLEYF1aeA