Депутат — мэру: «Наведите порядок в горсовете…»

№17 (554) от 22 мая 2019 г.

Депутат Орловского горсовета Олег Карпиков обратился с официальным письмом к мэру Орла Василию Новикову, потребовав навести порядок в горсовете. Речь идет о беспрецедентном случае: как утверждает депутат Карпиков, он выявил факт фальсификации официального документа – проекта решения профильного комитета горсовета, произошедший перед апрельской сессией.

17 апреля на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Орловского горсовета было принято решение рассмотреть вопрос об организации сбора, вывоза, размещения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Орел» на заседании очередной сессии горсовета.

Однако незадолго до сессии горсовета депутат Олег Карпиков обнаружил, что мэру города Орла Василию Новикову представили совершенно иное, состоящее из нескольких пунктов решение профильного комитета, где не было ни слова о внесении «мусорных» проблем в основную повестку сессии горсовета. Таким образом, важнейший на сегодняшний день «мусорный» вопрос оказался в разделе «Разное», соответственно, никаких решений по нему принято быть не могло.

Депутат горсовета написал обращение к мэру Орла, а также в правоохранительные органы, так как считает, что в данном случае имел место служебный подлог.

«Орловская среда» публикует полный текст обращения Карпикова к мэру города Орла.

«Уважаемый Василий Федорович, в соответствии с Регламентом Орловского городского Совета народных депутатов, утвержденного постановлением Орловского городского Совета народных депутатов от 20 декабря 2005 г. № 79/853-ГС, Положением «О порядке принятия муниципальных правовых актов Орловским городским Советом народных депутатов», утвержденным решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27.10.2011 № 8/0153-ГС, городской Совет образует комитеты и комиссии, которые являются основными рабочими органами для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение городского Совета.

Информирую Вас и предлагаю принять решительные действия по наведению порядка в городском Совете в части работы с документами. Перед заседанием пятьдесят первой сессии я столкнулся с подлогом документов, выразившимся в полной переформулировке решений, принимаемых депутатами на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

Так , 17 апреля 2019 года на заседании комитета по ЖКХ в городском Совете г. Орла при рассмотрении вопроса по уборке города и вывозу мусора депутатами комитета был отклонён предложенный аппаратом, заранее подготовленный проект решения, содержащий следующие пункты: «Рекомендовать администрации города Орла:

– усилить контроль по состоянию мест накопления ТКО и КТО. При выявлении фактов перенакопления оперативно информировать регионального оператора ООО УК «Зеленая Роща»;

– рассмотреть вопрос об увеличении финансирования из бюджета города Орла на ремонт и строительство контейнерных площадок на территории муниципального образования «Города Орел».

В ходе обсуждения и проведенного голосования депутаты большинством голосов приняли решение о том, чтобы вынести вопрос «Об организации сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Орел» в основную повестку дня апрельской сессии городского Совета.

В тот же день, после окончания заседания комитета по ЖКХ 17.04.2019, примерно в 14.00, я встречался с Музалевским Л.C., и он поддержал меня в том, чтобы решение комитета ЖКХ включить в основную повестку апрельской сессии городского Совета.

В итоге 23 апреля 2019 году примерно за два часа до заседания фракции «Единая Россия», я узнаю о том, что председателем комитета по ЖКХ Букаловым В.В. подписано решение от 17.04.2019 года №55/03 с иными формулировками, не содержащими главного решения, за которое голосовали депутаты: это внесение в основную повестку дня апрельской сессии городского Совета вопроса «Об организации сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Орел».

В частности, в официальном решении, подписанном Букаловым В.В., изложены следующие вопросы:

Рекомендовать администрации города Орла:

Усилить контроль за состоянием мест накопления ТКО и КТО. При выявлении фактов перенакопления оперативно информировать регионального оператора ООО «УК «Зеленая роща» и перевозчиков.

Проинспектировать контейнерные площадки частного сектора, многоквартирных домов для дальнейшего их приведения в нормативное состояние.

В целях надлежащего контроля за соблюдением графиков сбора и вывоза ТКО совместно с региональным оператором ООО «УК «Зеленая роща» проработать вопрос установки приборов спутниковой навигации на спецтранспорт и введение журналов в электронном виде перевозчикам.

Провести анализ федеральных, региональных и местных нормативно­правовых актов в области обращения отходов в части взаимодействия всех участников процесса в данной сфере.

