Депутаты засомневались в эффективности энергосервисного контракта

Жаркие споры вокруг энергосервисного контракта, который был заключен в 2016 году, разгорелись на заседании профильного комитета горсовета. Как отметил председатель комитета Владимир Букалов, его смутил тот факт, что в 2020 году сумма на освещение увеличилась в сравнении с 2019 годом (2019 год — около 50 млн рублей, 2020 год — 75 млн рублей).

Депутатов пытался переубедить в обратном представитель УКХ. Он рассказал, что в 2015 году, например, городской бюджет на электроэнергию тратил 61,7 млн рублей, за обслуживание светильников 20 млн рублей. В 2019 году городская казна на все потратила 55 млн рублей. Однако эта псевдо экономия не впечатлила народных избранников. Их поддержал мэр Орла Василий Новиков.

— При подписании контракта нас уверяли, что будет значительная экономия, на деле же все выглядит немного иначе, — отмечает Василий Новиков.

Депутаты напомнили, что энергосервисный контракт повлек за собой множество критики со стороны горожан на плохо освещенные улицы и пешеходные переходы. После этого, ПАО «Ростелеком» провел работы по доумощнению светильноков на ряде улиц. В случае, если все городские улицы будут доумощнены, то сумма будет составлять столько же, сколько до подписания контракта. По итогам проведения комитета, депутаты попросили КСП Орла провести проверку УКХ по вопросу эффективности муниципального энергосервисного контракта с ПАО «Ростелеком», его полноты реализации, достигнутые результаты в экономии бюджетных средств, в улучшении освещения города. Народные избранники вернутся к рассмотрению этого вопроса по итогам проверки КСП.