Депутаты горсовета озаботились проблемами ремонта парка «Ботаника»

Депутаты взяли под контроль претензионную работу с подрядчиками по ремонту общественных и дворовых территорий. К этому шагу представителей городского совета подтолкнула задержка ремонтных работ в парке «Ботаника» и в нескольких дворах. При этом прошлогодние ошибки в работе с подрядчиками в основном были учтены. На сегодня из 73 дворовых территорий, первоначально внесенных в план ремонта, 63 уже сданы, 5 — готовы к сдаче. Качественно выполнены работы на большинстве общественных территорий.

Однако тревогу жителей и депутатов вызывает ситуация с ремонтом в парке «Ботаника». Депутат Тимур Нерушев перечисляет недоделки: «Строительный мусор свален вдоль дорожек, хороший асфальт в нескольких местах разрыт, на игровой площадке покрытие уже крошится».

Представители горсовета выехали на объект вместе с руководителем УКХ Светланой Климовой и представителями подрядной организации, выполняющей ремонт. В ходе обсуждения сложившейся ситуации прозвучал новый срок сдачи объекта — 15 октября. Руководитель УКХ не смогла объяснить почему контракт с подрядчиком, к которому накопилось столько претензий не был вовремя расторгнут.

Депутаты так же обратили внимание, что вместо щебня при подготовке дорожек к асфальтированию применялся асфальтовый гранулят и потребовали от Климовой провести служебную проверку в отношении специалистов, готовивших сметы по данному объекту и предоставить результаты в горсовет.

В ходе рабочей поездки депутаты посетили так же проблемные дворовые территории. По адресу Дарвина, 6 срок исполнения контракта истекал еще 15 августа. Сегодня здесь еще не приступали к укладке асфальта, в некоторых местах даже не уложен бортовой камень.

Похожая ситуация сложилась с ремонтом дворов по адресам ул. Грановского 2,4,6. Здесь подрядчик также затянул с укладкой асфальта, однако в настоящее время работы идут активно, на их завершение при благоприятных погодных условиях требуется 12 дней.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин потребовал от управления капитального строительства администрации города Орла, выступающего заказчиком ремонта дворовых территорий, представить депутатам всю претензионную переписку с подрядчиками. Аналогичное требование — к управлению городского хозяйства, выступающего заказчиком ремонта общественных территорий, — сообщили в пресс-службе горсовета.