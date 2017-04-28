Депутаты горсовета запретили строить дома на пещерах

На очередной сессии горсовета депутаты приняли необычное решение. Они перенесли земли над известными орловскими пещерами в районе улицы Пятницкой из категории, где разрешается индивидуальное жилищное строительство, в категории, где строить запрещено.

При этом парадокс ситуации в том, что у людей на руках имеются все разрешительные документы. Но им отказали, так как стройка может быть опасна. Тогда владельцы двух участков обратились в суд, но и суд не смог разобраться в чиновничьих ошибках — если строить запрещено, то почему людям выдали разрешение? Выход из юридического тупика был найден на судебном заседании. Если депутаты изменят категорию земель, то появится юридическое основание отказать жителям. Что депутаты и сделали на майской сессии.

Напомним, с землями в Орле, по словам депутатов горсовета «настоящий бардак». Уже дважды в городе пытались строить многоэтажки на том месте, где проходит дорога. В переулке Черемховском жильцы отстояли проезд, а вот жителям улицы Бурова повезло меньше — многоэтажка встала точно на проезжую часть. Теперь два дома отказались отрезанными от цивилизации, а более двух десятков предпринимателей терпят убытки, так как проезд по временной и аварийной дороге для большегрузов закрыли. На этой неделе появилась информация, что владельцы дачных участков захватили берег озера Светлая жизнь. А в комментариях к этому сообщению в группе ВК сайта «Орлец» опубликованы снимки другой части города — где дачи возвели на планируемой трассе, которая должна была соединить два новых микрорайона.