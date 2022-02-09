Депутаты против драконовского взноса на капремонт

№5 (674) от 9 февраля 2022 г.

Неожиданное противостояние развернулось между двумя ветвями орловской власти. Депутаты областного совета выступили против резкого повышения взноса на капремонт, который с 1 января вырос сразу на 38%, и рекомендовали губернатору его снизить. Жаркая дискуссия, развернувшаяся на заседании профильного комитета, продолжилась и на сессии облсовета в рамках депутатского «часа контроля». Вопрос о повышении взноса на капремонт на «час контроля» внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Напомним, «эсеры» выступили категорически против повышения тарифа сразу на 38%. Еще в январе руководитель фракции СП в облсовете Руслан Перелыгин направил в адрес губернатора Клычкова заявление, в котором от лица депутатов «Справедливой России» потребовал снизить размер взноса на капремонт и установить его соразмерно росту инфляции. Вопреки обыкновению, единым фронтом со «справедливороссами» выступили представители «Единой России» и ЛДПР. Именно требование «эсеров» об индексировании взноса на капремонт на величину инфляции легло в основу принятого облсоветом решения рекомендовать областному правительству снизить взнос на капремонт.

Позицию народных избранников поддержал прокурор области Владислав Малкин, который привел областным чиновникам основные аргументы против повышения тарифа: Фонд, по мнению прокуратуры, не справляется со своими обязанностями, в ходе капремонта допускается множество нарушений, программа капремонта не выполняется, и в таких условиях нет никаких оснований для повышения тарифа.

Сначала порядок – потом деньги

Выступивший на сессии руководитель профильного департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергообеспечения Орловской области Григорий Шайкин перечислил доводы чиновников в пользу повышения взноса на капремонт более чем на треть: это и рост цен на стройматериалы, и необходимость выполнять дополнительные программы по ремонту крыш и лифтов, и предусмотренные льготы для каждого четвертого жителя региона. Красивую картину героических усилий чиновников в борьбе за то, чтобы орловцы жили в нормально отремонтированных домах, буквально перечеркнул прокурор области Владислав Малкин. Он напомнил об уголовных делах в отношении сотрудников фонда капремонта и о том бардаке, который не первый год творится в этой организации. По мнению прокурора, вначале следует навести порядок в работе фонда, а уже потом говорить о росте тарифов.

«Попытка все ваши проблемы свести к удорожанию стройматериалов вас не приведет к успеху. Перед тем, как вы ставите вопрос о повышении взносов, вы покажите, что смогли организовать работу на том уровне, когда действия сотрудников регионального фонда не будут подвергаться оценке в рамках Уголовного кодекса. В отношении одних руководителей Фонда уже дело рассматривается в суде по существу. Пришли другие – стали фигурантами следующего уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях должностными полномочиями. Каким еще образом вас простимулировать организовать работу надлежащим образом? Вы отчитались перед депутатами, что 91 дом в 2021 году завершен, но забыли сказать, что запланировали 400 домов! И запланированные в этом году 280 домов у меня тоже вызывают сомнения. Вы на основании чего эти цифры ставите, если они не подкреплены ни финансово, ни возможностями фонда? Я уже не говорю о качестве проведенного ремонта! Этому отдельно будет дана оценка. Я вас призываю: повысьте личную ответственность и ответственность регоператора!» – жестко высказался Владислав Малкин.

Четыре человека на 400 домов

Григорий Шайкин ответил, что в прошлом году департаментом проделана огромная работа по приведению деятельности фонда в соответствие с теми параметрами, которые прописаны в Жилищном кодексе и региональных законах. Но почему-то чиновник забыл пояснить, что мешало наладить работу фонда в 2020-м, 2019-м и еще несколькими годами ранее, хотя на комитетах того же областного совета регулярно выступали руководители фонда и говорили, в частности, что им необходим служебный транспорт, чтобы успевать объезжать все объекты; что необходимо увеличить штат и т.д. и т.п. Но в высоких кабинетах «серого дома» руководство фонда услышали только в 2021-м. По словам Шайкина, теперь пересмотрели краткосрочный план и сверстали его исходя из устойчивой работы фонда. Наконец-то увеличено финансирование работы ФКР (он работает не за счет взносов жителей, а за счет тех средств, что выделит региональный бюджет). В 2015 году на работу фонда выделялось 19 миллионов, а в 2022 году на эту строку заложено уже 58 миллионов. Эти средства пойдут в числе прочего и на увеличение штатной численности. Оказывается, что до последнего времени качество работ по капремонту контролировали всего 4 человека. На всю область! Теперь этим будут заниматься 10 человек. Будет усилен и юридический отдел. По оценкам чиновников, за полгода порядок в работе фонда будет наведен. Тем более, в самом департаменте решено было выделить отдельного человека, который будет курировать только работу фонда.

