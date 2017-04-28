Депутат горсовета запустил пилотный проект по поддержке талантливых школьников

К новому учебному году в школе № 25, депутат горсовета Александр Головин, запустил пилотный проект по поддержке активных школьников учреждения. Так, учащиеся 4, 9 и 11 классов по итогам учебного года получат денежные средства от народного избранника. Следует отметить, что премии будут выделяться из личных средств депутата, — подчеркнули в пресс-службе горсовета.

Как отметил сам Александр Головин, критериями отбора станет: активное участие школьников в общественной жизни школы, в олимпиадах за честь учебного заведения, отличная успеваемость и хорошее поведение.

— В конце года, совместно с учителями мы подведем итоги. Кто наберет большее количество балов и будет соответствовать всем перечисленным критериям, получат премии: четвероклассники — пять тысяч рублей, девятиклассники — 10 тысяч рублей и выпускники школы — 15 тысяч рублей, — рассказал депутат.