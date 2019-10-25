Депутаты взялись за наведение порядка с муниципальным жильем

В Орле примерно 10 тыс. муниципальных квартир. По информации контрольно-счетной палаты города, только с четвертой частью из имеющегося муниципального жилого фонда, заключены договоры соцнайма. В 2019 году рабочей группой выявлено всего 2 свободных муниципальных жилых помещения. Хотя в результате анализа информации, представленной управляющими компаниями МУП ЖРЭП (З) и ООО «Первая городская управляющая компания», реестра муниципального жилья и списка свободных жилых помещений, ведение которых осуществляет МКУ «УКХ г.Орла», по состоянию на 01 октября 2019 года экспертно-аналитическим отделом горсовета выявлены 126 муниципальных жилых помещений, которые не имеют зарегистрированных граждан. Все вышеизложенные факты требуют со стороны учреждения проверки использования этих жилых помещений и принятия мер по вовлечению их в оборот.

Кроме того, установлено, что в результате ненадлежащего исполнения учреждением полномочий по управлению муниципальным жилым фондом, по жилым помещениям свободным от проживания граждан управляющие компании продолжают ежемесячно начислять плату за жилье и коммунальные услуги, что приводит к росту кредиторской задолженности учреждения перед управляющими компаниями. Так по состоянию на 01.10.2019 года по 126 рассматриваемым муниципальным жилым помещениям числится задолженность муниципалитета перед управляющими компаниями в размере 4,6 млн руб.

Отсутствие контроля со стороны учреждения за использованием гражданами муниципальных жилых помещений, и отсутствие взаимодействия с управляющими компаниями, приводит к тому, что граждане, заключившие договоры социального найма, проживают без регистрации по месту жительства и попросту не платят за жилье и коммунальные услуги, а управляющие компании в свою очередь выставляют счета муниципалитету, — отметили в пресс-службе облсовета.

Кроме того, в ходе заседания комитета выяснилось, что в администрации не хватает сотрудников, отвечающих за вопросы управления муниципальным фондам. К примеру в МКУ «УКХ г. Орла» всего два специалиста, курирующих столь ответственное направление.

Еще весной этого года первый заместитель главы администрации Олег Минкин анонсировал создание отдельной структуры, которая занималась бы исключительно муниципальным жилым фондом. К сожалению, пока этот вопрос так и не решен.

Как отметил заместитель председателя горсовета Владимир Негин: «необходимо ускорить вопрос организации структурного подразделения, исполняющего полномочия по управлению муниципальным жилым фондом и в срок до 14 ноября 2019 года направить свои предложения в горсовет». По его мнению, непростительно долго «раскачиваются» сотрудники администрации, а это приводит в первую очередь к потере бюджетных средств.

В конечном итоге народные избранники приняли решение вернуться к рассмотрению этого вопроса в ноябре. Правда, перед этим, администрации города будет необходимо провести проверку в отношении виновных лиц, допустивших нарушения, организовать регулярное взаимодействие между управляющими компаниями по вопросам учета освобождающегося жилого фонда, провести с коммунальными предприятиями сверку расчетов по задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги по свободным жилым помещениям жилищного фонда и принять меры к погашению сложившейся задолженности. Также депутаты рекомендовали провести проверку использования 126 муниципальных жилых помещений, выявленных комитетом в ходе взаимодействия с управляющими компаниями и сообщить им в срок до 14 ноября 2019 года и направить с управляющими компаниями по вопросу прекращения начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги по жилым помещениям, свободным от проживания. В числе приоритетных вопросов, администрации необходимо обязать граждан, заключивших договоры социального найма, оформлять регистрацию по месту жительства и осуществлять оплату за жилье и коммунальные услуги в соответствии со статьей 65 Жилищного кодекса РФ.