О результатах проделанной работы проинформировать на апрельском заседании Орловского городского Совета народных депутатов.

Таким образом, считаю, что указанное решение является сфальсифицированным, искажающим фактические данные документом.

Предполагаю, что в действиях лиц, изготовивших и подписавших решение (в документе стоит подпись Букалова В.В.), имеется состав преступлений, предусмотренных:

– статьей 292 УК РФ «Служебный подлог», то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности;

– статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства;

– статьей 293 УК РФ «Халатность», то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

23.04.2019 около 12.00 я в телефонном разговоре проинформировал Негина В.В.

Примерно через 5 минут после этого разговора мне позвонил Себякин С.Н., я ему рассказал о подлоге более подробно, не кладя телефонную трубку, он вызвал к себе Пирогова А.Н. и после разговора с ним признал факт подмены решения (сопроводив это словами, что он справедливый человек).

23.04.2019 года на заседании фракции «Единая Россия» я призвал Вас провести по данному факту расследование.

О подмене решения я также проинформировал Вас и депутатов в присутствии прокурора Советского района на сессии городского Совета народных депутатов г. Орла 25.04.2019 года.

Считаю, что в выявленном мною факте подлога официального документа в виде замены фактического содержания решения, принятого депутатами на заседании комитета по ЖКХ, иным содержанием, не отражающим существо принятого решения, усматриваются признаки служебного подлога, превышения должностных полномочий и халатности (ст.ст. 286, 292,293 УК РФ).

Думаю, у лиц, изготовивших и подписавших подложный документ, имелась личная заинтересованность в этом.

На заседании комитета по ЖКХ 17 апреля 2019 года присутствовал заместитель Мэра Себякин С.Н., он был против включения вопроса «Об организации сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Орел» в основную повестку дня апрельской сессии городского Совета.

Предполагаю, что изготовители и подписанты подложного решения, чтобы ему угодить, как заместителю мэра, курирующему все вопросы ЖКХ в городе и получить его покровительство по службе, умышленно сфабриковали документ, не соответствующий действительности, прекрасно осознавая это и надеясь на безнаказанность.

О факте служебного подлога Вам было известно за два дня до сессии городского Совета народных депутатов г. Орла, однако подложный документ был представлен депутатам на заседании в папке и не отозван Вами, что также говорит об определённой халатности, заключающейся в непринятии мер по предупреждению последствий совершенного должностными лицами как минимум дисциплинарного проступка, в котором, по моему мнению, налицо имеется также состав нескольких преступлений, указанных выше.

Считаю, что будучи председателем городского Совета народных депутатов Вы обязаны незамедлительно провести служебное расследование и проинформировать правоохранительные органы (Следственный комитет и т.д.) по факту выявленного подлога служебных документов, превышения должностных полномочий и проявленной халатности должностными лицами.

В случае если человек знал о готовящемся или совершенном преступлении и не сообщил об этом в правоохранительные органы, то он будет являться соучастником.

Я Вас проинформировал.

С моей стороны в самое ближайшее время также будут направлены материалы во все правоохранительные органы и в г. Москву.

Факт подлога в городском Совете я встречаю впервые за 3,5 года и считаю, что этому надо дать принципиальную оценку и привлечь виновных лиц к ответственности.

О принятых мерах по результатам рассмотрения настоящего обращения прошу мне сообщить».

О.В. Карпиков

От редакции:

Инцидент, о котором сообщил депутат Карпиков в письме мэру Орла Новикову, по нашему мнению, имеет нехорошую подоплеку. Во-первых, потому, что касается важнейшего вопроса жизни города – так называемой мусорной реформы, к ходу которой и у горожан, и у чиновников, и у депутатов есть масса нареканий. При этом по чьей-то прихоти вопрос снимается с обсуждения в основной повестке дня сессии горсовета и переносится в раздел «Разное», то есть, проще говоря, проблема забалтывается. Во-вторых, факт подмены решения комитета подрывает доверие к деятельности горсовета вообще. Кто теперь поручится, что другие актуальные для избирателей вопросы не «замыливались» подобным же образом? В связи с этим полагаем, руководство горсовета должно со всей серьезностью отнестись к заявлению депутата Карпикова, провести проверку и принять адекватные меры по ее результатам. Ну и, разумеется, проинформировать об этом избирателей.