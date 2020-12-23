Депутат Евгений Косогов: «Администрации следует извиниться перед каждым сотрудником»

№45 (624) от 23 декабря 2020 г.

Вчера, 22 декабря, был последний день, когда сотрудникам детских садов города Орла, должны были выплатить так называемую материальную помощь. Или точнее, ту часть зарплаты, которую у них отобрали, начиная с октября, ссылаясь на некие рекомендации федерального казначейства, которые ни городская, ни областная власть так и не решились обнародовать.

Напомним, сразу после сентябрьских выборов в горсовет и так называемого «избрания» мэром города Орла Юрия Парахина воспитатели, нянечки и прочие работники орловских дошкольных учреждений получили «урезанные» зарплаты. В среднем каждый сотрудник недосчитался по три тысячи рублей. Муниципальные власти, в чьем ведении, собственно, и находятся городские детсады, объяснили сокращение зарплат требованиями федерального казначейства, которое еще в начале 2020 года в ходе проверки обнаружило нарушения в системе оплаты труда в ДОУ. Разъяснения проводили лично новый мэр Парахин и его заместитель Ирина Проваленкова, которые объехали несколько (а может, даже и все) детских садов Орла, уговаривая людей потерпеть, пока не будут найдены «пути решения проблемы». К середине декабря пути нашлись. Как уже сообщала «Орловская среда», 14 декабря в соцсетях господин Парахин сообщил, что работники детских садов получат компенсацию за потерянную часть зарплаты за период с 1 октября по 31 декабря. Сумму компенсации Парахин, правда, не озвучил, зато назвал сроки ее выплаты – с 17 по 22 декабря. Удивительное совпадение, но как раз 17 декабря прошла традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина, и очень сильно подозреваем, что начало выплат приурочили к этой дате неслучайно: ну чтобы не дай бог какой-нибудь не в меру ретивый журналист не рассказал главе государства, как в Орле обижают воспитателей и нянечек.

При этом, разумеется, выплату материальной помощи обставили как заслугу администрации Орла (читай – мэра Парахина) и лично губернатора Клычкова, которые в мучительных раздумьях пришли к выводу, что отнятые деньги людям все же надо вернуть.

На прошлой же неделе на внеочередной сессии горсовета заместитель мэра Ирина Проваленкова внесла в вопрос о выплатах какую-никакую ясность – после того, как депутат из Справедливой команды Евгений Косогов предложил рассмотреть его в разделе «Разное».

Вот что рассказал Евгений Косогов «Орловской среде»:

— На внеочередной сессии городского совета мною – от Справедливой команды, от всех девяти депутатов, которые в нее входят – в очередной раз в был поднят вопрос о возвращении тех денежных средств, которые были отняты у сотрудников детских садов. В реальном выражении эта сумма составляет девять с небольшим тысяч рублей на каждого сотрудника за три месяца. Все мы прекрасно понимаем, что для наших, откровенно говоря, бедных, нищих работников дошкольных учреждений это приличные деньги. Поэтому я посчитал необходимым снова поднять этот вопрос на сессии, потому что в публикациях СМИ, основанных на той информации, которую давала администрация города, было непонятно, в полном ли объеме будут компенсированы потери в зарплате. Как доложила замглавы администрации Ирина Проваленкова, денежные средства будут возвращены в полном объеме – в виде премии. Я также уточнил, каким образом администрация будет решать эту проблему в 2021 году. Проваленкова сказала, что документы готовятся, и этот вопрос мы однозначно возьмем на депутатский контроль. Кроме того, я предложил администрации извиниться перед каждым сотрудником, который был, мягко говоря, обижен таким решением чиновников. И хотя бы разослать им поздравительные открытки к Новому году – с поздравлениями и извинениями. Я считаю, что это было бы правильно и честно. Потому что те встречи с коллективами детских садов, которые устраивали чиновники после уменьшения зарплат, надо оставить за скобками: люди на этих встречах явно выражали недовольство, ругали администрацию. Это было видно даже на тех снимках, которые публиковала сама мэрия. Потому что те три тысячи, которые отняли у людей, чья зарплата составляет 16-18 тысяч, очень серьезная сумма для них.

Именно поэтому Справедливая команда так настойчиво добивалась решения этой проблемы, начиная с октября. И считаю, что это наша заслуга: именно мы вынесли этот вопрос в широкое публичное поле, мы требовали вернуть работникам детских садов отобранные деньги – и мы этого добились. При этом мы требовали, чтобы председатель городского совета внес этот вопрос на рассмотрение ноябрьской сессии, но он не сделал этого. Мы также поднимали этот вопрос на ноябрьском заседании профильного комитета по бюджету. И считаю, что наша постоянная настойчивость в этом вопросе повлияла на позицию администрации, которая все-таки одумалась, поняв, что она сделала. Но в следующем году ситуацию необходимо контролировать, чтобы подобного не повторилось. Потому что в нашем регионе сотрудники детских дошкольных учреждений – одни из самых низкооплачиваемых бюджетников. А ведь на них лежит огромная ответственность! И если учесть их нагрузку, то оплата их труда – крайне низкая. Я считаю, что как минимум 25-30 тысяч они должны получать. И было бы справедливо, если бы оплата труда педагогов дошкольного воспитания была бы приравнена к оплате труда школьных учителей.

В целом же в данной ситуации надо поблагодарить жителей города Орла, которые на выборах депутатов горсовета проголосовали за кандидатов от Справедливой команды. И теперь эти депутаты защищают их интересы – причем не только интересы жителей своих избирательных округов, а всего города, как это было с сотрудниками всех детских садов Орла.

От редакции:

Если кто-то из работников детских садов, лишившихся части зарплаты с октября 2020 года, не получит обещанную компенсацию, он имеет возможность сообщить об этом в редакцию «Орловской среды». Мы, в свою очередь, передадим данную информацию депутатам горсовета из Справедливой команды, которые обещают добиться обещанных выплат.