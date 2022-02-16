Депутаты опять выступили против концессии парка Победы

На комитете по муниципальной собственности с поправками утвердили перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2022 год. Как рассказали в пресс-службе горсовета, администрация города предложила народным избранникам на утверждение список из 15 объектов. В том числе 12 объектов теплоснабжения (11 котельных и 1 тепловая сеть), здание киноконцертного зала «Юбилейный» в городском парке, вторую очередь Парка Победы с примыкающей автодорогой и сквер по улице Приборостроительной (кадастровый номер 57:25:0010605:154, 57:25:0010607:31).

Однако, депутаты не согласились с двумя объектами. Речь идет о Парке Победы и сквере по улице Приборостроительная. Они, по мнению народных избранников, должны быть исключены из этого перечня. Кстати, это предварительный список, который носит информационный характер. В пресс-службе пояснили, что по каждому объекту, в случае, если заявится концессионер, будет проведена масштабная работа, которая в дальнейшем будет представлена на утверждение народным избранникам и пройдет конкурсные процедуры.

Окончательное решение по перечню объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, будет принято на очередной сессии горсовета. Напомним, ранее депутаты уже отклонили предложение горадминистрации о концессии Парка Победы. Это будет уже вторая попытка.