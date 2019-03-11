Департамент образования Орловской области возглавила москвичка

11 марта губернатор Андрей Клычков представил нового и. о. руководителя департамента образования на аппаратном совещании.

Как сообщает официальный портал Орловской области, у Татьяны Владленовны Крымовой 25-летний стаж работы в сфере образования. Она работала в столичном департаменте образования, а также возглавляла одну из московских школ.

Крымова является Почетным работником общего образования РФ, кроме педагогического имеет финансово-экономическое образование.