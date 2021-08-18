18 августа 2021



Депутаты спрашивали – мэр обещал

О чем Справедливая команда беседовала с Юрием Парахиным

№28 (652) от 18 августа 2021 г.

Во вторник депутаты Справедливой команды горсовета встретились с мэром Орла Юрием Парахиным. Встреча не была запланирована и прошла, так сказать, экспромтом. Изначально депутаты намеревались нанести визит председателю Орловского горсовета Василию Новикову, но того не оказалось на месте. Отсутствовал и его первый заместитель Владимир Негин. Поэтому депутатам так и не удалось прояснить вопрос, ради которого, они, собственно, и пришли в мэрию: когда именно состоится сессия горсовета, на которой должно быть принято решение о том, что делать дальше с ремонтом Красного моста, и в частности, как строить отношения с подрядчиком – ООО «Ремпецмост». Напомним, две недели назад на внеочередной сессии горсовета «горячие» проблемы Красного моста обсуждались в разделе «разное», то есть никаких решений не принималось. Тогда предгорсовета Василий Новиков пообещал, что через две недели призовут к ответу перед депутатами и подрядчика и мэрию. Однако прошло две недели, а о созыве августовской сессии пока ничего не слышно. Между тем за это время директору фирмы-подрядчика успели предъявить обвинения по двум статьям Уголовного кодекса за «заслуги» при ремонте моста «Дружба» и Красного моста. Понятно, что в таких условиях, да еще и во время избирательной кампании, далеко не все готовы публично обсуждать один из самых острых вопросов городской жизни. Особенно это касается тех депутатов и чиновников, кто на протяжении долгого времени старательно закрывал глаза на очевидные факты и предупреждения, делал вид, что все идет по плану и заявлял о полном доверии как к подрядчику, так и к заказчику. В общем, сессия сейчас явно не вписывается в чьи-то планы. И когда она состоится и состоится ли вообще, депутатам Справедливой команды пока никто не ответил. А вот ответы на ряд вопросов, заданных мэру Парахину, они получили. Итак, о чем депутаты спрашивали мэра, и что он им отвечал, «Орловской среде» рассказали Игорь Рыбаков, Сергей Елесин, Игорь Коновалов и Виктор Панухник. Добавим, что депутат Евгений Косогов беседовал с мэром о бедственном положении МУП ТТП, о чем рассказал в своем комментарии, опубликованном на странице 3.

 

Игорь Рыбаков:

— Так как мы не застали на месте председателя горсовета Новикова, мы пришли в приемную к мэру Парахину. В кабинет к себе он нас не пригласил, сославшись на то, что там у него на столе лежат какие-то секретные документы. Видимо, его кабинет – это спецобъект. Туда не всякий может войти, а только те, у кого есть карты для кодового замка. Наверное, особо приближенные. Остальные должны нажать кнопочку и ждать, когда откроют. Нас пригласили в малый зал администрации, туда же мэр позвал свою пресс-службу, все снималось на камеру. Депутаты Справедливой команды задали злободневные вопросы. Прежде всего – о ситуации с ремонтом Красного моста. Он обещал, что на сессии все объяснит. Были вопросы и по мосту Дружбы, и по ремонту улицы Октябрьской, по ситуации в ТТП… Я задал вопрос, который давно волнует жителей моего округа. Часть улицы Мезенской полностью разбита. Отремонтировать ее обещают годами – и ничего не делается. И сказал Парахину: «Дайте слово, что вы сделаете улицу Мезенскую». Он записал и ответил, что вопрос решится в ближайшее время, как я понял в течение нескольких недель. А я предупредил, что если улицу не отремонтируют, то мы вместе со всеми жителями этого квартала придем к нему на личный прием и будем требовать выполнения многолетних обещаний. В общем, встреча прошла мирно, спокойно, по-деловому.

