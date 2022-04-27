Депутат Виталий Рыбаков о формализме КСП: «Технические ошибки» выйдут боком»

№15 (684) от 27 апреля 2022 г.

Контрольно-счетная палата Орловской области подготовила отчет о результатах деятельности в 2021 году. Документ представят на рассмотрение депутатов облсовета на апрельской сессии. Пока же председатель КСП Константин Паршин отчитывается об итогах своей работы на заседаниях профильных комитетов, а депутаты привычно принимают отчет «к сведению», соблюдая формальную процедуру. Впрочем, есть и такие, кто проявляет неформальный поход. Депутат Виталий Рыбаков изучил отчет КСП в деталях и составил собственное мнение о результативности и эффективности работы Контрольно-счетной палаты под руководством Константина Паршина. Своими соображениями депутат Рыбаков поделился с «Орловской средой».

— Я внимательно изучил представленный на рассмотрение депутатов отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области в 2021 году, и уже сделал ряд выводов, — рассказал «Орловской среде» Виталий Рыбаков.

— Итак, за год КСП провела 19 контрольных и 16 экспертно-аналитических мероприятий, а также 54 мероприятия по контролю за формированием и исполнением областного бюджета и бюджета ТФОМС.

Сумма выявленных нарушений выглядит внушительно – 1 миллиард 314,4 миллиона рублей.

Но очень важно отметить, что основная доля нарушений приходится на нарушения по ведению бухучета, в том числе при исполнении бюджета, и иные нарушения, сумма которых в совокупности составляет 1 миллиард 083,3 миллиона рублей. То есть так называемые технические нарушения, или, как с некоторых пор стало принято говорить в Орловской области, «технические ошибки» — это 82 npoценma от общего числа установленных нарушений. Подчеркну: данные нарушения носят технический характер и не влияют на эффективность использования бюджетных средств.

А вот что касается действительно важных нарушений, то есть неэффективного использования бюджетных средств, то их доля в общем объеме составляет всего около 3 процентов. О чем это свидетельствует? О том, что бюджетные деньги тратились с максимальной эффективностью? Или о том, что КСП Орловской области в отчетном периоде не уделяла должного внимания контролю за эффективным использованием бюджетных средств? На мой взгляд, скорее о последнем. Поясню на нескольких примерах, почему я так считаю.

В соответствии с планом работы КСП Орловской области на 2021 год был проведен аудит закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации национальных проектов на территории Орловской области. По результатам проведенных проверок установлено, что сумма неэффективных расходов бюджетных средств составила 448,6 тысячи рублей (при том, что на реализацию нацпроектов было выделено 5,4 миллиарда рублей). Таким образом, вроде бы можно сделать вывод, что все выделенные на нацпроекты средства цели использованы эффективно. Но мы знаем, что результаты проверок, которые проводили правоохранительные органы, говорят об обратном.

Так, только по двум объектам (по ремонту площади маршала Жукова и ремонту Красного моста) выявлены факты мошенничества, в результате которых бюджету области нанесен ущерб в сумме около 185 миллионов рублей, возбуждены уголовные дела. И таких примеров много.

При этом в рамках проведенного контрольного мероприятия КСП Орловской области не исследован вопрос эффективности использования бюджетных средств при ремонте площади Маршала Жукова.

Следует отметить, что в материалах проверок содержатся в основном описание и статистические данные реализации данных программ.

Идем далее. Сумма выявленных нарушений при осуществлении закупочной деятельности составила 189 миллионов рублей, и по большей части это нарушения процедурного характера. Основная доля нарушений приходится на ООО Управляющая компания «Зеленая роща».

Примечательно, что проверке подвергались контракты с небольшими объемами вложений. Не уделялось должного внимания процедурам формирования начальной (максимальной) цены контрактов, где в основном и существуют риски неэффективного использования бюджетных средств. Об этом свидетельствует тот факт, что сумма неэффективно использованных бюджетных средств, согласно результатам проведенных проверок, составила 38,6 миллиона рублей, или в 7 раз (!) меньше, чем сумма аналогичных нарушений, выявленных КСП в прошлом году. И опять же, около 50 процентов этой суммы приходится на одну проверку, проведенную все в той же Управляющей компании «Зеленая роща».

В отчете КСП сообщается, что по результатам проведенной проверки УК «Зеленая роща» правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. При этом, из информации правоохранительных органов следует, что уголовное дело возбуждено по результатам их проверки, проведенной в более ранний период, а не по результатам проверки КСП Орловской области. И в основе возбужденного уголовного дела не содержатся материалы проверки, проведенной КСП.

Замечу, что в 2021 году по результатам проведенных КСП проверок прошлых лет было вынесено 8 обвинительных приговоров. И при этом прокурор Орловской области Владислав Малкин отмечал низкую эффективность работы КСП Орловской области, поскольку по результатам 24 проверок, проведенных в 2020 году, было возбуждено всего 8 уголовных дел. Возникает вопрос, а какова же тогда эффективность работы КСП Орловской области в 2021 году? К сожалению, представленный отчет не дает об этом ясного представления.

