Депутаты спрашивали – мэр обещал

О чем Справедливая команда беседовала с Юрием Парахиным

№28 (652) от 18 августа 2021 г.

Во вторник депутаты Справедливой команды горсовета встретились с мэром Орла Юрием Парахиным. Встреча не была запланирована и прошла, так сказать, экспромтом. Изначально депутаты намеревались нанести визит председателю Орловского горсовета Василию Новикову, но того не оказалось на месте. Отсутствовал и его первый заместитель Владимир Негин. Поэтому депутатам так и не удалось прояснить вопрос, ради которого, они, собственно, и пришли в мэрию: когда именно состоится сессия горсовета, на которой должно быть принято решение о том, что делать дальше с ремонтом Красного моста, и в частности, как строить отношения с подрядчиком – ООО «Ремпецмост». Напомним, две недели назад на внеочередной сессии горсовета «горячие» проблемы Красного моста обсуждались в разделе «разное», то есть никаких решений не принималось. Тогда предгорсовета Василий Новиков пообещал, что через две недели призовут к ответу перед депутатами и подрядчика и мэрию. Однако прошло две недели, а о созыве августовской сессии пока ничего не слышно. Между тем за это время директору фирмы-подрядчика успели предъявить обвинения по двум статьям Уголовного кодекса за «заслуги» при ремонте моста «Дружба» и Красного моста. Понятно, что в таких условиях, да еще и во время избирательной кампании, далеко не все готовы публично обсуждать один из самых острых вопросов городской жизни. Особенно это касается тех депутатов и чиновников, кто на протяжении долгого времени старательно закрывал глаза на очевидные факты и предупреждения, делал вид, что все идет по плану и заявлял о полном доверии как к подрядчику, так и к заказчику. В общем, сессия сейчас явно не вписывается в чьи-то планы. И когда она состоится и состоится ли вообще, депутатам Справедливой команды пока никто не ответил. А вот ответы на ряд вопросов, заданных мэру Парахину, они получили. Итак, о чем депутаты спрашивали мэра, и что он им отвечал, «Орловской среде» рассказали Игорь Рыбаков, Сергей Елесин, Игорь Коновалов и Виктор Панухник. Добавим, что депутат Евгений Косогов беседовал с мэром о бедственном положении МУП ТТП, о чем рассказал в своем комментарии, опубликованном на странице 3.

Игорь Рыбаков:

— Так как мы не застали на месте председателя горсовета Новикова, мы пришли в приемную к мэру Парахину. В кабинет к себе он нас не пригласил, сославшись на то, что там у него на столе лежат какие-то секретные документы. Видимо, его кабинет – это спецобъект. Туда не всякий может войти, а только те, у кого есть карты для кодового замка. Наверное, особо приближенные. Остальные должны нажать кнопочку и ждать, когда откроют. Нас пригласили в малый зал администрации, туда же мэр позвал свою пресс-службу, все снималось на камеру. Депутаты Справедливой команды задали злободневные вопросы. Прежде всего – о ситуации с ремонтом Красного моста. Он обещал, что на сессии все объяснит. Были вопросы и по мосту Дружбы, и по ремонту улицы Октябрьской, по ситуации в ТТП… Я задал вопрос, который давно волнует жителей моего округа. Часть улицы Мезенской полностью разбита. Отремонтировать ее обещают годами – и ничего не делается. И сказал Парахину: «Дайте слово, что вы сделаете улицу Мезенскую». Он записал и ответил, что вопрос решится в ближайшее время, как я понял в течение нескольких недель. А я предупредил, что если улицу не отремонтируют, то мы вместе со всеми жителями этого квартала придем к нему на личный прием и будем требовать выполнения многолетних обещаний. В общем, встреча прошла мирно, спокойно, по-деловому.

Сергей Елесин:

— Справедливая команда пришла к мэру Парахину, чтобы заранее обсудить вопросы, которые выносятся на августовскую сессию горсовета. Меня и моих избирателей в преддверии осенне-зимнего сезона в первую очередь интересует вопрос о перспективах работ на Красном мосту. Это основная транспортная артерия города, и состояние моста, трафик очень беспокоит орловчан. Я и мои коллеги из Справедливой команды неоднкратно выносили вопрос о Красном мосте на сессии горсовета. На прошлой сессии мэр обещал, что окончательное решение по подрядчику будет принято в конце августа. И чтобы не получилось, что к концу августа никаких решений не принято, мы и решили пообщаться с мэром до сессии. У нас получился диалог, мы задали вопросы и по ряду позиций получили ответы. В частности, выяснилось, что подрядчик с Красного моста обратился в свой банк, где у него есть банковская гарантия, с просьбой о выделении ему дополнительных средств на продолжение работ по ремонту моста. Как мы знаем, подрядчику был перечислен аванс в 198 миллионов рублей, а работы выполнены на сумму менее 30 миллионов. Я допускаю, что подрядчик мог потратить больше средств, чем та сумма, о которой он отчитался, но это же не 170 миллионов! И здесь возникает вопрос: где деньги? Мэр Парахин на это сказал, что в течение двух-трех дней будет дан четкий ответ, в том числе и о том, в каком русле мэрия будет продолжать работу по данному объекту. Мы понимаем, что, если сейчас будет разорван контракт с подрядчиком, то мы уже получим затягивание сроков ремонта, потому что 30 дней уйдет только на расторжение контракта, а еще нужно будет время на составление проектной и сметной документации (стройматериалы очень сильно подорожали, и стоимость моста может вырасти до неопределенного размера), а еще нужно время на различные согласования, на проведение торгов… Поэтому мэрия должна принять серьезнейшее решение – как дальше быть с ремонтом моста, чтобы мы не ушли в долгострой и жители Орла годами не страдали в пробках. Бездействовать дальше власть не может. Справедливая команда в любом случае будет требовать созыва сессии горсовета – либо очередной, либо внеочередной, на которой должно быть принято конкретное решение. Затягивать процесс ни в коем случае нельзя.

Игорь Коновалов:

— Я в очередной раз поднял вопрос по ремонту улицы Октябрьской. Часть этой улицы входит в мой избирательный округ, и жители постоянно ко мне обращаются, так как испытывают множество неудобств. Как мы видим, подрядчик не укладывается в сроки, которые прописаны в контракте. Администрация обещала нам, что Октябрьская будет отремонтирована к середине августа. На сегодняшний день мы уже перешли середину августа, а одна из центральных улиц города до сих пор находится в ненадлежащем виде. Мэр пообещал, что к подрядчику будут применены штрафные санкции, а также сказал, что у него тоже есть вопросы к качеству ремонта этой улицы. Ждем. Но пока это только обещания.

Виктор Панухник:

— Процесс ремонта Красного моста затянулся и, похоже, затянулся надолго. В связи с этим я напомнил мэру Парахину о предложении Справедливой команды навести понтонный мост через Оку, который очень нужен городу. В ответ он сказал, что этот вопрос необходимо согласовывать с ГИБДД, и что вряд ли ГИБДД разрешит, но давайте вспомним, что когда-то ГИБДД не согласовывало ярмарку на Приборостроительной. А потом выяснилось, что она может там находиться. То есть все можно сделать, нужно только серьезно этим заниматься. В принципе встреча прошла в конструктивном ключе, но Справедливая команда в любом случае будет настаивать, чтобы вопрос по ремонту Красного моста обязательно был вынесен на сессию горсовета. Как бы это кому не казалось неудобным.