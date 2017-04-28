Депутат горсовета запустил пилотный проект по поддержке талантливых школьников

К новому учебному году в школе № 25, депутат горсовета Александр Головин, запустил пилотный проект по поддержке активных школьников учреждения. Так, учащиеся 4, 9 и 11 классов по итогам учебного года получат денежные средства от народного избранника. Следует отметить, что премии будут выделяться из личных средств депутата, — подчеркнули в пресс-службе горсовета.

Как отметил сам Александр Головин, критериями отбора станет: активное участие школьников в общественной жизни школы, в олимпиадах за честь учебного заведения, отличная успеваемость и хорошее поведение.

— В конце года, совместно с учителями мы подведем итоги. Кто наберет большее количество балов и будет соответствовать всем перечисленным критериям, получат премии: четвероклассники — пять тысяч рублей, девятиклассники — 10 тысяч рублей и выпускники школы — 15 тысяч рублей, — рассказал депутат.

 

В Орловской области больше 20 тысяч не зарегистрированных безработных
В орловском областном управлении архитектуры новый начальник из С-Петербурга
Орловец поймал гаишника на взятке, сфотографировав денежные купюры и сделав диктофонную запись
Опубликовано 06 Сен 2017 в 15:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"