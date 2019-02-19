Депутатам не понравилось отсутствие конкретики в проекте создания особой экономической зоны

На комитете по экономической политике депутаты облсовета подняли вопросы, касающиеся развития малого и среднего предпринимательства, реализации национальных проектов на территории региона и создания особой экономической зоны на территории Мценского района. Генеральный директор АО «Корпорация развития Орловской области» Алексей Илясов рассказал о планах по созданию особой экономической зоны на территории Мценского района По его словам, на территории индустриального парка «Зелёная роща» уже планируется реализация более 10 инвестиционных проектов. Для дальнейшего развития объектов инфраструктуры необходимо инвестировать в индустриальный парк более 1 млрд рублей. Промышленный кластер во Мценском районе — это только часть особой экономической зоны, которая позволяет в целом освоить 4 000 га. Необходимо уже сегодня продумать, где будут располагаться участки 2 и 3 очередей.

Вице-спикер Михаил Вдовин, внимательно изучив отчёт о деятельности организации в 2018 году, нашёл её не эффективной. По мнению вице-спикера, проводимые на сегодня мероприятия не соотносятся с реальными целями корпорации. Нужны данные о реальных инвестициях в производство, создании рабочих местах, реализованных проектах, налоговых поступлениях в бюджет региона. В докладе данная информация отсутствует.

— В громких заявлениях о создании особой экономической зоны необходимо учитывать очень важный аспект — недопустимо затратить на строительство миллиард и превратить всё в мёртвый капитал. Необходима конкретика в том, кто зайдёт и будет пользоваться режимом особой экономической зоны, какие продукты будет. Кроме того, подписанные договора о намерениях не содержат в себе конкретных сроков. Пока наблюдаю одно декларирование, — цитирует спикера Леонида Музалевского пресс-служба облсовета.