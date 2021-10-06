Депутат Рыбаков об афере на Красном мосту

№35 (659) от 6 октября 2021 г.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков, который неоднократно обращал внимание чиновников всех уровней на проблемы при ремонте Красного моста, опубликовал на канале YouTube очередной видеоролик с красноречивым названием «Афера на Красном мосту. Под личным контролем Клычкова?»

https://www.youtube.com/watch?v=SklILTwaPhE

— Еще неделю назад высшее руководство области и города заявляло, что надо немного подождать – и ремонт Красного моста будет продолжен, — напомнил Рыбаков.

— Дождались! Руководитель белгородского подрядчика «Ремспецмост» арестован. Сейчас ему вменяют растрату аванса на ремонт Красного моста в размере 180 миллионов рублей. Но я бы добавил сюда еще 58 миллионов аванса на ремонт моста в Ливнах, который подрядчиком также давно не ведется. Согласно публикациям СМИ, бюджетные деньги были потрачены в том числе на покупку автомобилей класса люкс. И это в то время, когда ко мне обращались рабочие и орловские субподрядчики и сообщали о невыплате денежный средств за проделанную работу!

Почему-то то, о чем депутаты Справедливой команды говорят уже целый год, упорно не хотели слышать ни товарищ Клычков со своим замом Тиньковым, ни пока еще мэр Парахин.

Эта группа людей до последнего пыталась защищать нерадивого подрядчика. И только после вмешательства прокуратуры и лично прокурора области Владислава Малкина дело сдвинулось с мертвой точки.

Есть мнение, что товарищ Подрезов (гендиректор ООО «Ремспецмост». – Прим. ред.) лично денег практически не увидел. А аванс через систему однодневок плавно перетек в карманы чиновников из высоких кабинетов. А это уже тянет на деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору – до 10 лет лишения свободы. Эту версию в ближайшее время подтвердит или опровергнет региональная прокуратура.

Я как депутат требую незамедлительного вскрытия банковской гарантии, что, по моему мнению, будет сделать не так просто, поскольку следственные органы уже выявили подлог документов при заключении контракта. Необходимо срочное проведение новых торгов. Жители не должны терпеть неудобства из-за бездарных управленческих решений, — заявил депутат.