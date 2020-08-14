14 августа 2020



Депутаты предложили ликвидировать регоператора «Зеленую рощу» за обман

На заседании профильного комитета облсовета депутаты предложили внести в проект решения вопрос о ликвидации регоператора по обращению с ТКО «Зеленая роща». Напомним, «Зеленая роща» выбрана два года назад для проведения мусорной реформы. Уже сам конкурс по выбору регоператора сопровождался скандалом и жалобами в УФАС. После начала работы «Зеленая роща» постоянно попадала в скандалы. Последний, связанный с увольнением части сотрудников и замещением их другими людьми, собственно и послужил отправной точкой для включения вопроса в повестку.

Поводом же для кардинального предложения депутатов стало ключевое положение контракта, который был заключен с регоператором. Напомним, «Зеленая роща» планировала реализовать серьезный инвестиционный проект, вложив в него значительную сумму. Именно этот пункт и стал одним из решающих, почему победила именно  «Роща», а не второй участник конкурса.

По факту регоператор еле сводит концы с концами – и ни о какой прибыли для реализации инвестпроекта речи не идет. Важная деталь – сам руководитель «Зеленой рощи» на заседание комитета не явился. Поэтому отдуваться перед депутатами пришлось заместителю директора по экономике и финансам УК «Зелёная роща» Ирине Каторгиной. Как будет реализован инвестпроект и есть ли хоть какое-то движение по нему – осталось без ответа. Депутаты рекомендовали правительству начать процедуру расторжения контракта с регоператором. В качестве идеального оператора была названа муниципальная «Спецавтобаза», которая подконтрольна властям и которая не будет тратить деньги на аренду дорогих офисов и прочие непрофильные расходы. Кроме того, у «Спецавтобазы» имеется колоссальный опыт работы с отходами, — отметили депутаты. Впрочем, если на место «Рощи» придет другой частник — тоже лучше, чем постоянные мутные истории с действующим регоператором. Депутаты, в частности, попытались выяснить — по каким адресам поставлены недавно купленные контейнеры, но и на этот вопрос ответа не получили.

 

В Орле в общественных местах установят камеры видеонаблюдения
Орловские власти обещают отреставрировать музей Лескова
Орловские журналисты принимают участие в работе смены ОНФ молодежного форума «Таврида»
Опубликовано 14 Авг 2020 в 18:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"