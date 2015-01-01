Депутаты задают Потомскому неудобные вопросы, а жители ставят «двойку»

Губернатор Вадим Потомский на очередной сессии облсовета подвел итоги работы областного правительства за 2016 год. Если кратко резюмировать его выступление, то в Орловской области жизнь становится все лучше и лучше.

В качестве примера особых успехов Вадим Потомский привел строительную отрасль. По его словам, в 2016 году введено 360 тысяч кв.м. нового жилья. Дальше последовал длинный перечень объектов, введенных в эксплуатацию к 450-летию города, благодаря чему действительно могла бы сложиться картина потрясающей эффективности. Если бы не одно «но» — качество сданных объектов. Такого количества скандалов, сопровождавших «юбилейные» стройки, орловцы еще не видели. Напомним, только по приблизительным оценкам правоохранительных органов, объем украденных на юбилейных объектах средств превысил один миллиард рублей. При том, что реальных посадок расхитителей государственных средств жители так и не увидели.

Также одним из локомотивов развития региона назван аграрный комплекс. Производство продукции сельского хозяйства составило 112% в действующих ценах к уровню 2015 года. Рекордный намолот зерна опять превысил 3 миллиона тонн. При этом губернатор в качестве примера эффективности выбрал гречиху, по производству которой наша область занимает третье место в РФ. Вот только на ценах в магазинах этот «рекорд» никак не отражается: ведь практически весь урожай гречихи вывозится на переработку за пределы региона. Но об этом, конечно, губернатор предусмотрительно умолчал. Как умолчал и о других многочисленных проблемах в сфере регионального АПК, начиная от загибающейся молочной отрасли и африканской чумы свиней, от которой регион «горит» уже три года, заканчивая недоступностью льготных кредитов для ведущих сельхозорганизаций, успешно развивающих житвотноводство.

Зато губернатор упомянул, что наша область улучшает свои позиции в различных рейтингах. Выполняем мы и всевозможные индикаторы. А по привлечению инвесторов мы вообще в числе лучших регионов в стране. Картина всеобщего благополучия, стабильности и процветания длилась практически весь доклад. Когда же начались вопросы, картина заиграла совсем другими красками. В частности, депутат Виталий Рыбаков как раз задал вопрос о привлечении инвестиций и поинтересовался, почему подчиненные Вадима Владимировича упорно отказываются давать ответ о конкретных проектах и цифрах по привлеченным инвестициям.

— 3 марта 2017 года я направил вам депутатский запрос с просьбой предоставить копии инвестиционных контрактов, которые заключены правительством Орловской области с 2014 года по настоящее время, — напомнил Рыбаков. — 17 марта я получил ответ на губернаторском бланке за подписью Бударина, в котором мне отказано в получении данной информации. Причем были выдвинуты дополнительные условия в виде согласований с неназванными организациями-инвесторами. Единственная честная фраза в документе — это констатация того, что инвестпроекты регулярно срываются из-за отсутствия денег у тех компаний, с которыми подписаны соглашения. Получается, что под одобренные вами проекты никто не хочет давать кредиты, а сами проекты экономически неэффективны. Вы отказываете мне в ознакомлении с этими документами и пытаетесь аргументировать отказ коммерческими интересами третьих лиц. Установление административных барьеров в получении этой информации является незаконным. Ответьте мне, на каком основании вами фактически были засекречены даже для нас, депутатов, документы правительства Орловской области, которые не имеют соответствующих грифов?

Губернатор ответил, что коммерческие проекты не любят гласности и поэтому детали инвестиционных соглашений разглашаться не будут. К тому же экономическая ситуация в стране нестабильная, поэтому многие проекты не доходят до стадии реализации. Признаться, такое безапелляционное заявление отдельных присутствующих повергло в шок: Орловский регион, как ни крути, не частная лавочка, и граждане, проживающие здесь, вправе знать, что происходит с его экономикой.

Депутат Игорь Рыбаков перечислил довольно внушительный перечень промахов областного правительства и лично Вадима Потомского:

— Уважаемый товарищ-губернатор, три года вы возглавляете Орловскую область. И можно подвести итоги. С вашим приходом значительно выросли налоги, долг Орловской области составляет около 16 млрд рублей, закрылись многие предприятия – «Орлэкс», «Дормаш», и это, несмотря на ваши обещания их поддержать. Где установленные теплицы, из которых вы обещали накормить всех огурцами и помидорами? С юбилейных объектов украден почти 1 миллиард рублей. В июле 2014 года правительство под вашим руководством заключило с Минстроем соглашения о строительстве жилья эконом-класса, взяли участок, придумали красивое название «Малый Петербург», до 1 июля осталось три месяца – область не получила ни метра. Вы и только вы ответственны за провал этой программы. Идет и продолжается давление на предпринимателей. Они вынуждены уходить в другие регионы и платить налоги там. Позорное, на мой взгляд, разжалование вас из подполковника в капитаны! Вы даже не выполнили простое обещание, данное вами – вернуть ярмарку выходного дня на улицу Приборостроительную. И я считаю, что вы сели не в свои сани. Признайте это и уйдите в отставку! — потребовал Игорь Рыбаков.

Вадим Потомский счел нужным прокомментировать лишь вопрос по строительству жилья эконом-класса. И комментарий этот был потрясающе неожиданным: оказывается, ни один регион не смог выполнить требование по строительству жилья ценой 30 тысяч за квадратный метр. И в этом плане Орловская область не исключение. В ближайшее время договор с АИЖК будет расторгнут, и область будет ждать решения профильного министерства об установке более реалистичной цены за квадратный метр.

