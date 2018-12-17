17 декабря 2018



Департамент соцзащиты просит орловцев приобрести подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В преддверии Нового года и Рождества орловцев приглашают принять участие в приобретении подарков детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщает пресс-служба губернатора, ежегодно бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Орловской области проводятся новогодние и рождественские мероприятия с вручением новогодних подарков несовершеннолетним детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, детям-инвалидам, многодетным и малоимущим семьям.

Для них в районах области будут организованы концерты, чаепития, утренники, новогодние балы, праздничные дискотеки, рождественские посиделки, конкурсы и спортивные игры. Кроме того, будет организовано поздравление тяжелобольных детей-инвалидов на дому с вручением новогодних подарков Дедом Морозом и Снегурочкой.

В настоящее время учреждениями ведется работа по привлечению внебюджетных средств с целью приобретения новогодних подарков для малоимущих семей с детьми. Организации и граждане также могут принять участие в данной акции. Денежные средства и новогодние подарки принимаются центрами социального обслуживания населения.

С адресами центров социального обслуживания населения Орловской области можно ознакомиться на сайте департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: dszn57.ru.

 

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Опубликовано 17 Дек 2018 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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