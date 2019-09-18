Депутаты взялись наводить порядок в муниципальном жилищном фонде

Депутаты городского совета объехали несколько адресов, где расположены муниципальные квартиры. На Тамбовской 6 находятся 8 свободных от проживания квартир. Всего там более 30 муниципальных квартир, т.е. 37% от общего количества. Напомним, что в мае этого года, когда туда приезжал депутат Александр Головин, от ряда свободных помещений сотрудники УКХ не смогли найти ключи. Кроме того, тогда же народный избранник на профильном комитете рассказал о том, что одну из квартир облюбовали голуби. Войдя туда во время последней инспекции все присутствующие убедились, что ничего не изменилось. Помещение по-прежнему остается в неудовлетворительном состоянии. Не лучшим образом выглядят и остальные квартиры. Хотя на ремонт муниципального жилья выделяются неплохие деньги: 2018 год – 2 млн рублей, 2019 – 1,5 млн рублей. За эти средства можно было привести их поэтапно в надлежащее состояние и передать людям остро нуждающимся в этом.

— В Орле у нас более 9 тыс. муниципальных квартир, общей площадью 424 040, 68 кв. м. За 9 месяцев этого года по оплате за найм начислено 16 млн 862 тыс. рублей, в городскую казну поступило 14 млн 951 тыс. рублей. Недоимка по оплате за найм по состоянию на 1 сентября составила немногим более 21 млн рублей и увеличилась на 1 млн 872 тыс. рублей по сравнению с началом года. Мы видим устойчивую тенденцию к увеличению задолженности: с 1,2 млн рублей по состоянию на 1 января 2015 года до 21 млн рублей на 1 сентября 2019 года или в 17,6 раза. Считаю, что УКХ не принимает действенных мер для сокращения этой задолженности. Кроме того, вызывает множество нареканий и состояние муниципального жилищного фонда. Считаю, что необходимо провести инвентаризацию всего муниципального фонда, в том числе и свободного от проживания. Навести там порядок, подготовить сметную документацию и изыскивать финансовые средства, — рассказал

мэр Орла Василий Новиков по итогам инспекционной поездки.

А уже на на заседании профильного комитета в деталях был рассмотрен вопрос в сфере управления муниципальным жилым фондом. Свои претензии в адрес УКХ высказали заместитель председателя горсовета Владимир Негин, депутат горсовета Александр Головин.

Так, Владимир Негин не получил ответа по-поводу муниципальной квартиры по ул. Матвеева, которая расположена на его округе. А ситуация там просто детективная. Еще зимой, один из нанимателей срезал там батареи и продал их. В итоге было затоплено четыре нижних этажа.

По сей день, по мнению народного избранника, не были приняты соответствующие меры по отношению к этому жильцу. В случае, если все жители четырех этажей, которые были затоплены подадут в суд на муниципалитет, снова пострадает муниципалитет.

Владимир Негин подчеркнул, что фактически отсутствует контроль за муниципальным имуществом. Более того, по мнению народного избранника, таким образом городская власть несет репутационные потери и материальные убытки.

Его поддержал и Александр Головин. В качестве примера он привел ситуацию на ул. Тамбовской,6, где они вместе с мэром города Василием Новиковым побывали несколькими часами ранее. Помимо удручающего состояния жилья, была выявлена еще одна проблема — одна из квартир так и не выселена, а муниципалитет продолжает платить за коммунальные услуги. Также он обратил внимание на то, что сметы на ремонт «раздуты до небес». По мнению Александра Головина, УКХ составляет сметы на свое усмотрение.

Также он призвал привлечь к ответственности лиц причастных к этому и возместить причинённый муниципалитету ущерб.

Отчасти с депутатским корпусом согласился первый заместитель главы администрации Олег Минкин. Он рассказал, что планируется создание нового муниципального казенного учреждения (МКУ), в котором будут собраны функции по учету, инвентаризации и содержанию муниципального имущества. В настоящее время эти функции распределены между несколькими управлениями, что затрудняет работу и координацию всего процесса. Отмечено, что создана комиссия, которая изучает новую структуру. Скорее всего, в объединённое МКУ перейдут часть штата УКХ, УКСа и городской администрации.