Депутаты потребовали восстановить сквер возле «Октября»

На заседание комитета по строительству администрацией города был вынесен вопрос о предоставлении части земельного участка для размещения гостевой стоянки близ кинотеатра «Октябрь». Этот участок является муниципальной собственностью и входит в границы заповедной зоны №1 Орла, а значит относится к землям историко-культурного назначения. Более того, в соответствии с генпланом частично находится в рекреационной зоне, на которых размещены скверы, парки, зеленые зоны.

В настоящее время на этом земельном участке незаконно, без правоустанавливающих документов уже оборудована стоянка автотранспорта. Так, значительно расширен ранее существующий подъезд к зданию кинотеатра «Октябрь» с переулка Воскресенского. Вокруг павильона «Доммаркет» (ранее «Родное село») по переулку Воскресенскому уложен асфальт для стояночных мест. Для расширения проезда вырублены зеленые насаждения в сквере и частично уничтожены газоны. Все это привело практически к уничтожению сквера около кинотеатра «Октябрь» и изменению его архитектурного облика. Депутаты профильного комитета резко высказались по этому вопросу.

В частности, народные избранники отметили, что уполномоченный представитель собственника муниципального имущества — УМИЗ не осуществлял должного контроля и юридические действия по защите прав интересов муниципалитета и подготовили этот проект для легализации незаконно оборудованной стоянки в интересах заявителя ООО «Феникс». Заместитель председателя горсовета Владимир Негин отметил, что КСП города провела свою проверку, где отмечены нарушения и направили их в прокуратуру. Заместитель председателя горсовета Владимир Строев напомнил, что горсоветом в 2005 году было принято решение, что в этом месте должен быть сквер и предложил его восстановить.

В итоге депутаты не согласовали предоставление земельного участка около кинотеатра «Октябрь» под автостоянку. Более того, народные избранники рекомендовали администрации города привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения об управлении муниципального имущества. Также народные избранники потребовали в срочном порядке устранить нарушения, восстановить сквер и до 16 ноября предоставить в горсовет информацию о принятых мерах. Депутаты вернутся к этому вопросу на ноябрьском заседании комитета.