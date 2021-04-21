Депутаты выходят в рейды

№14 (638) от 21 апреля 2021 г.

Когда несколько недель назад в Орле начался ямочный ремонт вдребезги разбитых городских дорог, мэр Орла Парахин, помнится, призвал горожан взять процесс латания многочисленных ям под общественный контроль. Что немедленно и сделали депутаты Орловского горсовета из Справедливой команды. В прошлом выпуске ОС мы рассказали, как депутат Евгений Косогов снял мини-фильм о «нанотехнологиях» ямочного ремонта на улице Васильевской. На прошлой неделе депутат со съемочной группой переместился на улицу Советскую, а его коллеги Виталий Рыбаков и Константин Клепов проинспектировали, как ремонтируют улицы в Заводском районе Орла. И тоже сняли об этом видеоролик.

Пособие для подрядчиков

https://www.youtube.com/watch?v=94ljmCjvQzo

Итак, ночью 11 апреля очередная подрядная организация приступила к ямочному ремонту дорожного полотна на ул. Советской. Вслед за подрядчиками на объект прибыл и депутат, руководитель общественного движения «Без Ям Орловщина» Евгений Косогов, который, по его словам, счел своим долгом проконтролировать, как проводится ямочный ремонт и как расходуются выделенные не него деньги. Надо сказать, что Косогов оказался единственным контролером на объекте – куратор из УКХ, как и ранее, на улице Васильевской, отсутствовал.

И опять же, как и на Васильевской, при ремонте ям на Советской были допущены нарушения технологии: основание карты не пролили битумом сплошь, как положено, а нанесли его тонкой струйкой, из лейки, кромка ямы не обработана, от нее откалываются куски грязи.

Буквально через несколько минут видеокамера зафиксировала, как не пролитую битумом и не обработанную яму закатали асфальтом, что дает почти стопроцентную гарантию: долго такой ремонт не продержится. Как заметил депутат, ямочный ремонт по такой «нанотехнологии» в городе Орле делается постоянно.

Примечательно, что представитель подрядчика, который находился на объекте, визиту депутата и съемочной группы явно не обрадовался, отказался сообщить название подрядной организации, пытался грубить депутату, после чего спрятался в кабине грузовика.

— Вот так ведут себя подрядчики с депутатами, вот так эти люди наплевательским образом расходуют бюджетные средства, выделенные из бюджета города Орла на проведение ямочного ремонта. Ежегодно десятки миллионов рублей налогоплательщиков расходуются неэффективно и даже преступно. Мы составим письменное обращение на имя мэра города Орла Парахина и будем требовать, чтобы работы на данном участке были переделаны за счет подрядной организации в полном объеме, — заявил Косогов.

И действительно, спустя три дня, 14 апреля, ночью, под контролем депутатов подрядная организация в полном объёме за свой счёт переделала участок дороги по ул. Советская, сообщил Евгений Косогов в очередном видеоролике. К слову, на этот раз подрядчики скрываться не стали: перед камерой появился директор ООО «Горстрой», который сообщил, что подрядчик исправляет допущенные ошибки, и пообещал, что в дальнейшем таких ошибок совершать не будет.

— К сожалению, я не присутствовал в момент проведения работ, и старший на этом объекте допустил халатность. Ему был вынесен выговор и лишены премии все сотрудники, которые работали в этот день, — пояснил руководитель подрядной организации. – Я лично обязуюсь контролировать каждый участок работ при укладке асфальта во избежание таких последствий.

(Заметим, что синхронно с записью «покаяния» подрядчика в сюжете демонстрируются кадры из первого видеоролика, где представитель подрядной организации препирается с депутатом. И этот представитель имеет удивительное сходство с гендиректором фирмы, который, по его словам, на объекте не присутствовал. Видимо, сходство действительно случайно. – Прим. ред.)

Депутат Косогов в свою очередь пообещал, что ремонт дорог будет взят под тотальный контроль:

— Мы будем требовать и добиваться, чтобы в городе Орле подрядные организации производили только качественный ямочный ремонт. А также, чтобы гарантия на ямочный ремонт была увеличена с одного года до двух-трех лет.

Одним из героев видеоролика стал представитель УКХ города Орла Андрей Гладенко, которого Евгений Косогов попросил пояснить, почему контролер из УКХ отсутствовал на объекте во время проведения ямочного ремонта.

