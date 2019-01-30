30 января 2019



Департамент неизвестно чего

№3 (540) от 30 января 2019 г.

В областном правительстве появилась новая чиновничья структура – департамент по проектам развития территорий Орловской области. В его состав входят 23 человека, на содержание которых из регионального бюджета направлено 6 миллионов 700 тысяч рублей. Постановление о создании департамента в декабре прошлого года подписал губернатор Клычков. За выделение бюджетных денег на финансирование непонятной структуры проголосовали депутаты-единороссы на январской сессии облсовета.

 

Перечень полномочий нового департамента насчитывает целых 28 пунктов, правда, понять, чем конкретно будет заниматься эта структура, даже внимательно прочитав их все, практически невозможно. Ну, например, к полномочиям департамента отнесены следующие:

— проводит анализ динамики социально-экономических явлений и процессов на территории Орловской области;

— определяет приоритеты пространственного развития Орловской области и вносит Губернатору Орловской области соответствующие предложения;

— определяет основные направления по реализации приоритетов пространственного развития территорий муниципальных образований Орловской области и вносит Губернатору Орловской области соответствующие предложения;

— принимает меры, направленные на поддержание устойчивости системы расселения на территории Орловской области;

— координирует деятельность органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области по отбору социально-экономических проблем Орловской области для их решения программно-целевыми методами, по разработке и формированию государственных программ Орловской области… и так далее и тому подобное.

Неудивительно, что у депутатов облсовета, на рассмотрение которых был вынесен вопрос о финансировании нового департамента, возник целый ряд вопросов. Вопросами, конечно, задались не все: фракция «Единая Россия», в традициях которой поддерживать любые – даже самые абсурдные начинания областных чиновников – никакими вопросами не задалась. А вот их оппоненты выступили резко против перечисления бюджетных денег в департамент «неизвестно чего». Причем в качестве оппонентов выступили отнюдь не коммунисты, а фракции ЛДПР, «Справедливая Россия» и независимые депутаты Виталий и Игорь Рыбаковы.

На главный вопрос – зачем вообще нужна очередная бюрократическая структура – внятного ответа депутаты так и не получили. Первый замгубернатора Вадим Соколов упирал на то, что задача по пространственному развитию территорий поставлена президентом, однако, почему эту задачу не могут выполнять уже существующие органы региональной и муниципальной власти, пояснить не смог.

Аргументы депутатов были куда убедительнее. Так, например, эсер Денис Филипченков обратил внимание, что выделенных 6,7 миллиона хватит только на зарплату чиновников, а на осуществление деятельности департамента денег нет. Это в свою очередь, вызывало резонное предположение, что структура создается для трудоустройства чиновников обладминистрации, попавших под сокращение.

Депутат Виталий Рыбаков отметил, что новый департамент  фактически будет дублировать функции муниципальных органов,  и было бы логичнее профинансировать муниципалитеты, которые сами способны разобраться, как им развивать свои территории. Более того, депутат Рыбаков напомнил членам фракции «Единая Россия», сколько раз голосовали за инициативы экс-губернатора Потомского, ухудшающие положение жителей области.

— Сколько можно идти на поводу – то у коммуниста Потомского, то у коммуниста Клычкова? Двадцать человек будут создавать имитацию бурной деятельности. Сколько можно поддакивать? Давайте скажем Клычкову нет хотя бы в этом вопросе, — обратился Рыбаков к коллегам.

Однако сказать нет депутаты-«единороссы» оказались не в силах: послушное большинство проголосовало, как надо. Вернее, как велено, повесив на плечи орловских налогоплательщиков очередной бесполезный отряд чиновников. Впрочем, полагаем, о налогоплательщиках, то есть о своих избирателях, голосовавшие «за» депутаты не думали – главное, чтобы губернатор Клычков был доволен.

 

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Опубликовано 30 Янв 2019 в 14:21. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 69

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