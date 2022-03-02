Депутат Рыбаков: «Жители не должны становиться заложниками некомпетентных чиновников»

№8 (677) от 2 марта 2022 г.

Администрация Орла в очередной раз «открестилась» от проблем жителей, на этот раз — многоквартирного дома №15 по улице 6-й Орловской дивизии. Лестничный марш на подходе к многоэтажке находится в ужасающем состоянии: здесь провалились ступени, на их месте зияют огромные дыры.

Жильцы дома каждый день рискуют получить переломы на подходе к дому, и, как выяснилось, никому до этого нет никакого дела.

Об этом депутат Виталий Рыбаков рассказал в своем Инстаграм:

— Улица 6-й Орловской дивизии, дом №15. Жители этого дома каждый день подвергаются опасности, подходя к своему подъезду. Я обратился к мэру Парахину и получил отписку: мне было предложено обратиться в управляющую компанию, так как администрация города не несет ответственности за эту территорию.

Я считаю, что первый заместитель Парахина гражданин Минкин допустил халатность в ответе на мой депутатский запрос, так как жилищная инспекция подтвердила, что эта территория как раз относится к муниципальному образованию Город Орел.

— Жители не должны становиться заложниками несостоятельности чиновников и каждый день подвергать свою жизнь опасности. Поэтому я готовлю соответствующие документы в надзорное ведомство, — проинформировал депутат.

В связи с этим Виталий Рыбаков задаётся вопросом: обладает ли Минкин достаточной компетенцией для ответа на запросы? Это просто отписка или наглая ложь? Соответствует ли данный чиновник занимаемой должности? Моё мнение: «Нет!» — заключил депутат.

От редакции:

Напомним, сейчас первый зам мэра Орла Олег Минкин находится под домашним арестом как подозреваемый по уголовному делу о хищении 15 миллионов рублей при ремонте площади Жукова.

Минкину инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями.

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