Депутат, знай свое место

№10 (547) от 20 марта 2019 г.

В начале недели в Орле побывала делегация сенаторов. Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля приехала в Орловскую область, чтобы оценить ход реализации в регионе национальных проектов в сферах культуры, спорта, формирования комфортной городской среды, образования и здравоохранения. Сенаторы посетили целый ряд образцово-показательных объектов, заранее подобранных для демонстрации чиновниками областного правительства. Впрочем, это не спасло последних от критики. По информации портала «Орелтаймс», во время совещания по итогам визита члены Временной комиссии весьма скептически отозвались о способности региональных властей достичь целевых показателей по целому ряду нацпроектов. Если конкретнее, то речь шла о недостаточном финансировании из областного бюджета таких национальных проектов, как «Культура», «Спорт – норма жизни» и «Здравоохранение». Таким образом, сенатская комиссия лишний раз обозначила болевые точки в социальной сфере региона. И самая болезненная из них, безусловно, медицина.

В очереди стоять полезно

Примерно за неделю до визита в Орел делегации из Совфеда вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин поделился в соцсетях своими впечатлениями от посещения поликлиники Орловской областной клинической больницы, опубликовав на своей странице в сети Фейсбук пост под названием «Будни медицины и пациентов».

«Сегодня мне понадобилось обратиться в областную консультационную поликлинику. Скорректировал план работы на день и направился туда.

Подходя к поликлинике, увидел бойко работающий эвакуатор, который грузил автомобили, на которых приехали пациенты. Они по причине отсутствия близкой к зданию стоянки неосмотрительно оставили свои машины под запрещающим знаком.

Фойе первого этажа поликлиники было полностью заполнено народом. Выглядело это как сплошная очередь, примерно на 200 – 250 человек. Не зная, к какому окну в регистратуре подойти, обратился в справочную. Молодая девушка, не поднимая головы, дважды спросила меня: «Куда вы хотите?». Я подал направление, она с недовольным видом буркнула себе под нос: «Вам в седьмое окно». Повторный мой вопрос: «А это куда?» остался без ответа.

Памятуя, что в медучреждениях положено верхнюю одежду сдавать в гардероб, попытался это сделать, но не удачно. Мест в раздевалке не было. Спасибо завсегдатаям – они мне посоветовали занять сразу две очереди: в раздевалку и в регистратуру. Минут через 15, наконец, сдал куртку, а в очереди к седьмому окну простоял почти час. Когда с талоном поднялся на нужный этаж, у кабинета врача увидел толпу не меньше, чем у регистратуры. К врачу я попал лишь к полудню. Врач на редкость любезно и профессионально провёл консультацию. В заключении спросил: «Есть ли вопросы?» У меня вопросов не было.

Кстати, пока стоял в очередях, много наслушался и по новой системе сбора мусора, и по единым проездным билетам, и про медицину, и многое, многое другое. Узнавая меня, люди подходили, задавали вопросы, возмущались», – описал Вдовин свой визит в поликлинику. А далее перешел к резолютивной части, то есть попытался найти причины происходящего:

«Я вовсе не хочу ни в чем обвинить руководство областной больницы, скорее наоборот – они в этой ситуации делают практически невозможное. Не откладывают, как это делается в других регионах, приём пациентов на другие дни и, несмотря на колоссальную нагрузку, делают это в обозначенный день.

Перегрузка в областном центре происходит потому, что мы ослабляем потенциал сельских больниц и поликлиник. Люди, не получая квалифицированной медицинской помощи на местах, вынуждены обращаться в Орел. Централизация, губительная для медицины. Необходимо с максимальной взвешенностью подходить к реформированию здравоохранения, укреплять первичное звено, и прежде всего, кадрами, создавая условия для их работы.

А для того, чтобы знать и чувствовать ситуацию на местах, необходимо должностным лицам, отвечающим за свою сферу, почаще стоять в очереди, это полезно» (конец цитаты).

Их ответ Чемберлену

Пост Вдовина вызвал широкий резонанс и в социальных сетях, и в СМИ. Прежде всего потому, что тема медицинского обслуживания – одна из самых болезненных для орловчан, особенно в последнее время. Но это не единственная причина. Дело в том, что буквально на следующий день с отповедью в адрес вице-спикера выступил советник губернатора Сергей Лежнев. Свой «ответ Чемберлену» он преподнес как личное мнение и фактически обвинил депутата в том, что тот рассказал неправду. Во-первых, Лежнев обнаружил, что фотоиллюстрация к посту Вдовина (на ней изображена очередь в регистратуру) является снимком, сделанным в одной из поликлиник Хабаровска и заимствованным из соцсетей. После чего советник засомневался буквально во всем. По его личному мнению, в очереди в регистратуру не могло быть 200-250 пациентов, потому что «они просто там не вместятся». Толпа у кабинета врача – тоже фейк. И провести в поликлинике половину рабочего дня, считает советник, никак невозможно.

«Михаилу Васильевичу ли не знать, что областная поликлиника ведёт приём пациентов со всей области. И в принципе РОВНО за час (!) попасть к врачу – это норма», – заявил господин Лежнев. И пришел к выводу, что вся рассказанная Вдовиным история – фейковая, то есть, мягко говоря, неправдоподобная, и опубликована якобы исключительно для самопиара вице-спикера (кстати, в самопиаре Лежнев любит обвинять всех своих оппонентов – от общественников до депутатов).