Оппоненты пришли к согласию

В обсуждении вопроса не участвовали ни действующий директор, ни предыдущий руководитель фонда капремонта. Зато каждая депутатская фракция представила свою точку зрения на злободневную тему.

Как уже говорилось, депутаты Справедливой команды предложили отменить 38-процентное повышение и снизить размер взноса.

«Наша фракция считает, что недопустимо поднимать взнос на капремонт на 38%, максимальное повышение должно быть на уровне инфляции – не более 9%. Сегодня реальные доходы населения не растут – и мы должны подходить ответственно к этому вопросу», – прокомментировал позицию «эсеров» руководитель фракции Руслан Перелыгин.

С представителями «Справедливой России» согласились политические оппоненты из «синего» угла ринга – фракция ЕР.

Так, руководитель фракции Михаил Вдовин сообщил, что «решение, принятое правительством Орловской области об увеличении на 38% взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, вызвало большое количество обращений жителей, которые справедливо отмечают, что их платежеспособность за последнее время снизилась, а зарплаты и пенсии в лучшем случае увеличились на процент инфляции на 4-8%. А тариф повышен на 38%! Где логика? Фракция считает, что, прежде всего, необходимо проанализировать работу фонда капитального ремонта, повысить эффективность его работы, – заявил вице-спикер облсовета. – Напомню, что по результатам проверки КСП в 2018 году было установлено, что в результате неправомерных действий со стороны руководства фонда и недобросовестности подрядчиков нанесен ущерб в сумме 80 миллионов рублей. В производстве находятся уголовные дела по должностным лицам фонда. Фондом не ведется надлежащая работа по взысканию задолженности. По состоянию на 1 января 2022 года она составляет 631 миллион рублей! В том числе просроченная и не реальная к взысканию – 160 миллионов. Фракция считает, что, пока не будет наведен порядок в работе фонда, разговор о повышении тарифа весьма проблематичен».

Кроме того, руководитель фракции ЕР сообщил, что анализ тарифов на капремонт в других регионах показал, что в целом ряде областей они ниже, чем в Орловской области. Например: Калининградская область – 6,90, Ивановская область – 6,97; Курганская область – 6,97, Волгоградская область – 7,50, Брянская область – 7,95, Тюменская область – 7,50.

«Возникает вопрос – неужели заработная плата жителей Тюменской области ниже, чем у нас? Или там стройматериалы не подорожали? – поинтересовался Вдовин. – Учитывая один из самых низких уровней зарплаты нашего населения, у нас должны быть самые низкие тарифы».

В результате фракция «Единая Россия», как и депутаты «Справедливой России», выступила за снижение минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Орловской области в 2022 году до уровня 2021 года с проведением индексации на уровень инфляции.

Непрозрачное болото

В ходе обсуждения вопроса депутат Виталий Рыбаков обратил внимание на постоянную кадровую чехарду в руководстве фонда. Самое удивительное, что те, кто «натворили дел», не увольняются из фонда, а переводятся на другие должности. Например, последний и. о. руководителя не уволен, а стал замдиректора. Странная позиция – превращать фонд в отстойное место, где продолжают получать зарплату те, кто не справился с поставленной задачей. Вопросы у депутата вызывает и обоснованность смет для капремонта, которые нередко составляют сами подрядчики. А контролирует эти сметы опять же не независимая организация, а курирующий работу фонда департамент. «В этом болоте нет никакой прозрачности», – констатировал депутат. Также Виталий Рыбаков отметил, что на протяжении нескольких лет на счетах фонда скапливались довольно значительные суммы, которые не расходовались по прямому назначению. Где они хранились и куда делись начисленные за их размещение проценты – это, по мнению Рыбакова, поле для хорошего расследования.

