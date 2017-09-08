Депутат – прокурору

№30 (478) от 13 сентября 2017 г.

Депутат Орловского горсовета Игорь Коновалов подготовил обращение к прокурору Орловской области Ивану Полуэктову, в котором просит надзорное ведомство проверить принятое Орловским горсоветом решение о привлечении кредита в сумме 500 миллионов рублей для финансирования дефицита городского бюджета.

Напомним, на августовской сессии городского совета независимые депутаты Игорь Коновалов и Сергей Елесин голосовали против привлечения кредитных средств. По их мнению, полумиллиардный кредит загонит Орел в долговую яму. Как отметил депутат Игорь Коновалов в обращении к прокурору, в соответствии с Бюджетным кодексом дефицит бюджета муниципального образования не должен превышать 10 процентов общего объема бюджетных доходов. Между тем, по данным КСП г. Орла, уже в первом полугодии нынешнего года этот показатель составлял 11, 4 процента. Привлечение же полумиллиардного кредита увеличит дефицит еще больше.

К тому же нет ясности, за счет чего этот кредит будет погашаться. Администрация города планирует выставить на продажу акции, находящиеся в муниципальной собственности, однако депутатам не сообщили, акции каких именно хозяйствующих обществ будут проданы, какова их стоимость и каким образом эта продажа повлияет на состояние муниципального сектора экономики. Наконец, нет гарантии, что акции вообще смогут продать.

В силу всех вышеназванных причин депутат Коновалов справедливо, на наш взгляд, опасается, что привлечение фактически ничем не обеспеченного 500-миллионного кредита может поставить бюджет Орла на грань дефолта. Эти опасения и заставили депутата обратиться в прокуратуру. Как отреагирует на обращение Игоря Коновалова надзорное ведомство, мы обязательно сообщим читателям «Орловской среды».

Мария Печорина

 

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Опубликовано 13 Сен 2017 в 15:34. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 62

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