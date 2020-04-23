Департамент Блохина вводит частичный запрет на продажу билетов в Москву

В Орловской области вводится запрет на продажу билетов в Москву. Запрет на распространяется на лиц, имеющих специальный пропуск, сообщает официальный портал Орловской области со ссылкой на руководителя департамента строительства, транспорта, ТЭК, ЖКХ и дорожного хозяйства Орловской области Дениса Блохина.

«Мы начинаем вводить ограничения на продажу автобусных и железнодорожных билетов. Так, вводится запрет на продажу билетов в Москву. Приобрести их смогут только те, кто имеет оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в столицу. Перевозчиков мы официально уведомим об этом уже сегодня», — проинформировал Блохин на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 22 апреля.