Депутаты горсовета одобрили поправки в бюджет

Депутаты орловского горсовета одобрили поправки в бюджет, но с существенными оговорками. Изначально администрация города хотела перераспределить ассигнования, зарезервированные на погашение кредиторской задолженности в размере более 900 млн рублей. Затем, под натиском народных избранников, эта сумма гораздо уменьшилась до 527 млн рублей. Однако это также не устроило депутатов. Председатель комитета по бюджету Владимир Негин пояснил, что не разделяет оптимизма городских властей в том, что они продадут акции «Орел-Отель» и тем самым смогут покрыть кредиторскую задолженность. Поэтому депутаты сократили эту сумму до 350 млн рублей. Практически 95% от этих денег будут направлены учреждениям образования.

Владимир Негин рассказал, что при детальной проработке изменений в бюджет на 2020 год выяснились весьма интересные вещи. Администрацией было предложено направить часть средств УКХ на погашение кредиторской задолженности для оплаты судебных исков по штрафам за просрочку и неисполнение обязательств по ремонту улично-дорожной сети. И здесь начинается самое интересное. Владимир Негин рассказал, что в минувшем году, на эти цели УКХ было выделено более 25 млн рублей, в этом году необходимо 19 млн рублей.

— Повторение прошлогодней истории, как под копирку. Мы оплачиваем плохо выполненные подрядными организациями работы, — отметил председатель профильного комитета. — Коллеги-депутаты не раз обращали внимание руководства администрации на необходимость проведения служебной проверки и привлечения к субсидиарной ответственности должностных лиц, причастных к нанесению ущерба городской казне. Однако этого так и не произошло. Именно формальный подход должностных лиц к исполнению таких поручений и влечет за собой оплату из бюджета нашего города расходов на судебные иски по штрафам за просрочку и неисполнение обязательств за выполненные работы по ремонту УДС.

Чтобы расставить все точки над «i» в этом вопросе, мэр Орла Василий Новиков обратится в правоохранительные органы.