Депутаты опять настаивают на том, чтобы дорогой ремонт контролировали специалисты

На заседании профильного комитета облсовет депутат Геннадий Сафонов сделал акцент на том, что директор школы или главврач больницы не могут быть заказчиками дорогих и серьезных ремонтных работ. Компетенции руководителей распространяются на иные направления, а не на сферу строительства. Поэтому Геннадий Сафонов предложил областным чиновникам впредь не повторять таких ошибок.

Находящийся под следствием руководитель профильного департамента Денис Блохин согласился с данной позиций, а также уточнил, что с 2020 года функции главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) будет осуществлять департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства даже в случае небольших объектов. Это позволит в первую очередь направлять плановые и внеплановые проверки со стороны КУ ОО «Орёлгосзаказчик».

Поводом для возврата к теме стала судьба недостроенной школы в селе Долгое. Руководитель департамента пояснил, что получателем средств на строительство объекта была администрация Должанского района. В 2019 году она отказалась от взаимодействия с ООО «Газпром трансгаз Москва». Договор был расторгнут, остаток средств возвращён. Правительство Орловской области, в свою очередь, уже направило соответствующее письмо благотворителю, что оно готово взять строительство школы под свой контроль в текущем году. Пойдет ли “Газпром” еще раз на сотрудничество с областными властями — покажет время.

Кстати, с идеей, чтобы капитальный ремонт контролировал госзаказчик, а не руководители бюджетных учреждений, выступал еще ОНФ после громкого скандала с ремонтом крыши городского Дома ребенка. Тогда областные чиновники торжественно пообещали так и сделать. Обещания хватило ненадолго.