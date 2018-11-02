Депутат Перелыгин поспорил с чиновником Залогиным

Недавно на сайте «Орловские новости» было опубликовано интервью руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина, где тот в числе прочего отметил, что на нужды этой сферы в бюджет 2019 года «средства заложены адекватные». Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Орловском облсовете Руслан Перелыгин с чиновником категорически не согласен. Ответ депутата чиновнику обнародовала пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Ответ Перелыгина Залогину

Крайне удивило мнение руководителя департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина о проблемах, модернизации и уровне финансирования подведомственной сферы. Учитывая, что чиновник в своём интервью бросает камень в депутатский огород, заявляя, что мы не те показатели сравнивали, когда оценивали средства, запланированные в проекте бюджета области на 2019 год, придётся взять ответное слово.

Фракция Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Орловского облсовета проголосовала против принятия проекта бюджета. Одной из главных причин такого решения является недостаточное, по нашему мнению, финансирование сферы здравоохранения. Увидев в СМИ интервью Ивана Залогина, мы ожидали в нём прочитать всё, что угодно, только не то, что «средства заложены вполне адекватные».

Мнение фракции формировалось не за пять секунд после сравнения неких цифр. Оно складывалось в процессе общения с медицинскими работниками и пациентами больниц и поликлиник области. Многие проблемы мы видели своими глазами, потому что они весьма заметны. В проекте бюджета не заложены средства на решение копившихся годами проблем первичного звена здравоохранения. Есть острейшая потребность в капитальных и косметических ремонтах помещений районных больниц, в закупке современного оборудования, в создании доступной среды, в обновлении автопарка скорой помощи. Это нашло отражение в предложенных нами поправках к проекту бюджета.

Плохи наши дела, если руководитель департамента не бьётся за свою сферу, а главной проблемой считает недостаточный учёт и контроль. Получается, что чиновнику важнее красивый отчёт, а не реальная возможность спасения человеческих жизней и забота о здоровье жителей области.

Один из моих помощников, Дмитрий Серёгин, работает фельдшером скорой помощи. Его мнение «изнутри системы» считаю полезным и привожу здесь в виде интервью.

Руслан Перелыгин:

— Дмитрий, согласно «майским указам», медработникам систематически повышают заработную плату. Руководитель департамента называет «среднюю температуру по больнице» — 46 тысяч рублей, а сайт центра занятости населения области предлагает врачам вакансии от 12 100 рублей. Бастуют анестезиологи детской больницы, требуя повышения заработной платы. Как зарабатывают фельдшеры скорой помощи в Орле?

Дмитрий Серегин:

— Не могу сказать, что всё хорошо. Повышали оклады – снизили процентную надбавку. Мой друг работает в Старом Осколе фельдшером скорой помощи первый год и зарабатывает 20 тысяч на ставку, то есть в месяц он получает на свои 1,5 ставки 30 тысяч. У нас столько зарабатывают фельдшеры со стажем работы в 20 лет с высшими категориями и надбавкой за стаж. Наш молодой специалист платит несколько тысяч за медосмотр, чтобы устроиться на работу, а затем получает на 1,5 ставки около 20 тысяч, то есть ставка порядка 13,5 тысяч. Не забывайте про штрафы ОМС за ошибки и недочёты в оформлении документации. Многие думают уезжать.

Р.П.:

— Как Вы оцениваете состояние автопарка? Мы знаем, что в районах автомобилей не хватает, к примеру, Отрадинская больница крайне нуждается в приобретении машины скорой помощи, а что в областном центре?

Д.С.:

— Большинство машин давно пришли в негодность и нуждаются в замене. В моей практике случалось, что автомобиль завелся с тридцать третьей попытки, больные в это время ждут. Недавно не смогли погрузить в машину пациентку, потому что не работала задняя дверь, пришлось вызывать вторую бригаду. Если в ближайшее время не обновить автопарк, то боюсь, что в электронных картах придётся фиксировать плачевные результаты неоказания своевременной помощи больным.

Моя помощница Клавдия Ставцева – член общественного Совета пациентов при департаменте здравоохранения неоднократно сталкивалась с проблемами лекарственного обеспечения и оказания высокотехнологичной помощи. Ей я задал вопросы, чтобы показать проблемы орловского здравоохранения глазами пациентов.

Руслан Перелыгин:

— Клавдия, в прошлом году Вам пришлось судиться и звонить В. В. Путину, чтобы получить необходимые лекарства. Является ли проблема лекарственного обеспечения и сейчас актуальной?

Клавдия Ставцева:

— Нам обещали улучшение ситуации, но как это будет происходить, жизнь покажет. Сейчас же хотелось бы отметить, что для многих больных, в частности, гемодиализников, важен бесперебойный приём лекарственных препаратов, что сложно обеспечивать, если средства приходится добавлять на эти нужды в течение года, а на данный момент о бесперебойном лекарственном обеспечении многим пациентам можно только мечтать.

Р.П.:

— Хотелось бы услышать мнение пациентов относительно модернизации здравоохранения.

К.С.:

— Модернизация – это не только электронный документооборот. В первую очередь необходимо обеспечивать лечебные учреждения качественным и современным оборудованием. Оно стареет и выходит из строя, к тому же появляются новые возможности, которые позволят спасать жизни и лечить людей. Для этого нужна программа по обеспечению современным медицинским оборудованием наших больниц. И это тот случай, когда скупой платит дважды. Если экономить на высокотехнологичном оборудовании, то у нас будут стоять бесполезные сломанные машины, как это случилось с МРТ. Важно учитывать мнение врачей, мнение специалистов, чтобы закупленное оборудование обслуживалось производителем с заменой запчастей, чтобы оно было способно длительно работать без ремонта.

О проблемах орловского здравоохранения можно говорить часами, но сейчас, когда идёт работа над бюджетом области, важно обратить внимание на те из них, которые мешают лечить и спасать людей. Это вопрос приоритетов. Если приоритеты – обновление и укрепление материально-технической базы, решение проблем с заработной платой медперсонала, то чиновники работают над тем, чтобы войти в федеральные программы, выбить финансирование на ремонт, закупку оборудования, машин скорой помощи и другие потребности, от которых зависят жизнь и здоровье пациентов. Поле здесь непаханое. В противном случае — достаточно электронных карт для отчёта.