Григорий Шайкин попытался рассказать о финансовой неустойчивости фонда, но тут уже не выдержал спикер облсовета Леонид Музалевский: «О какой неустойчивости фонда может идти речь, если на счетах организации на 1 января 2022 года было 595 миллионов неосвоенных денег? О какой неустойчивости вы говорите?» И на это Шайкин ответил, что все эти деньги не просто лежат – эти деньги заложены под уже заключенные контракты.

Дискуссию о финансовой неустойчивости ФКР развернул в другом направлении депутат Евгений Косогов. В частности, его заинтересовало, почему руководство фонда допустило образование задолженности в размере более 630 миллионов рублей, из которых 160 миллионов взыскать уже не получится? Предложение депутата – усилить юридическую службу фонда, чтобы деньги поступали в полном объеме, а не сгорали. Кстати, камень был кинут в огород городской администрации, которая ходит в числе самых злостных неплательщиков. В который раз речь зашла и о качестве капремонта на примере Гостиной, 3. Этот дом, который отремонтировали за колоссальные деньги – порядка 40 миллионов – начал стремительно разваливаться. И это при том, что гарантия на объект еще не истекла! Получается, 40 миллионов были выброшены на ветер!

Коммунисты лавировали-лавировали…

Еще одним противником резкого повышения взноса на капремонт выступила фракция ЛДПР. Руководитель фракции Владислав Числов предложил запретить чиновникам повышать какие-либо тарифы без согласования с депутатами.

А вот фракция КПРФ оказалась в весьма щекотливом положении. С одной стороны, драконовское повышение взноса на капремонт идет явно вразрез с интересами коммунистических избирателей. С другой стороны, инициатором этого повышения выступил губернатор-коммунист Клычков, которого фракция КПРФ обязана поддерживать в силу партийной солидарности. И коммунисты принялись лавировать.

– Да, губернатора мы поддерживаем, – заявил руководитель фракции Иван Дынкович в ответ на прямой вопрос депутат Игоря Рыбакова. А чтобы не раздражать избирателей, фракция КПРФ предложила… попросить денег на капремонт у федерального центра. Пакет предложений зачитал депутат Руслан Фрайда:

«Поручить президиуму облсовета подготовить к очередному заседанию проект обращения в Правительство РФ о дополнительном выделении дотационным регионам (в число которых входит и Орловская область) целевых финансовых средств на капремонт многоквартирных жилых домов. Второе – при выделении дополнительных средств из федерального бюджета вернуться к вопросу о снижении тарифа на капремонт для населения. Третье – рекомендовать правительству Орловской области пересмотреть тариф на капремонт, проиндексировав его на уровень инфляции с момента повышения в 2015 году. Четвертое – рекомендовать правительству Орловской области при поступлении дополнительных доходов в областной бюджет направить часть средств в фонд капремонта для последующего снижения либо приостановки его инфляционного повышения в 2023 году. И пятое – рекомендовать правительству Орловской области развернуть информационную работу по разъяснению населению положений действующего законодательства, позволяющего гражданам компенсировать часть затрат на оплату тарифа на капремонт за счет средств федерального бюджета».

В общем, по сути, коммунисты предложили оставить все как есть, поскольку даже ребенку ясно, что никаких денег на капремонт Москва Орловской области не выделит – по крайней мере, в ближайшее время. А значит, все следующие за первым пунктом предложения можно отнести к ничего не значащей риторике. Впрочем, и эти предложения в проект постановления облсовета не вошли, поскольку фракция КПРФ не озаботилась тем, чтобы внести их заблаговременно, как это сделали, например, справедливороссы. Под этим предлогом депутаты из «красного угла» ринга вообще отказались голосовать за постановление, в котором предлагается рекомендовать областному правительству поднять взнос на капремонт лишь на процент инфляции начиная с 2021 году. То есть фактически согласились с 38-процентным повышением тарифа для граждан и продемонстрировали полную лояльность губернатору. Думаем, их избиратели оценят этот жест по достоинству. Большинство остальных депутатов (за исключением двоих) проголосовали за постановление, которое носит рекомендательный характер. Прислушается ли к рекомендациям депутатов губернатор Клычков – пока вопрос.

Сергей Миляхин

Татьяна Филева