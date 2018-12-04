4 декабря 2018



Депутаты предложили развивать спорт и в поселках городского типа

Депутаты орловского облсовета подготовили обращение в правительство РФ по вопросу внесения изменений в госпрограмму «Развитие образования». Напомним цель проекта — создание условий для занятий спортом в сельской местности. Однако из-за юридических нестыковок в проект не попали поселки городского типа.

Как рассказала заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Ирина Гоцакова, в рамках программы субсидии из федерального бюджета выделяются на строительство и ремонт спортивных объектов только в учреждениях, расположенных в сельской местности. На посёлки городского типа, где количество обучающихся значительно превышает количество учеников на селе, данная программа не распространяется. Зачастую в поселках образовательные организации построены до 70-х годов XX века, следовательно, здания имеют физический и механический износ и требуют проведения ремонта, в том числе и спортивных залов.

Именно поэтому для обеспечения равных возможности детей для занятий физической культурой и спортом, депутаты просят внести изменения в госпрограмму, предоставив учреждениям, расположенным в посёлках городского типа тоже получать федеральные субсидии на эти цели. Данное обращение было единогласно поддержано депутатами, — отметили в пресс-службе облсовета.

 

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Опубликовано 04 Дек 2018 в 17:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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