«Тенденция пиариться с использованием фейковых фото и историй – дело нехорошее. Я бы даже сказал – грязное», – заключил Лежнев, как бы намекая, что на самом деле ни в какой поликлинике Вдовин не был и в очередях не стоял. Так это или нет – на самом деле не важно. Важно другое. Прежде всего то, что пост Вдовина отражает настоящую картину происходящего в орловской медицине с точки зрения рядового гражданина, о чем свидетельствуют комментарии этих самых граждан к публикации вице-спикера. Вот, например, один из них: «Уважаемый Михаил Васильевич! Посетите ещё, пожалуйста, психдиспансер и наркологический в 10-12 часов. Это просто кошмар, что там творится. Каменный век! Расцвет социализма! Люди, как селёдки в бочке. Везде очереди. Духота. Нет раздевалок. Теснота жуткая. Все стоят по 2-3 часа. Народ ругает власть. Возмущениям нет предела. И возьмите с собой этого Лежнева – умника из Белгорода. Носом его в это дерьмо!»

Не знаем, посетил ли Вдовин указанные заведения, но знаем точно, что во время визита комиссии из Совета Федерации от посещения медицинских учреждений вместе с сенаторами вице-спикер воздержался. И это не менее важно.

Скромность украшает депутата?

Как уже говорилось выше, для демонстрации сенаторам подготовили несколько образцово-показательных объектов. Так, например, членов Совфеда, известных спортсменов Татьяну Лебедеву и Эдуарда Исакова повезли в ДЮСШ «Орел-Карат». Туда же отправилась и верхушка облсовета, а именно спикер Музалевский, вице-спикер Вдовин и, разумеется, зампред облсовета, директор «Орел-Карата» Олег Кошелев, которые, как сообщается на официальном сайте областного совета, приняли участие в обсуждении «вопросов по развитию спорта на Орловщине».

Тем временем член комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко посетила отделение паллиативной помощи Плещеевской ЦРБ и детскую областную больницу. В качестве экскурсовода в данном случае выступал руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин, и он, разумеется, приложил все старания, чтобы сенатор увидела только то, что хотели ей показать областные чиновники. Между тем, как стало известно «Орловской среде», сама бывший главврач детской поликлиники, не понаслышке знающая о проблемах отрасли Татьяна Кусайко, иллюзий по поводу демонстрации успехов орловского здравоохранения не испытывала и пыталась добиться от Залогина визита в рядовое медучреждение первичного звена, то есть все в ту же обычную поликлинику. Залогин, как говорят, сопротивлялся всеми силами – и в результате отвез сенатора в детскую больницу. Ах, как к месту тут было бы присутствие вице-спикера Вдовина, а еще лучше – в компании со спикером Музалевским. Оба видных парламентария, без сомнения, могли бы продемонстрировать сенатской комиссии и лично Татьяне Кусайко объективную картину, настояв, например, на визите в ту же поликлинику, которую на прошлой неделе посетил Михаил Вдовин, или, скажем, в больницу Боткина. И вряд ли Залогин – далеко не самый главный чиновник, представляющий исполнительную власть, смог бы противостоять таким столпам власти законодательной. Однако столпы погружаться в проблемы больного орловского здравоохранения в компании сенаторов Совфеда почему-то не решились. Как не захотели и пригласить журналистов на встречу депутатов с сенаторами (во всяком случае «Орловская среда» такого приглашения не получала). Стоит ли в таком случае удивляться беспардонному поведению заезжих клерков вроде Лежнева и Залогина, которые, помимо обвинений в самопиаре, еще и указывают депутатам, что им следует делать, а что не следует. Так, например, уже во вторник на заседании профильного комитета облсовета господин Залогин в ответ на вопрос депутата Морозова, почему в Краснозоренском районе простаивает передвижной ФАП, фотографии которого накануне выложил в соцсети другой депутат облсовета Андрей Куцын, заявил буквально следующее: «если какая-то ситуация возникает, надо сообщать в профильный департамент, а не фотографировать и выкладывать». То есть, попросту говоря, поставил депутатов на место. И, как мы понимаем, депутаты не возражали. Так что, видимо, место заслуженное…

Татьяна Филева

Прямо сейчас в областной администрации проходит совещание по вопросам реализации национальных проектов в Орловской области и совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля с участием Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля и муниципального контроля Российской Федерации.

Спикеры Совета Федерации критично отзываются о способности Орловской области достичь целевых показателей по ряду региональных составляющих нацпроектов. В частности, член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности. Эдуард Исаков высказался о недостаточном финансирования проекта «Культура» и недостижимости целевых показателей по проекту «Спорт — норма жизни». Недостаточно заложенных средств, по мнению Татьяны Кусайко, члена комитета Совфеда по социальной политике, и для достижения целевых показателей проекта «Здравоохранение».

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансам назвал индустриальный парк «Орёл» таковым только по названию, а на деле, по словам спикера, все предприятия там существуют по отдельности. Из-за этого парк выпадает из программы финансирования.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков попросил оценить не только возможности региона в реализации нацпроектов, но и меры федеральной поддержки в рамках этих проектов. По словам Клычкова, федеральная власть знала обстановку в регионе и сама ставила такие целевые показатели