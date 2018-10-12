Депутаты хотят проверить закупку информационной системы на коррупцию

На встрече орловских депутатов и представителей автономной некоммерческой организации «Бизнес против коррупции» затронули необходимость проверки на наличие/отсутствие коррупционной составляющей при проведении двух госзакупок на модернизацию информационной системы. Все документы размещены по 44 ФЗ в единой информационной системе закупок на портале zakupki.gov.ru. Депутаты областного Совета намерены изучить данный вопрос и взять на контроль, — сообщили в пресс-службе облсовета.

Напомним, на проблему подозрительных связей этой закупки и областных чиновников обратил внимание анонимный телеграмм-канал «Нострадамус». Помимо различных сомнительных «мелочей» — таких как уменьшение суммы обеспечения участия в аукционе и подозрительное занижение общей суммы обеспечения контракта, — в этом аукционе привлекают внимание очень серьезные моменты. Общая цена госзакупки № 0154200002718001969 на модернизацию медицинской информационной системы Орловской области — 63 475 720 рублей. При этом по мнению людей, которые детально изучили приложенную документацию — контракт полностью изготовлен под фирму из Белгорода.

«Спецификация в конкурсной документации написана под софт компании SOFTRUST. С этой компанией активно работал прибывший из Белгорода «княжить» в орловское здравоохранение Иван Залогин. Он ранее участвовал в семинарах, спонсором которых была компания SOFTRUST. Информация об участии Залогина в семинарах есть в новостных лентах профильных компаний. <…> Конкурсную документацию для Орла от белгородских топонимов и ссылок на сервера SOFTRUST даже не переделывали. В примерах указано, как должно работать программное обеспечение (ПО), указаны доменные адреса серверов белгородской фирмы, а в примерах ответов сервера вбиты адреса белгородских поликлиник», — пишет «Нострадамус».

Это очень серьезный момент, на котором обычно «прокалываются» подобные контракты, изготовленные под конкретного победителя. Либо к аукционам прикладывают документы, которые изначально созданы на компьютерах фирмы-победителя (эти данные можно проверить для любого документа Word или Excel). Либо, как в случае с нашим аукционом на поставку компьютерной системы — забывают стереть конкретные ай-пи адреса и заменить их обезличенными звездочками. Кстати, эти и другие признаки сомнительных закупок перечислены в «Серой книге Остапа Бендера», выпущенной «Народным фронтом» еще в 2015 году.