Депутаты нашли в казне города технику для «Зеленстроя» и «Спецавтобазы»

На очередном заседании комитета по ЖКХ, рассмотрели вопрос о передаче в аренду имущества АО «Теплосервис» муниципальным предприятиям города. Казалось бы ничего в этом странного нет, если бы не одно но… В то время, как у многих МУПов не хватает техники для решения важных задач, своё же «Орелтеплосервис» сдает такую технику в аренду за чисто символическую плату сторонним организациям. Сергей Себякин отметил, что работает в городе на разных должностях уже без малого 20 лет, но никогда не слышал про технику, которой располагает «Орелтеплосервис». Его поддержал и руководитель МУП «Спецавтобаза» Сергей Яковенко. Он подчеркнул, что его предприятие все время нуждается в дополнительной технике. В частности он привел в пример, что для уборки биотуалетов используется специализированное оборудование, которое есть в наличии у «Орелтеплосервиса», имеются у предприятия самосвалы и ГАЗели, так необходимые МУП «Спецавтобаза». Представитель УМИЗа возразил депутатам, что все документы о передаче техники на баланс «Орелтеплосервиса» принимались и оформлялись… решением городского совета. Так что либо депутаты не читают документы, за которые голосуют, либо…

Впрочем, вернемся к автомобилям. Инициатором вынесения этого вопроса на заседание профильного комитета выступил новый руководитель АО «Орелтеплосервис» Александр Байдак. Эту должность он занял в мае 2019 года. До этого времени руководила двумя предприятиями АО «Орелтеплосервис» и МУП БПХ Елена Малиевская, которая была уволена с 9 октября прошлого года. В январе 2018 года управление Следственного комитета РФ по Орловской области возбудило против нее уголовное дело. Дело заведено по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». В октябре 2018 года администрация города выставила экс директору МУП «Банно-прачечное хозяйство» претензию по взысканию 750 тысяч рублей ущерба, причиненного предприятию.

Спустя несколько месяцев должность руководителя МУП БПХ занял Николай Ванифатов, а АО «Орелтеплосервис», как писали выше — Александр Байдак. По итогам обсуждения этого вопроса, мэр Орла Василий Новиков поручил администрации города провести служебную проверку с учетом предложений КСП города в отношении должностных лиц, которые допустили такое состояние. О результатах этой проверки необходимо будет доложить на сентябрьском заседании комитета по ЖКХ. Кроме того, к этому же времени, должна быть представлена исчерпывающая информация о том, какая техника, оборудование передано муниципальным предприятиям на условиях аренды.