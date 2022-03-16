Депутат Константин Клепов: «Ребята, займитесь безопасностью»

№9 (678) от 16 марта 2022 г.

Мастера отписок и волокиты из числа представителей муниципальных органов исполнительной власти перешли на новый уровень: теперь они делегируют свои прямые обязанности депутатам горсовета. В частности, депутат Константин Клёпов, который в течение двух лет информирует администрацию Орла о необходимости продления пешеходного перехода на пересечении улицы Гагарина с ул. Красина к прилегающей территории крупного сетевого магазина ради безопасности пешеходов, получил «задание» от заместителя мэра Орла Степанова обратиться к представителям торговой сети X5 Retail Group с тем, чтобы они решили вопрос ремонта асфальтового покрытия парковки в районе дома №51 по улице Гагарина. О результатах рассмотрения обращения компанией X5 Retail Group заместитель мэра просит уведомить администрацию города Орла.

«В свою очередь администрация города Орла готова в максимально сжатые сроки принять постановление о введении ограничения движения транспортных средств, довести необходимую информацию до ОГИБДД УМВД России по городу Орлу и обратиться в УГИБДД УМВД по Орловской области по вопросу оказания содействия в обеспечении дорожного движения на вышеуказанном участке», добавил Степанов.

Иными словами, у администрации Орла на протяжении нескольких лет не находится средств, чтобы ликвидировать огромные ямы на парковке у магазина «Перекресток», чтобы сделать безопасным ближайший пешеходный переход, где завалены бордюрные камни, и времени, чтобы согласовать вопросы безопасности пешеходов на данных участках с ГИБДД, и теперь, как выясняется, этой проблемой должны заняться местный депутат и X5 Retail Group?

Напомним, граждане ежедневно подвергают свои жизни опасности, пересекая автомобильную дорогу по пешеходному переходу и попадая сразу же на аварийно опасную дорогу-дублёр возле магазина. Депутаты (сначала это был Виталий Рыбаков, а затем депутат Константин Клёпов) из года в год добиваются решения этой проблемы от городской власти. А заместители мэров, сменяющие друг друга, соревнуются друг с другом в мастерстве составления ответов на депутатские запросы, ничего при этом не предпринимая.

– На мой взгляд, администрация пытается переложить свою ответственность на предпринимателей, в данном случае на торговое предприятие, то есть на юридическое лицо, которое платит налоги в бюджет, а это большие суммы, и платятся они добросовестно, – прокомментировал депутат горсовета Константин Клёпов. – И думаю, они давно оплатили наличие нормальной инфраструктуры вокруг. Перед этим магазином находится пешеходный переход. Все, что сделала «полезного» администрация, или по её заданию кто-то сделал, это «уложили» бордюрные блоки у перехода набок: прежде они создавали неудобства для пешеходов, мам с колясками или инвалидов, они даже не могли нормально перейти дорогу в этом месте. Более того, переход фактически «вливается» в парковку, мы неоднократно просили администрацию, чтобы там был установлен знак, каким-то образом движение там должно регулироваться, либо знак пешеходной зоны нужно установить, либо продлить сам пешеходный переход – обезопасить движение каким-то образом, потому что здесь сейчас по факту абсолютно опасный пешеходный переход.

Граждане неоднократно, причем это жители разных домов, жаловались на этот переход. Люди переходят дорогу и по сути оказываются перед автомобилями, выезжающими с парковки. Ни каких-либо знаков, ни понимания, кто прав, кто виноват, здесь нет. Администрация на это закрывает глаза. С заместителем мэра я на эту тему регулярно разговаривал, когда распределяются денежные средства на, как я считаю, менее необходимые нужды города, на организацию каких-то праздников, мы говорим: «Ребят, вы займитесь безопасностью». На прошлом горсовете, когда заходил вопрос о Гостиной, 3, Новиков говорил: «Вы пишите, мы всеми вопросами будем заниматься». «Занимались» так, что подросток пострадал этой зимой из-за падения наледи. В очередной раз на горсовете я сказал, что вы вот этим пешеходным переходом не занимаетесь, в Разградском парке стоят огромные сухие деревья, которые небезопасны для граждан (на снимке). Но почему-то администрация предпочитает дорогостоящие проекты, которые, наверное, дают дополнительные очки. Причем проекты эти во многом спорные. Но то, что опасно и находится под самым носом, это никого не беспокоит. Говорят, чтобы оплатила торговая компания, которая и так перечисляет огромные налоги, давайте в таком случае и гражданам-налогоплательщикам скажем: «Вы же работаете, оплатите парковку или оборудование пешеходного перехода». У нас в администрации работают профессионалы по отпискам, многие вопросы, очень важные, годами не решаются.

Подготовила Наталья Зарубина