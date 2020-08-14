Депутаты предложили ликвидировать регоператора «Зеленую рощу» за обман

На заседании профильного комитета облсовета депутаты предложили внести в проект решения вопрос о ликвидации регоператора по обращению с ТКО «Зеленая роща». Напомним, «Зеленая роща» выбрана два года назад для проведения мусорной реформы. Уже сам конкурс по выбору регоператора сопровождался скандалом и жалобами в УФАС. После начала работы «Зеленая роща» постоянно попадала в скандалы. Последний, связанный с увольнением части сотрудников и замещением их другими людьми, собственно и послужил отправной точкой для включения вопроса в повестку.

Поводом же для кардинального предложения депутатов стало ключевое положение контракта, который был заключен с регоператором. Напомним, «Зеленая роща» планировала реализовать серьезный инвестиционный проект, вложив в него значительную сумму. Именно этот пункт и стал одним из решающих, почему победила именно «Роща», а не второй участник конкурса.

По факту регоператор еле сводит концы с концами – и ни о какой прибыли для реализации инвестпроекта речи не идет. Важная деталь – сам руководитель «Зеленой рощи» на заседание комитета не явился. Поэтому отдуваться перед депутатами пришлось заместителю директора по экономике и финансам УК «Зелёная роща» Ирине Каторгиной. Как будет реализован инвестпроект и есть ли хоть какое-то движение по нему – осталось без ответа. Депутаты рекомендовали правительству начать процедуру расторжения контракта с регоператором. В качестве идеального оператора была названа муниципальная «Спецавтобаза», которая подконтрольна властям и которая не будет тратить деньги на аренду дорогих офисов и прочие непрофильные расходы. Кроме того, у «Спецавтобазы» имеется колоссальный опыт работы с отходами, — отметили депутаты. Впрочем, если на место «Рощи» придет другой частник — тоже лучше, чем постоянные мутные истории с действующим регоператором. Депутаты, в частности, попытались выяснить — по каким адресам поставлены недавно купленные контейнеры, но и на этот вопрос ответа не получили.