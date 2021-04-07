Депутатская этика против свободы слова?

№12 (636) от 7 апреля 2021 г.

В прошлом номере «Орловской среды» мы рассказали о том, как на мартовской сессии горсовета во время обсуждения крайне важного для горожан вопроса об увеличении тарифа на проезд в общественном транспорте депутатам из «Справедливой команды» пытались помешать выступать и задавать неудобные вопросы чиновникам. Но если на этом заседании председатель горсовета Василий Новиков лишал депутатов слова по собственному усмотрению, то на будущее единороссы и коммунисты (а они, в отличие от Справедливой команды, неудобных вопросов не задаю) решили заручиться документами – и приняли в первом чтении Правила депутатской этики, а также решение о внесении изменений в Регламент горсовета. Согласно этим документам, теперь любому депутату можно закрыть рот якобы на законных основаниях.

В принципе, в Правилах депутатской этики прописаны разумные и правильные вещи. Так, «выступающий в городском Совете не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов городского Совета и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям». Вроде бы все ясно и понятно, кроме одного: кто и каким образом будет определять, какое выражение является грубым и оскорбительным, а какое – нет? Был ли нанесен ущерб чести и достоинству депутатов и прочих лиц? Какие обвинения являются необоснованными, а какая информация заведомо ложной? До сих пор все эти вопросы решались у нас в суде. Мы не знаем, намерена ли верхушка горсовета взять на себя судейские функции, или после каждого «неполиткорректного» выступления Василий Новиков и его замы будут ходить в суды и дожидаться законных решений, но зато нам хорошо известно, что карательные функции для депутатов, выступления которых кто-то сочтет неэтичными, уже придуманы. И прописаны в измененном регламенте. Цитируем: «В случае нарушения правил депутатской этики председательствующий предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего дня заседания городского Совета. В случае нарушения правил депутатской этики депутат городского Совета может быть также лишен права выступления на срок до одного месяца решением городского Совета, принимаемым большинством от числа присутствующих на заседании депутатов городского Совета».

Вскоре после сессии горсовета депутаты из «Справедливой команды», которые вполне резонно полагают, что нововведения направлены именно против них, провели брифинг, на котором прокомментировали решение горсовета о депутатской этике.

Депутат Сергей Елесин:

– В СМИ и соцсетях распространяется мнение, что мы боимся принятия правил депутатской этики. Начнем с того, что депутатская этика прописана в Уставе города и в законе о статусе депутата. И все эти годы, уже второй созыв, я как депутат работаю исключительно с точки зрения этики и здравого смысла. Аппарат городского совета предложил принять изменения в регламент, согласно которым депутата могут лишить слова за якобы неэтичные, грубые и т.п. высказывания на день или на месяц. Но аналогичные нормы еще в 2018 году были исключены из Регламентов Государственной думы и Совета Федерации, потому что они противоречат Конституции и нормам действующего законодательства. А у нас эти нормы в первом чтении принимаются. Что касается самих правил этики, то правила, конечно, нужны. Но тогда сначала нужно принять положение о комиссии по этике горсовета, которая сейчас руководствуется исключительно регламентом. То есть необходимо прописать, каковы обязанности членов комиссии, какие вопросы они рассматривают, какие решения они могут принимать. А уже потом можно принимать правила этики. А то сейчас все думают, что эти правила примут, и Справедливая команда, простите, заткнется. Такого не будет. Меня избирали граждане, и ни Новиков, ни техническое большинство в горсовете не может решить – выступать депутату Елесину и Справедливой команде или нет.

Депутат Евгений Косогов:

– На самом деле прямой руководитель Орловского городского совета – это Музалевский Леонид Семенович, который дает поручения Негину Владимиру Владимировичу (зампред горсовета, руководитель фракции «Единая Россия». – Прим. ред.) – своей правой руке в Орловском городском совете. Василий Федорович – лишь исполнитель тех поручений, которые дает Леонид Семенович Владимиру Владимировичу, который транслирует Новикову, что и как надо делать. Бывает, конечно, Василий Федорович что-то делает, а что-то не делает (это оставим за скобками), но важно отметить, что вся работа обсуждается именно с Музалевским Леонидом Семеновичем. И на Ленина, 1 и в большой Администрации, которая находится в городе Москве, знают, кто отвечает за работу Орловского городского совета – я это официально заявляю. Поэтому, если данные нелегитимные инсинуации – попытки закрыть рты, попытки провокаций – продолжатся, то есть руководство над Музалевским Леонидом Семеновичем, есть руководство Администрации Президента, и оно должно следить за деятельностью лиц, занимающих высокие должности, которые должны соблюдать действующее законодательство Российской Федерации. И если Леонид Семенович не поймет сегодня нашего сигнала, то у нас очень много энергии, желания и возможностей, чтобы объяснить коллегам, которые находятся в большой Администрации в Москве, какая ситуация складывается в городе Орле. Мы не хотим выносить этот скандал за территорию Орловской области, но если товарищ Музалевский не услышит нас в данной ситуации, то мы будем вынуждены это сделать. Остался буквально месяц. Если в апреле на сессии городского совета ситуация не выправится, не войдет в легитимное русло, то мы будем вынуждены в мае поехать туда, куда я сказал.

Депутат Игорь Рыбаков:

– Увидев, что депутаты Справедливой команды активны, задают вопросы, требуют ответов, не молчат, решили внести изменения в регламент, чтобы не дать нам, депутатам, возможности говорить, задавать вопросы и требовать ответов. Что они придумали? Лишать депутатов права на выступление в течение заседания городского совета. Или в случае, если им – техническому большинству коммунистов и «Единой России» – что-то там покажется, лишить депутата слова вообще на месяц. Кто будет это решать? Василий Федорович Новиков, не вам лишать депутата слова – на день и на месяц, вы не имеете права. Я обещаю: если депутатам Справедливой команды не будут давать возможность задавать вопросы, требовать ответов, вы узнаете, что такое, когда жители отзывают депутата со своего округа. В истории города Орла это будет впервые. И я обещаю, что так будет…

В одном из прошлых созывов горсовета депутаты-коммунисты были в меньшинстве, им не давали слова, над ними издевались, и они молчали, боялись руку поднять, слово сказать. С нами такого не будет. Не удастся ни Новикову, ни Негину, ни Музалевскому сделать так, чтобы депутаты Справедливой команды молчали, не задавали вопросы, опустили головы. Это невозможно! Кто они такие? Они такие же депутаты, как и мы. И лишить нас слова могут только жители, которые нас избрали…