Сергей Елесин:

— Справедливая команда пришла к мэру Парахину, чтобы заранее обсудить вопросы, которые выносятся на августовскую сессию горсовета. Меня и моих избирателей в преддверии осенне-зимнего сезона в первую очередь интересует вопрос о перспективах работ на Красном мосту. Это основная транспортная артерия города, и состояние моста, трафик очень беспокоит орловчан. Я и мои коллеги из Справедливой команды неоднкратно выносили вопрос о Красном мосте на сессии горсовета. На прошлой сессии мэр обещал, что окончательное решение по подрядчику будет принято в конце августа. И чтобы не получилось, что к концу августа никаких решений не принято, мы и решили пообщаться с мэром до сессии. У нас получился диалог, мы задали вопросы и по ряду позиций получили ответы. В частности, выяснилось, что подрядчик с Красного моста обратился в свой банк, где у него есть банковская гарантия, с просьбой о выделении ему дополнительных средств на продолжение работ по ремонту моста. Как мы знаем, подрядчику был перечислен аванс в 198 миллионов рублей, а работы выполнены на сумму менее 30 миллионов. Я допускаю, что подрядчик мог потратить больше средств, чем та сумма, о которой он отчитался, но это же не 170 миллионов! И здесь возникает вопрос: где деньги? Мэр Парахин на это сказал, что в течение двух-трех дней будет дан четкий ответ, в том числе и о том, в каком русле мэрия будет продолжать работу по данному объекту. Мы понимаем, что, если сейчас будет разорван контракт с подрядчиком, то мы уже получим затягивание сроков ремонта, потому что 30 дней уйдет только на расторжение контракта, а еще нужно будет время на составление проектной и сметной документации (стройматериалы очень сильно подорожали, и стоимость моста может вырасти до неопределенного размера), а еще нужно время на различные согласования, на проведение торгов… Поэтому мэрия должна принять серьезнейшее решение – как дальше быть с ремонтом моста, чтобы мы не ушли в долгострой и жители Орла годами не страдали в пробках. Бездействовать дальше власть не может. Справедливая команда в любом случае будет требовать созыва сессии горсовета – либо очередной, либо внеочередной, на которой должно быть принято конкретное решение. Затягивать процесс ни в коем случае нельзя.

 Игорь Коновалов:

— Я в очередной раз поднял вопрос по ремонту улицы Октябрьской. Часть этой улицы входит в мой избирательный округ, и жители постоянно ко мне обращаются, так как испытывают множество неудобств. Как мы видим, подрядчик не укладывается в сроки, которые прописаны в контракте. Администрация обещала нам, что Октябрьская будет отремонтирована к середине августа. На сегодняшний день мы уже перешли середину августа, а одна из центральных улиц города до сих пор находится в ненадлежащем виде. Мэр пообещал, что к подрядчику будут применены штрафные санкции, а также сказал, что у него тоже есть вопросы к качеству ремонта этой улицы. Ждем. Но пока это только обещания.

Виктор Панухник:

— Процесс ремонта Красного моста затянулся и, похоже, затянулся надолго. В связи с этим я напомнил мэру Парахину о предложении Справедливой команды навести понтонный мост через Оку, который очень нужен городу. В ответ он сказал, что этот вопрос необходимо согласовывать с ГИБДД, и что вряд ли ГИБДД разрешит, но давайте вспомним, что когда-то ГИБДД не согласовывало ярмарку на Приборостроительной. А потом выяснилось, что она может там находиться. То есть все можно сделать, нужно только серьезно этим заниматься. В принципе встреча прошла в конструктивном ключе, но Справедливая команда в любом случае будет настаивать, чтобы вопрос по ремонту Красного моста обязательно был вынесен на сессию горсовета. Как бы это кому не казалось неудобным.

 

Раскадровка по Фрейду?
Ни полномочий, ни обязанностей…
Не верь глазам своим
Опубликовано 18 Авг 2021 в 15:29. В рубриках: Политика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 171

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