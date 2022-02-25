Депутаты все же согласовали повышение квартплаты

Сегодня, 25 февраля большинством голосов (24 за, 6 против и 1 воздержался) орловский горсовет согласился с необходимостью повысить плату за помещение. В теории решение распространяется только на собственников, не определившихся с выборов УК, и на нанимателей в многоквартирных домах. Но по факту все орловские УК автоматом повысят плату на основании решения горсовета.

Депутаты сделали оговорку, что главное слово в решении этого вопроса по-прежнему принадлежит собственникам квартир. Размер этой платы (включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) определяется по решению общего собрания собственников жилых помещений.

Только, если собственники помещений в многоквартирном доме на своем общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, её должен установить орган местного самоуправления.

«После предлагаемой индексации, размер платы за ремонт и содержание жилого помещения в городе Орле составит 15 рублей 80 копеек за 1 кв. м. (по благоустроенной квартире, с лифтом, центральным горячим водоснабжением, ванной, природным газом. То есть действующая плата повышается на 9,08%», — доложил депутатам заместитель мэра Орла Алексей Степанов.

В пресс-службе горадминистрации уточнили, что если применять новый тариф к реальной ситуации, то плата за среднестатистическую квартиру площадью 52 кв.м с центральным горячим водоснабжением, ванной комнатой, природным газом, доступом к лифту и мусоропроводу увеличится на 68,42 рублей и составит 821,70 рублей в месяц.

Таким образом, с учетом повышения на 9,08%, плата по разным категориям домов составит:

в 2-хэтажном доме с центральным отоплением, холодным водоснабжением, центральным водоотведением – 10,22 рублей в месяц с кв. м (9,37 рублей до повышения);

в 5-тиэтажном доме с центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, центральным водоотведением – 10,99 рублей (10,08 рублей до повышения);

в 9-тиэтажном доме с центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, центральным водоотведением, лифтом – 15,80 рублей (14,49 рублей до повышения);

в 16-тиэтажном доме с центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, центральным водоотведением, лифтом, котельной – 22,43 рубля (20,56 рублей до повышения).

Обсуждая вопрос ряд депутатов посчитали, что управляющие компании не хотят организовывать собрания собственников для обсуждения размера платы за содержания жилья, а предпочитают переложить ответственность на городской Совет.

Однако большинство депутатов высказались, что дальнейшее откладывание этого вопроса просто опасно. Подробнее — какие аргументы звучали на сессии за и против этого решения — мы расскажем в ближайшем выпуске нашей газеты.