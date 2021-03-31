Денис Филипченков: «За цифрами надо видеть людей!»

№11 (635) от 31 марта 2021 г.

В прошедшую пятницу на сессии Орловского облсовета губернатор Клычков отчитался перед депутатами о работе областного правительства в 2020 году. По словам Клычкова, год был сложным, но областным чиновникам все же удалось сохранить «позитивные тенденции в экономике. Исполнить социальные обязательства региональной власти перед жителями области. Остановить резкое распространение коронавируса и защитить здоровье людей». В подкрепление «позитивных тенденций» Клычков, по обыкновению, засыпал депутатов цифрами, процентами, индексами. Полагаем, нашим читателям, которые ежедневно ходят в магазины, эта статистика мало что скажет, поэтому приводить ее не будем – данные из губернаторского доклада опубликованы на сайте облсовета, так что любой желающий может с ними ознакомиться. Мы же отметим, что «позитив» Клычкова разделили далеко не все парламентарии – замечания, и справедливые, нашлись даже у всегда лояльных к губернатору депутатов-единороссов и коммунистов. А самый нелицеприятный критический отзыв о работе областной исполнительной власти в целом и Андрея Клычкова в частности представил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Орловском областном совете Денис Филипченков. Филипченков, в отличие от губернатора, оперировал не мертвыми цифрами, а реальными фактами. Причем оценивал эти факты с точки зрения простых жителей региона. Текст его выступления мы публикуем полностью.

«Прошедший год стал настоящим испытанием для нас, он отчётливо выявил слабые места, показал, что необходимо менять.

И в первую очередь мы видим кадровые проблемы. К положительным изменениям можно было бы отнести отставку Геннадия Парахина. Однако после его трудоустройства в Фонд развития промышленности расходы на зарплату руководителя при сомнительном обосновании выросли в разы, поэтому такое кадровое решение выглядит странным и неэффективным. Отставка Дениса Блохина, о необходимости которой наша фракция говорила несколько лет, не стала результатом продуманной кадровой работы команды губернатора, а лишь итогом суда и следствия. Снисходительность к нарушениям антикоррупционного законодательства – очень опасное качество для руководителя региона. Кстати, сейчас город ждёт отставки Юрия Парахина.

Оптимистичный отчёт губернатора показывает, что менять собираются только тех, кто выявляет недостатки и говорит правду.

В прошлые годы мы слушали в один день и отчёт губернатора, и отчёт нашего председателя, и отчёт председателя КСП. Это позволяло видеть более объективную картину работы региональной власти в отчётном периоде.

Опубликованные отчёты КСП позволяют видеть мажорный отчёт губернатора совсем в другом свете, а статистика и обращения граждан показывают, что не так у нас всё радужно.

Что хотелось бы отметить в работе правительства?

По-прежнему положительными моментами остаются внимание к благоустройству и доступность в социальных сетях, но, к сожалению, даже по вопросам, которые обсуждаются в соцсетях, мы видим ручное управление, а не системную работу, и это кадровый вопрос.

Сфере образования был нанесён серьёзный удар коронавирусными ограничениями. Орловские образовательные учреждения так и не смогли перейти на полноценное дистанционное образование, когда это было необходимо. Обучение детей легло практически на плечи родителей. Продлёнка не работает до сих пор, и наши дети не только недоучены, но ещё и обделены вниманием. Многие из них сидят дома одни по полдня. Какие из этой ситуации надо делать выводы? Во-первых, важно готовить учителей к дистанционной работе, обеспечивать их необходимой техникой и помогать в формировании навыков. Во-вторых, при введении ограничений следовать логике минимизации ущерба: если дети ходят в школу, то какой смысл лишать их продлёнки?

В последние годы всё более остро стоит проблема обучения и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно с расстройствами аутистического спектра. Таких детей становится всё больше, не стоят на месте и методики работы с ними, что позволяет обеспечивать максимальную адаптацию. К нам обращаются родители, и мы понимаем, что наша инертная система не успевает за вызовами времени в этой сфере. Пройдут годы, прежде чем у нас появятся полноценные ресурсные классы, тьюторы, инклюзивные детские площадки. Если не поставить этот вопрос в приоритет, то эти дети будут оставаться фактически в изоляции. В рекомендациях облсовета правительству есть пункт об активизации работы в этом направлении, но мягкая формулировка не отражает остроты проблемы.

Кстати, не менее острой остаётся и ситуация с доступной средой в образовательных учреждениях. Фактически, руководство учреждений действует по факту появления особого ребёнка. Но мы все знаем, как много времени уходит на строительство нормального пандуса, в итоге большинство таких детей остаются на домашнем обучении и лишены полноценного участия в жизни детского коллектива. И речь не только о школах. В ОГУ им. Тургенева не везде есть доступная среда, даже новое здание фундаментальной библиотеки на входе имеет не полноценный пандус, а его имитацию, которой невозможно пользоваться.

В своём отчёте вы называете только два недостатка в работе регоператора «Зелёная роща»: не со всех юрлиц жителей отдалённых населённых пунктов деньги собирает. А вот жители, которые как раз исправно платят, видят другие недостатки: несвоевременный вывоз мусора при высоких тарифах. Жителей беспокоит экологическая обстановка, но, насколько нам известно, не ведётся работа по перспективе захоронения хвостов сортировки, когда маленькие локальные полигоны, которые у нас есть, исчерпают свои ресурсы. Работа регоператора сопровождалась скандалами с задержкой выплат по контрактам и с увольнениями, ваши суперэффективные управленцы натворили дел, а у вас только две проблемы и только со сбором денег с населения.

