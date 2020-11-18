Депутатов накормили обещаниями решить мусорные проблемы. Опять

На протяжении последних недель к депутатам горсовета поступают жалобы от жителей Заводского и Железнодорожного районов на несвоевременный вывоз мусора. Здесь работает один перевозчик – «Экологистик». И проблемы появились тогда, когда “Экологистик” взял на себя ответственность по вывозу мусора сначала во втором районе, а потом и в ряде районов области. Соответственно, появился дефицит производственных мощностей этого специализированного перевозчика. Т.е. получилось, что «Экологистику» тяжело обслуживать контейнерные площадки по графику, своевременно вывозить складированные на площадках КГО.

Неделей ранее администрация города собирала УК «Зеленая роща», перевозчика, руководителя мусоросортировочного комплекса АО «ЭкоСити». Были достигнуты ряд договоренностей. Так, «Экологистик» заверил, что в ближайшей перспективе войдут в установленные графики по вывозу коммунальных отходов. Кроме того, АО «ЭкоСити» пообещали продлить время работы мусоросортировочного завода, что позволит осуществлять дополнительный рейс. Уже к концу недели ситуация в пределах Железнодорожного района нормализовалась. А вот ситуация в Заводском районе все еще тяжелая.

У депутатов возникло множество вопросов по решению возникшей проблемы. Некоторые народные избранники предлагали расторгнуть контракт с этим перевозчиком. Однака, заместитель директора по финансам УК «Зеленая роща» Наталья Щекина заявила, что менять «Экологистик» «Зеленая роща» пока не собирается, мотивируя это тем, что изначально он показал себя добросовестным перевозчиком и показывал хорошие результаты (пока работал только в Железнодорожном районе). Народным избранникам пообещали, что к 23 ноября компания наведет порядок в этих районах. В этой истории есть одно замечательное “НО”. “Зеленая роща” уже обещала разобраться с “Экологистиком”. И даже называла крайний срок — 1 ноября. Релиз с клятвенным заверением до сих пор висит на официальном портале Орловской области. А на календаре уже 18 ноября. Очередной “час икс” назначен на 23 ноября.