— Штат дорожного отдела Управления коммунального хозяйства сейчас не укомплектован, — ответил Гладенко, — люди уволились. И один из сотрудников в этот день присутствовал при фрезеровании улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». То есть одновременно невозможно заниматься 11-ю объектами одному человеку.

В свою очередь депутат предложил чиновнику установить на объектах видеорегистраторы и обязать подрядчика снимать весь процесс производства ремонтных работ.

В финале ролика Евгений Косогов продемонстрировал наглядное пособие для подрядчиков о том, как как необходимо производить качественный ямочный ремонт дорог в г. Орле и на какие особенности стоит обращать внимание при контроле за проведением работ! Надеемся, оно будет полезно как дорожникам, так и жителям города Орла, которых депутат Косогов призвал сообщать о замеченных ими нарушениях при проведении ямочного ремонта и присылать фото и видео нарушений на электронную почту общественного движения «Без Ям Орловщина» beziam@mail.ru.

Видеоролики Евгения Косогова можно посмотреть на YouTube-канале «Народный депутат Евгений Косогов» https://www.youtube.com/watch?v=t4XiqnlZzJA

«Ямы имени первого космонавта»

Именно так называется видеоролик, который сняли депутаты горсовета Виталий Рыбаков и Константин Клепов. 3 апреля 2021 года они провели совместный рейд по улицам Заводского района, непосредственно прилегающим к мосту «Дружба», так как именно сюда был направлен поток общественного и частного транспорта в связи с перекрытием Красного моста.

https://www.youtube.com/watch?v=rmaId18K7yw

— На улице Гагарина в настоящее время существенно увеличился поток пассажирского автотранспорта, — рассказал зрителям депутат Клепов. — Мы решили оценить ее состояние и увидели колоссальное количество ям. Дорога находится в разрушенном состоянии. Некоторые из ям мы не смогли измерить даже двухметровым правилом.

— На улице, названной в честь первого космонавта, который 60 лет назад совершил свой героический подвиг, дорожное полотно не соответствует нормам. Вся проезжая часть в ямах, которые просто не позволяют машинам двигаться.

В аналогичном состоянии и улица Городская, состояние которой зафиксировал на камеру депутат Виталий Рыбаков:

— Ямы на дорогах появляются регулярно в одних и тех же местах. А их глубина практически везде составляет 12 сантиметров. Складывается впечатление, что в нашем городе приняли ГОСТ для поврежденных дорог. Износ проезжей части улицы Городской первыми ощутили на себе жители микрорайона Лужки. Автолюбители вынуждены выезжать на полосу встречного движения, что создает аварийные ситуации.

— Как мы видим, администрация города, несмотря на громкие заявления мэра Парахина и его первого заместителя Минкина, не подготовилась должным образом к изменению движения транспорта, хотя о планах реконструкции Красного моста было известно еще год назад, — пришел к выводу Виталий Рыбаков.

— Последние 10 лет мы постоянно слышим о новых технологиях. Не обходят эту тему и Клычков с мэром Парахиным. Но по факту мы видим, что ни о каких новых технологиях не может идти речи, поскольку даже для реализации старых технологий нет инструмента, — заявил Рыбаков и подкрепил свое заявление видеокадрами ремонтных работ, которые выполняют сотрудники Спецавтобазы, укладывая асфальт в яму при помощи совковой лопаты. На вопрос депутата, есть в бригаде дисковая пила, представитель предприятия ответила отрицательно.

— В данном случае речь идет не о каком-то нерадивом подрядчике, а о муниципальном предприятии, — обратил внимание депутат, заметив, что даже при наличии инструмента нарушение технологии ремонта, а проще говоря, укладка асфальта в воду не спасет ситуацию. – Как старая администрация Александра Муромского, так и новая администрация протеже Клычкова Юрия Николаевича Парахина не способна или не желает навести порядок на улицах города Орла, констатировал Рыбаков. – Шесть месяцев работы «профессионалов» новой администрации Юрия Парахина показали ее полную несостоятельность. И, по моему мнению, таких управленцев надо срочно менять!

Уважаемые жители Орловской области!

Если вы стали свидетелями некачественной работы при ремонте дорог, присылайте видеоматериалы с нарушениями на электронные адреса

deputatribakov@gmail.com

beziam@mail.ru

Только вместе мы сможем навести порядок в нашей области!