Что касается отставки — губернатор заявил, что его выбрало население Орловщины и только орловцы вправе так ставить вопрос. Напомним, жители Орловской области этот вопрос уже поставили: в сентябре 2016 года около 15 тысяч человек подписались под петицией, которая была направлена в администрацию президента с просьбой отправить губернатора Орловской области Вадима Потомского в отставку. А недавний народный рейтинг губернаторов еще раз наглядно продемонстрировал отношение орловчан к работе главы Орловского региона.

P.S. Все неудобные вопросы, заданные губернатору Потомскому в ходе сессии облсовета — на сайте «Орлец» («Горькое послевкусие». Депутаты Рыбаковы раскритиковали отчет Потомского и предложили ему уйти в отставку orl.ec/index.php?title=Новости:Горькое_послевкусие

https://www.youtube.com/watch?v=F5rizf7nonM) а также на сайте «Орловской среды» http://orelsreda.ru/

Комментирует депутат Орловского областного совета Игорь Рыбаков:

-Когда губернатор Орловского региона официально заявляет депутатам о том, что субъекты РФ фактически провалили государственную программу строительства жилья эконом-класса, и Орловская область не исключение, к нему возникает ряд вопросов.

Почему он считает, что жители Орловской области и депутаты не интересуются тем, что происходит в соседних регионах, не читают газет, интернет-сайтов и не смотрят телевизор?

К примеру, 30 марта была широко освящена встреча полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Они обсудили вопросы реализации в Тульской области поручений Президента РФ. В ходе встречи Алексей Дюмин отметил, что ввод жилья эконом-класса в Тульской области в 2016 году составил 409 тыс. квадратных метров. Не говоря уже о том, что в соседней Тульской области в 2016 году было приобретено более 180 квартир для детей-сирот, заключены контракты на приобретение еще 254 квартир; что в 2016 году количество высокопроизводительных рабочих мест в регионе увеличилось на 2,4 тыс. единиц и составило более 190 тысяч. Думаю, целый ряд экономических показателей Тульской области, в том числе, и предельно низкий уровень долговой нагрузки (четвертое место в ЦФО) должен заставить губернатора Орловской области усомниться в собственной эффективности и компетентности.

В Курской области уже в 2015 году 70 процентов от общего объема введенного жилья составило жилье экономкласса стоимостью 30 тысяч рублей за квадратный метр. В рамках госпрограммы получили квартиры 630 нижегородских семей. Если смотреть статистику по регионам, то мы увидим, что тысячи квартир реализуются в рамках госпрограммы.

Так кем же провалена государственная программа? Руководством Орловской области? Тогда надо честно в этом людям признаваться, а не предоставлять недостоверную информацию. Вводить в заблуждение пятьдесят депутатов и представителей федеральных структур недопустимо. По этому поводу я намерен обратиться в администрацию президента.

Хуже не бывает

Портал Губернаторы.Ру опубликовал второй народный рейтинг губернаторов. Позиция губернатора Орловской области Вадима Потомского в нем не изменилась: как и в первом рейтинге он занимает последнее, 85-е место.

Напомним, цель народного рейтинга – максимально объективно оценить совокупность частных мнений о деятельности глав субъектов России и содействовать общественной прозрачности деятельности глав субъектов РФ.

Народный рейтинг губернаторов формируется путем расчета среднего арифметического всех засчитанных голосов посетителей портала Губернаторы.Ру. Сводная оценка главы субъекта РФ строится на основе «качественных оценок» по пятибалльной системе десяти ключевых параметров:

— уровень жизни населения в регионе;

— безопасность и экология;

— доверие к главе;

— качество дорог и инфраструктуры;

— соблюдение прав человека;

— борьба с коррупцией;

— информационная открытость;

— имидж и туристическая привлекательность региона;

— работоспособность главы;

— деловой климат.

Отметим, ни по одному из этих показателей губернатор Потомский не дотянул и до «тройки», а по большинству индикаторов – даже до «двойки».

Так, уровень его работоспособности посетители портала оценили в 2,43 балла (79-е место из 85). Остальные оценки – не лучше. За информационную открытость Потомский получил 2,07 балла (82-е место), за соблюдение прав человека – 2,36 балла (77-е место), за борьбу с коррупцией – 2,14 балла (83-е место), за качество дорог и инфраструктуры – 2,29 балла (78-е место). Имидж и туристическую привлекательность региона также не оценили – всего 1,93 балла (83-е место), и памятник Грозному не помог.

Оценка уровня жизни населения Орловской области составила 1,86 балла (82-е место). Соответственно уровню жизни посетители портала оценили и уровень доверия к главе региона – те же самые 1,86 балла (по этому индикатору у Потомского предпоследнее место).

На последнюю, 85-ю, позицию Потомского поставили по таким индикаторам, как безопасность и экология (1,71 балла) и деловой климат в регионе (1,93 балла).

В итоге Потомский заработал твердую «двойку» – точнее 2,06 балла в сводном рейтинге, став самым плохим губернатором России по народной версии.

Добавим, посетители портала имеют возможность не только оценивать деятельность глав регионов по ключевым индикаторам, но и оставлять отзывы о губернаторах. Единственный опубликованный отзыв о Потомском звучит так:

«Человек явно не понимает специфику региона, не способный анализировать и понимать ситуации, происходящие в мире и стране. Нет четкой и, главное, верной концепции развития вверенной области». Комментарии излишни.