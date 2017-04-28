Депутат Игорь Коновалов: «Я жителей по округам не разделяю»

№ 20 (468) от 14 июня 2017 г.

6 июня жители дома №8 с улицы Родзевича-Белевича вместе с депутатом горсовета Игорем Коноваловым они пришли в мэрию Орла на рабочее совещание к главе администрации Андрею Усикову, чтобы рассказать ему о своей проблеме: из-за повреждения газовой трубы жильцы многострадального дома остались без горячей воды. Вопреки ожиданиям граждан в мэрии их встретили неласково: Усиков в довольно суровой форме попросил незваных визитеров покинуть планерку, пообещав, правда, встретиться с ними позже. Встреча действительно состоялась, но осадочек, что называется, остался: некрасивая сцена в начале совещания стала яркой иллюстрацией отношений между чиновниками и гражданами. О подробностях этой теперь уже знаменитой планерки «Орловской среде» рассказал депутат Орловского городского совета Игорь Коновалов.

– Жители дома номер восемь с улицы Родзевича-Белевича обратились именно ко мне, хотя я депутат от другого округа, потому что, как я понимаю, обратиться им больше было не к кому: к сожалению, на сегодняшний день очень немногие депутаты способны поднимать острые для граждан вопросы. Люди рассказали, что котельную их дома отключили от газоснабжения. Соответственно, несколько дней в апреле у них не было отопления и до сих пор нет горячей воды. Граждане на протяжении полутора месяцев вели переписку с разными инстанциями – с Газпромом, с застройщиком, с администрацией – и получали ответы, которые не несли никакой смысловой нагрузки. И у людей не было понимания, когда, наконец, в их доме появится горячая вода. Они находились в неведении. У них сдавали нервы. В доме 324 квартиры. Это жилье эконом-класса, которое люди покупали в основном в ипотеку, вкладывали материнский капитал. Там очень много молодых семей с маленькими детьми. Мы все понимаем, в какой ситуации они оказались. И они ни до кого не могли достучаться. При этом жители осознавали, что если сейчас не начать бить в колокола, то к началу отопительного сезона они могут оказаться еще и без тепла. Поэтому мы решили пойти к главе администрации города Андрею Усикову на планерку и рассказать о проблеме жителей. Поскольку там присутствуют СМИ, там ведется протокол, и отделаться отписками уже не удастся. К сожалению, в нашем городе по-другому решать вопросы невозможно – пока не подтолкнешь, ничего не будет.

Я решил взять инициативу в свои руки, и мы пришли с гражданами на рабочее совещание в мэрию 6 июня. Кстати, за 10 минут до начала планерки нас подвергли «репрессиям» – людей попытались выгнать из зала, потому что мы якобы занимаем места, которые все расписаны. Нам говорили, что потом нас пригласят, но я понимал, что этого может и не произойти, поэтому мы решили остаться. Минут 10 мы пререкались с чиновницей, которая пыталась нас выдворить из зала, и именно она первая заявила, что пришедшие граждане спекулируют детьми. А когда те же самые дети неделями живут без горячей воды, она, видимо, считает нормальным. Она даже пыталась задействовать полицию в лице находящегося в зале представителя УВД в звании майора, но он повел себя адекватно…

Затем, когда началась планерка, уже Андрей Иванович Усиков поинтересовался, почему эти люди находятся в зале. Я попытался объяснить, но глава администрации не дал мне и слова вставить. И вообще разговаривал с гражданами в ультимативном тоне. То, что исполнительная власть должна выслушивать людей, работать с людьми и на их благо, наших чиновников, видимо, не касается. В общем, звучало и выглядело все это довольно неприятно. И дабы не превращать все это действительно в цирк, как выразился Андрей Иванович (хотя я считаю, что цирк устроил как раз он), мы ушли. А ведь на самом деле вопрос занял бы всего три минуты – людей можно было спокойно выслушать, и не было бы никаких проблем. Но слушать нас не хотели. Усиков заявил, что примет нас после рабочего совещания. Предполагаю, что он просто не владел информацией о ситуации, и перед камерами журналистов ему не о чем было сказать. А его фраза о манипулировании детьми – вообще, на мой взгляд, бред. Жители пришли с детьми по собственной инициативе, и это их заставили сделать разные обстоятельства – некоторым элементарно не с кем было оставить ребенка.

Еще хотел бы обратить внимание на высказывание сити-менеджера о том, что некоторые депутаты таким образом пиарятся. То есть, что меня как депутата волнует не проблема, а самопиар. На это я с полной ответственностью могу заявить: это едва ли не один из первых моих таких резонансных шагов, и это не пиар, а злободневный вопрос для тысячи человек. Честно говоря, меня это задело…

Ну а в дальнейшем все пошло нормально: нас проводили в приемную, предложили чай, мы дождались Усикова, который, пообщавшись с жителями, сказал, что все будет хорошо. Самое интересное, что комиссия для решения этой проблемы была собрана буквально через несколько часов! И жителей пригласили к первому заместителю губернатора Бударину. Меня при этом забыли позвать, хотя я лично просил Андрея Ивановича пригласить меня на эту встречу. Но в итоге меня проигнорировали – о встрече мне сообщили жители. Естественно, в администрацию области я пошел с ними. Андрей Иванович Усиков, встретив меня в вестибюле, как мне кажется, был неприятно удивлен и даже задал мне вопрос: «А какой у вас округ?». Узнав, что мой 23-й округ находится в Советском районе, поинтересовался: «А при чем здесь Северный? В этом есть какой-то подвох». Я ему объяснил, что жителей города на округа не разделяю, для меня все равны, и если люди ко мне обращаются, я как депутат должен им помогать. И здесь нет никакого пиара. Во-первых, депутат, который реально работает, в пиаре не нуждается. А во-вторых, не надо доводить ситуацию до такого градуса, когда можно сказать, что кто-то этим пользуется и пиарится.

В кабинет к Бударину меня, кстати, тоже не приглашали, но я зашел без приглашения, потому что я пришел, чтобы понять, как работает наша исполнительная власть, что она конкретно может сделать для граждан. Ну и что? На данном совещании мы, в принципе, никакой конкретики не услышали. Представитель Газпрома сказал, что неисправную газовую трубу, из-за которой, собственно, жители дома на ул. Родзевича-Белевича и остались без горячей воды, они, конечно, возьмут на баланс, но только тогда, когда она будет надлежащего качества. На сегодняшний день она в аварийном состоянии – и эту проблему надо решать. Как решать, пока непонятно. Временную врезку сделать нельзя – из-за запрета Ростехнадзора. Выход один – прокладка нового газопровода. А это требует времени: надо подготовить и согласовать проектную документацию, провести торги, выбрать подрядчика и произвести сами работы. То есть люди будут без газа порядка двух месяцев – как минимум. Но и опять же, если бы жители сейчас не забили тревогу, а администрация протянула бы время посредством отписок, зимой дом реально остался бы без тепла.

От редакции:

Депутат Коновалов ждет ответа на свой официальный запрос о том, что же все-таки конкретно намерены предпринять чиновники для решения этой проблемы. Одновременно он готовит жалобу на имя мэра Орла Василия Новикова на предмет некорректного поведения главы администрации города Андрея Усикова на рабочем совещании 6 июня. Тем временем на пресс-конференции 7 июня Андрей Усиков сообщил, что вопрос решится во второй половине июля. Редакция «Орловской среды» будет следить за развитием событий и информировать граждан. Как сообщил «ОС» депутат Игорь Коновалов, он также будет держать этот вопрос на постоянном контроле.