В плане развития экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона объективно непросто было продвинуться в условиях пандемии. Далеко не все планы прошлых лет удалось реализовать. Политическая стабильность, компетентные управленческие кадры и отсутствие коррупционного шлейфа – вот что лучше всего может привлечь инвесторов! Регион не может этим похвастаться, отсюда и скромная статистика достижений.

Население реагирует на эту нестабильность, отсутствие достаточного количества рабочих мест с достойной заработной платой, разрушенную инфраструктуру настоящим вымиранием. Рост смертности и отрицательная миграция в первую очередь бьют по орловским сёлам. И 14 километров сельских дорог и 6 километров водопровода по всей области – это такая капля в море, которая не позволит переломить ситуацию. Сегодня нужно максимальные усилия направить на централизованную работу по подготовке проектно-сметной документации по вхождению в федеральные программы. Всё, что можно получить из федерального центра, надо получить. И это опять кадровый вопрос!

В вашем отчёте, Андрей Евгеньевич, большое внимание уделено освоению финансовых средств. К сожалению, благодаря проверкам КСП мы знаем, что это освоение сопровождается нарушениями, в том числе и нарушениями при закупках в рамках реализации программ. Там, где имеет место завышение стартовых цен и искусственное ограничение конкуренции, не приходится ждать высокого качества. Возможно, именно эти факторы приводят к тому, что дороги уплывают вместе со снегом, а по отремонтированному мосту «Дружба» практически невозможно ходить и страшновато ездить.

Но когда речь идёт о сфере здравоохранения, важно помнить, что коррупция убивает! И это не фигура речи. 23 марта комитет по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями провёл в высшей степени познавательное заседание круглого стола. Оно было проигнорировано руководителем профильного департамента Иваном Залогим. И напрасно. Возможно, на нём он бы узнал о выросшем в 10 раз по сравнению с прошлым годом количестве отсроченных рецептов, о степени серьёзности ситуации с медицинскими кадрами в области и о многом другом.

Всё больше жалоб в депутатских приёмных связаны с некачественной работой сферы здравоохранения. Это просто издевательство над больными людьми, инвалидами, которые месяцами не могут получить лекарства! По некоторым лекарствам ещё и закупки не проводились. И мы не можем объяснять людям, что закупки низкомолекулярных гепаринов не проводятся, потому что их не хватает на рынке из-за коронавируса. Нехватка лекарств обрекает их на физические и моральные страдания, создаёт угрозу жизни. Так нельзя поступать с людьми! За цифрами надо видеть людей!

У нас кадровый голод в медицине, и в то же время к нам идут медработники, которых заставили уволиться, выдавили под надуманными предлогами. К примеру, во второй поликлинике такая проблема. В детской больнице уже не первый скандал с увольнениями. Это нормальная кадровая политика? Думаю, уместно в такой ситуации требовать отставки именно Ивана Залогина. Это самый яркий пример провала кадровой политики команды губернатора, с которым может сравниться только советник Сергей Лежнев, позволяющий себе оскорблять людей, выступая от лица власти.

Много строк Вашего отчёта посвящено патриотизму. Тема, с которой спорить нельзя. Мы любим свою Родину. Но когда речь идёт о воспитании подрастающего поколения, надо понимать, что победы прошлых веков – не единственный источник патриотических чувств. Любовь к Родине должна у молодёжи подкрепляться востребованностью и перспективами, справедливостью власти и непримиримой борьбой с коррупцией. Есть и другая сторона медали. Мы помним и чтим память героев Великой Отечественной войны, но что сказали бы они о нашей сегодняшней реальности? О снисходительном отношении к неэффективному расходованию бюджетных средств? О страданиях инвалидов в мирное время? О разрушенных в мирное время дорогах? Боюсь, нам было бы стыдно смотреть им в глаза».

Комментирует председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Руслан Перелыгин:

— Отчёт губернатора прошёл в атмосфере ограниченной публичности. Не было глав районов, отсутствовали руководители территориальных подразделений многих федеральных ведомств. Видимо, как все недостатки в работе правительство списывает на ковид, так и проходящий без излишнего внимания отчёт тоже можно на это списать. Но вот почему не велась, как обычно, трансляция заседания, на коронавирус списать невозможно. Значит, есть внутреннее понимание, что отчёт грешит излишним оптимизмом.

Эффективное функционирование в регионе отраслей здравоохранения, образования, АПК и всех остальных зависит от качественных решений профессиональных управленцев. Губернатору за три года не удалось сформировать такую команду, которая смогла бы показать достойный результат работы. Губернатор не может обеспечить привлекательный инвестиционный климат в области из-за постоянных фатальных ошибок своих подчинённых и политической нестабильности. Андрей Клычков не раз отмечал, что готов покинуть должность по требованию своей партии, если придётся возглавить список в Госдуму. Это уже для инвесторов красный свет.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в сфере здравоохранения. Работа Ивана Залогина ускоряет процесс деградации отрасли, которая призвана увеличивать продолжительность и качество жизни людей. Для нашего вымирающего региона это недопустимо. Проблемы нехватки медицинских кадров, несвоевременного лекарственного обеспечения льготников, устаревания материально-технической базы лечебных учреждений особенно страшны при тех нарушениях при госзакупках, которые допускает его департамент. Поэтому мы считаем, что Ивану Залогину следует покинуть должность. Руководить сферой здравоохранения в регионе должны лучшие врачи, которые понимают процесс лечения, которые видят за цифрами людей! Здесь недопустим бухгалтерский подход.