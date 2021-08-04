Депутат Рыбаков рассказал, как «спрятали» хотынецкую свалку





№26 (650) от 4 августа 2021 г.

Депутат Виталий Рыбаков в очередной раз побывал в поселке Хотынец и снял очередной ролик, посвященный экологическим проблемам райцентра. Ролик в скором времени должен выйти на канале YouTube «Говорит Виталий Рыбаков». Пока же депутат опубликовал его анонс в соцсетях Фейсбук и Инстаграм.

— После выпуска на моем канале YouTube о ситуации с несанкционированной свалкой мусора на окраине посёлка Хотынец администрация Хотынецкого района под руководством главы Никишина решила вопрос весьма оригинальным способом — часть твердых бытовых отходов бульдозером сдвинула в близлежащий водоём, а всю остальную территорию свалки засыпали толстым слоем глины с соседнего карьера, — рассказал Виталий Рыбаков, проиллюстрировав происходящее в Хотынце видеокадрами засыпанной свалки. По оценке депутата, толщина слоя глины, под которым похоронили гору мусора, составляет примерно метр.

Напомним, о свалке на берегу водоема в райцентре Хотынец депутату Рыбакову и журналистам рассказал местный активист Владимир Рыцарев.

По его информации, место, где организована свалка, является территорий пгт Хотынец и не предназначено для складирования отходов.

— Глава района господин Евгений Никишин с целью, как я считаю, извлечения доходов «раздолбал» с приходом к власти коммунальную службу, и весь мусор, который вывозился на полигон Карачева, складируется на протяжении десяти лет здесь, — считает Рыцарев.

На многочисленные обращения в различные органы он нередко получал письменные ответы о том что «с выездом на место никакой свалки не обнаружили».

Тем не менее по иску природоохранного прокурора суд принял решение (и оно вступило в законную силу) об обязании местной власти ликвидировать данную свалку. Однако до последнего времени оно не исполнялось. Теперь же, после того, как ситуация была обнародована депутатом Рыбаковым, который одновременно передал имеющуюся у него информацию в прокуратуру, хотынецкие чиновники, видимо, решили свалку «похоронить».

— Почему глава района Никишин не решает проблемы с вывозом мусора, а пытается скрыть следы экологического преступления? — задается справедливым вопросом депутат Рыбаков и обещает держать ситуацию на контроле, а параллельно – снова обратиться в надзорное ведомство.