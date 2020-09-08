Департамент Залогина проиграл в суде еще несколько исков по лекарствам

Сразу два очень похожих релиза с разницей в пару дней опубликовала орловская прокуратура. 4 сентября стало известно, что прокуратурой Шаблыкинского района проведена проверка по обращениям двух жителей района по вопросу нарушения их прав на льготное лекарственное обеспечение. В итоге установлено, что заявители являются инвалидами 2 и 3 группы, в связи с чем имеют право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета. Однако в нарушение требований Федерального закона № 178-ФЗ инвалиды на момент обращения в прокуратуру не были обеспечены необходимыми лекарственными средствами в полном объеме.

В целях защиты прав указанных лиц прокурор направил в суд 2 исковых заявления с требованием обязать облдепартамент здравоохранения обеспечить инвалидов лекарствами по медицинским показаниям вплоть до их отмены лечащим врачом. Решениями Советского районного суда требования прокурора удовлетворены. Права инвалидов восстановлены в полном объеме, в настоящее время они ежемесячно обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами.

А уже 7 сентября появилось вот такое сообщение. “В Советском районном суде с участием прокурора Орловской области Владислава Малкина рассмотрено гражданское дело по иску прокуратуры к облдепартаменту здравоохранения об обеспечении инвалида 2 группы лекарственными средствами. В суде глава регионального надзорного ведомства отметил, что прокуратурой проведена проверка по обращению жителя Орла о ненадлежащем лекарственном обеспечении.

Установлено, что заявитель в связи с заболеванием имеет право на льготное лекарственное обеспечение. Однако в нарушение требований законодательства необходимые ему лекарственные препараты должным образом не предоставлялись. Один из назначенных мужчине врачом препаратов не выдавался ему с апреля 2020 года, в ходе судебного процесса он был обеспечен необходимым лекарством только на один месяц.

Рецепты на второй положенный инвалиду препарат в течение 2020 года вообще не выписывались, а заявка учреждения здравоохранения о потребности в лекарстве, направленная в облдепартамент, осталась без удовлетворения.

В целях защиты прав инвалида прокуратурой Советского района г. Орла в суд было направлено исковое заявление. С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств, прокурор области попросил суд удовлетворить требования прокуратуры района, обязать облдепартамент здравоохранения обеспечить инвалида лекарственными средствами в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены препарата лечащим врачом. Судом требования прокуратуры удовлетворены. Решение районного суда пока не вступило в законную силу.

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