Депутат Рыбаков: «Жители Орла не должны терпеть неудобства из-за бездарных управленцев»

№37 (661) от 3 ноября 2021 г.

1 октября на своем канале в YouTube депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков опубликовал видеоролик «Афера на Красном мосту. Афера под личным контролем Клычкова?». Ещё месяц назад депутат высказал мнение, что средства по банковской гарантии вернуть будет невозможно.

https://www.youtube.com/watch?v=SklILTwaPhE

– Неделю назад высшее руководство области и города заявляло, что надо немного подождать, и ремонт Красного моста будет продолжен, – отметил Виталий Рыбаков и напомнил, что говорил мэр Орла Парахин относительно перспектив ремонта Красного моста:

– Подрядчик зарекомендовал себя достаточно хорошо на других объектах. Я думаю, что и здесь он выполнит свои обязательства в срок.

Парахина активно поддерживал губернатор Клычков: с июня по сентябрь текущего года он, в частности, сообщал следующее:

– Работы контролируются. Сегодня было совещание, и с этой недели подрядчик выходит на работу, увеличивает в десятки раз количество рабочих. Либо на этой, либо в начале следующей недели в полном объеме будет активизирована работа.

– По Красному мосту одни и те же пишут каждый раз: когда, когда? Вот мы доработали, внесли изменения в сметы, обеспечили возможность графика для застройщика. Работы уже начались.

– Дождались, – резюмировал депутат Рыбаков. – Руководитель белгородского подрядчика «Ремспецмост» арестован. Сейчас ему вменяют растрату аванса на ремонт Красного моста в размере 180 миллионов рублей. Но я бы добавил сюда еще 58 миллионов аванса на ремонт моста в Ливнах, строительство которого также давно не ведется подрядчиком. Согласно материалам СМИ, бюджетные деньги были потрачены в том числе и на покупку автомобилей класса «люкс». И это в то время, когда рабочие и орловские субподрядчики сообщали мне о невыплате денежных средств за проделанную работу. Почему-то то, о чем депутаты Справедливой команды говорят уже целый год, упорно не хотели слышать ни товарищ Клычков со своим замом Тиньковым, ни пока еще мэр Парахин. Эта группа людей до последнего пыталась защищать нерадивого подрядчика, и только после вмешательства прокуратуры и лично прокурора области Владислава Малкина дело сдвинулось с мёртвой точки.

– Взвесьте свои силы и возможности, потому что поздно будет в определенный момент. Ситуация крайне тревожная и требует нашего внимания, – предупреждал подрядчиков прокурор области.

– Есть мнение, что товарищ Подрезов лично денег практически не увидел. Аванс через систему однодневок плавно перетёк в «карман» чиновников из высоких кабинетов, – предположил депутат Рыбаков. – А это уже группа лиц по предварительному сговору, то есть до десяти лет лишения свободы. Эту версию в ближайшее время подтвердит или опровергнет региональная прокуратура. Я как депутат требую незамедлительного вскрытия банковской гарантии, что, по моему мнению, сделать будет не так просто, так как следственные органы уже выявили подлог документов при заключении этого контракта. Необходимо срочное проведение новых торгов. Жители не должны терпеть неудобства из-за бездарных управленческих решений.