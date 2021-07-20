20 июля 2021



Депутаты облсовета поделят федеральный миллиард

Орловская область получит из федерального центра 1 млрд рублей в качестве финансовой поддержки для выполнения социальных обязательств. В связи с этим региональный парламент соберётся на внеочередное заседание. На нём будет рассмотрен вопрос внесения поправок в региональный закон об областном бюджете текущего года.

Напомним, в соответствии с распоряжением правительства РФ регионы в этом году получат первый в 2021 году транш на укрепление стабильности бюджетов в сумме 50 млрд рублей. Средства распределяются по 55 субъектам. Размер дотаций — от 300 млн до 2 млрд рублей. 1 млрд рублей, который получит Орловская область, будет распределён в качестве финансовой помощи муниципальным образованиям, основная часть денежных средств будет направлена в город Орёл.

Но это еще не всё. В соответствии с поручением президента регионы смогут получить бюджетные кредиты под 0,1 % годовых на погашение долгов по рыночным заимствованиям. Льготный бюджетный кредит можно будет получить на срок до 2029 года и выплачивать равными долями с 2025 по 2029 год. Заимствования будут предоставляться на основании соглашений регионов с Министерством финансов. Орловской области одобрен бюджетный кредит на указанные цели в сумме 8 млрд 973,7 млн рублей, — сообщили в пресс-службе облсовета.

 

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Опубликовано 20 Июл 2021 в 17:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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