Так, например, в сводной таблице отражен факт нецелевого использования бюджетных средств в сумме 3,5 миллиона рублей. Но данное нарушение почему-то не нашло отражения в отчете. Требуются дополнительные пояснения, в чем именно состояло это нецелевое использование, какие меры приняты к устранению нарушения, возбуждено ли уголовное дело по данному факту.

Также в отчете не сказано, какие суммы нанесенного ущерба уже взысканы и будут взысканы в рамках вынесенных представлений КСП в отчетном периоде. Ведь главным показателем результативности работы КСП, на мой взгляд, должно быть не только число выявленных нарушений, но и привлечение к ответственности лиц, допустивших эти нарушения, а главное – взыскание с них нанесенного бюджету ущерба.

В представленном отчете содержится информация о том, что за допущенные нарушения 20 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, с 8 должностными лицами расторгнуты трудовые отношения. Но при этом в отчете не указано, по результатам каких проверок и кто именно привлечен к ответственности. Считаю, что такая информация должна доводиться до сведения депутатов и общественности.

Теперь несколько замечаний по отдельным разделам отчета.

Мероприятия по контролю за расходованием бюджетных средств в сфере здравоохранения и социальной сфере (раздел 2.3 отчета).

По данному направлению проведено 3 контрольных и 3 экспертно-аналитических мероприятия. Объем проверенных средств составил 1 миллиард 218,3 миллиона рублей, объем выявленных нарушений – 72,3 миллиона рублей, или около 6 процентов. При этом основная доля нарушений – 44 миллиона рублей – приходится на нарушения правил ведения бухгалтерского учета, иные нарушения (61%).

Сумма нарушений по госзакупкам в данной сфере составила 28,2 млн. рублей.

При проведении анализа расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлены факты приобретения некачественного жилья. Также установлены случаи нарушения законодательства по госзакупкам в части обоснованности формирования начальной (максимальной) цены контрактов на сумму 17,1 млн. рублей.

Вместе с тем в отчете отсутствует конкретное описание данных нарушений, выводы, последствия нарушений, также отсутствует информация о направлении материалов в правоохранительные органы. Хотя в предыдущие периоды по аналогичным фактам возбуждались уголовные дела с последующим вынесением обвинительных приговоров.

Мероприятия по контролю за расходованием бюджетных средств в сфере образования, культуры и спорта (раздел 2.4 отчета).

В 2021 году в данной сфере проведено 6 контрольных и 2 экспертно-аналитических мероприятия. Выявлены нарушения на сумму 81,9 млн. рублей. При этом нарушения по госзакупкам в сумме 66 млн. рублей носят опять же процедурный характер. И опять же не исследован вопрос формирования начальной (максимальной) цены контрактов, упущенной возможности экономии бюджетных средств.

Основная доля нарушений (42%) выявлена при проверке Глазуновского сельхозтехникума, которая проводилась в январе 2021 года по инициативе правоохранительных органов на основе имеющейся у них информации. Ее результатом стало возбуждение уголовного дела.

При проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на создание материально-технической базы учреждений образования в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», выявлены нарушения на сумму 41,9 млн. рублей. Из них 37,4 млн. рублей – при осуществлении госзакупок. И снова данные нарушения являются процедурными. Стоит ли говорить, что в рамках проведенной проверки не исследована начальная цена контракта, не рассчитана упущенная возможность экономии бюджетных средств при ее возможности? Также отсутствует информация о возмещении проверенными учреждениями средств, потраченных на необоснованные выплаты, и вообще непонятно, будут ли эти средства возмещаться. Отражено ли это в представлении КСП?

Особый интерес представляет раздел отчета 2.1 – мероприятия по контролю за расходованием бюджетных средств в сфере дорожного хозяйства, строительства и ЖКХ.

В ходе проверки выполнения областной адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных Региональному фонду капитального ремонта, были выявлены нарушения на сумму 21,7 млн рублей, что составляет 2% от объема проверенных средств (1 миллиард 61 миллион рублей). При этом нарушения бухучета (то есть технические нарушения) составили 17 млн рублей, или 81% от объема выявленных нарушений, еще 4,7 млн. рублей – это нарушения норм законодательства при осуществлении госзакупок. В отчете отсутствует информация о выявленных нарушениях по неправомерному расходованию средств на оплату труда сотрудников Фонда, и не указана выплаченная сумма.

Примечательно, что выявленные нарушения по госзакупкам в сумме 4,7 млн. рублей являются единичным фактом необоснованного включения в формирование начальной цены контракта услуг по проведению технического освидетельствования лифтового хозяйства и строительному контролю, не предусмотренных документацией об электронном аукционе и не являющихся объектом закупки.

Других нарушений не установлено. При этом по материалам проверок предыдущих годов возбуждались уголовные дела с вынесением обвинительных приговоров.

