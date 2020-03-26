26 марта 2020



Депутаты горсовета, побывавшие за границей, отправились на самоизоляцию

В соцсетях вчера вечером очень быстро распространилась ничем не подтвержденная информация, про депутатов городского совета, побывавших за рубежом. Мэр города Василий Новиков оперативно отреагировал на волну негатива и прокомментировал ситуацию на своей страничке в Фейсбуке:
“Друзья, сегодня меня буквально завалили сообщениями, что некоторые депутаты горсовета были заграницей и после своего возвращения посещали здание городской администрации. В частности речь идет о Владимире Владимировиче Строеве. Хочу развеять этот слух. Действительно, депутат был в Чехии. По прибытии в Орел, он сразу же самоизолировался, сдал все необходимые анализы. Сегодня, в ходе телефонного разговора, Владимир Владимирович сообщил мне, что пришли результаты. К счастью — отрицательные. Однако, как сознательный гражданин, оставшиеся три дня, он проведет дома. На сессии его не будет. Не будет завтра и Эдуарда Трояновского, который тоже самоизолировался, приехав из Испании”, — написал мэр Орла.

Напомним, ранее городская администрация (там же находится и городской совет) ограничила посещение посетителями здания на Пролетарской горе.

 

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Опубликовано 26 Мар 2020 в 11:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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