Также следует отметить, что не нашел своего отражения в акте контрольного мероприятия КСП Орловской области, проведенного в 2021 году, вопрос об исследовании закупок лифтового оборудования Фондом капитального ремонта (ФКР). При этом ФКР проведен конкурс на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния шахты, разработке проектной документации на ремонт (замену) лифтов в многоквартирных домах Орловской области. Начальная (максимальная) цена контракта составила 568,9 млн рублей. Победителем данного конкурса стало ООО «Трансэнерго» из Нижнего Новгорода с уставным капиталом 10 тыс. рублей. С данной организацией заключен контракт на 563,2 млн рублей, что всего на 2,7 процента ниже начальной (максимальной) цены.

Любопытно, что разработкой проектной документации, которая в последствии и стала основанием при формировании НМЦ контракта, занимался… непосредственно поставщик услуг.

Однако, изучив материал проверки КСП, можно сделать вывод, что в данном направлении… все благополучно.

Любопытны и результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области».

Объем проверенных средств составил 11,3 млн рублей, выявлены нарушения на сумму 0,2 млн рублей (1,7%).

Проверкой были охвачены отдельные сельские муниципальные образования с небольшими объемами проведенных работ. А вот реализация данной программы на территории города Орла, на что было выделено 89 миллионов рублей субсидий, не проверялась. Несмотря на то, что именно по фактам нарушений законодательства в данной сфере правоохранительные органы периодически возбуждают уголовные дела.

Наконец, несколько слов о результатах проверки целевого и эффективного расходования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Объем проверенных средств по данному направлению составил 162 млн рублей, сумма нарушений – 12,3 млн. рублей (7%).

В отчете указано, что УКХ г. Орла произведена приемка и оплата жилых помещений стоимостью 12,3 млн. рублей, не отвечающих установленным контрактами требованиям к их площади, что является нарушением требований Федерального закона №44-ФЗ. При этом в отчете отсутствует информация об обосновании правонарушения, его причинах и последствиях (требуются дополнительные пояснения).

Другие нарушения, отраженные в отчете, незначительные.

Таким образом, анализ представленного депутатам отчета дает основания говорить о формальном подходе к проведению проверок со стороны KCII Орловской области. И этот подход кардинально отличается от принципов работы областной Контрольно-счетной палаты еще год или два назад, когда ее возглавлял прежний председатель Иван Левин. Тогда в ходе проверок КСП вскрывались действительно масштабные нарушения – например, в ходе ремонта мостов и при строительстве ФАПов в районах Орловской области, при реконструкции Детского парка, в сфере закупок медицинского оборудования… Не случайно во время работы Левина отчеты КСП читались как хороший детектив и, самое главное – получали детективное продолжение в виде уголовных дел, которых за годы работы Левина по результатам проверок КСП было возбуждено более 20. Сейчас же мы видим, что под руководством бывшего начальника контрольного управления губернатора Константина Паршина КСП по большей части проявляет формальный подход в выявлению нарушений, делая упор на так называемых «технических ошибках», о чем и свидетельствуют данные представленного отчета. И я убежден, что это подход неэффективный. Поэтому я предложил бы КСП пересмотреть некоторые принципы работы и отбирать объекты для последующих проверок с учетом предварительного анализа эффективности использования бюджетных средств, информации из внешних источников, применять риск-ориентированный подход. И обязательно активизировать работу по взаимодействию с правоохранительными органами, ориентируясь на положительный результат такого взаимодействия, который имел место в предыдущие годы.

Пока же, проанализировав отчет КСП, я окончательно убедился, зачем надо было затевать интригу с заменой председателя КСП Ивана Левина на бывшего починенного коммуниста Клычкова – причем, что печально, с молчаливого согласия председателя облсовета Леонида Музалевского и депутатов фракции технического большинства.

По моему мнению, такая работа, которая очень напоминает очковтирательство, уже в краткосрочной перспективе выйдет боком всем тем, кто причастен к формированию нужных, удобных и гибких кадров в аппарате КСП. Да и для многих других это тоже откликнется эхом проблем как политического, так и правового характера.

Ведь, как известно, шило в мешке не утаишь, следы остаются: уедут одни командировочные, приедут другие – и появятся вопросы! К кому? К тем, кто остался!

Ведь мы прекрасно видим, как на протяжении последних лет формируется железобетонная тенденция: гибкие и удобные руководители разного уровня попадают «под раздачу» после отъезда очередного горе-начальника. Уже спросили по всей строгости со Стрелец – 7 лет реального срока, со Шлейхера – 7 лет реального срока, с Масленникова —5 лет реального срока, с Блохина – пока 2 года условно. На очереди – Дорофеев, Кочергин, Залогин, Минкин и «техническая ошибка» коммуниста Клычкова – гражданин Парахин.

В свою очередь мы, депутаты Справедливой команды, приложим все силы, чтобы помогать нашему уважаемому президенту В.В. Путину в борьбе с проявлениями коррупции в отдельно взятом регионе – в нашей Орловской области.

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