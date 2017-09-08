Деревенский тупик

«Орловская среда-плюс», №1 (34) от 15 ноября 2017 г.

По статистике, в Орловском регионе около 83% овощей производится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) граждан; на собственных огородах и дачах выращивается почти 80% картофеля; на долю ЛПХ приходится около 85% яблок. Часть этой продукции используется гражданами для личного потребления, мизерная часть реализуется на рынках и ярмарках выходного дня, излишки пропадают.

Между тем те самые излишки «огородной» продукции, которой так не хватает горожанам, могли бы приносить селянам стабильный доход при условии создания в регионе перерабатывающих производств и заготовительных кооперативов. Земельные участки граждан, по сути, могли бы обеспечить их теми рабочими местами, ради которых жители села уезжают в Москву и соседние регионы. Крестьяне готовы выращивать овощи и картофель в объемах, которые в условиях импортозамещения необходимы государству, но проблема в реализации. В Орловской области эта проблема чиновников не волнует. Речи о промышленном развитии картофелеводства и плодоовощеводства и вовсе не идет.

Регион-реципиент

Если орловские «аграрные» чиновники вспомнят об объявленных правительством РФ ответных мерах на введение санкций против России, то у них должно возникнуть желание проанализировать, как в стране, и в Орловской области в частности, развиваются направления, импортозависимость по которым чрезвычайно велика.

Благодаря государственной политике поддержки плодоводческой отрасли самообеспеченность яблоками промышленного выращивания к 2017 году в целом по стране выросла почти на 10% и находится на уровне
37,1%. Что касается совокупного предложения, с учетом сборов в хозяйствах населения, то самообеспеченность яблоками собственного производства находится на уровне 60,1%.

Орловская область в обойму регионов-доноров по яблокам не попала. В 2016 году в хозяйствах всех категорий было произведено всего около 10 тыс. тонн яблок (55% к 2014 году – «спасибо» Потомскому и Бутусову, «поддержавшим» плодоводство), то есть по 13,2 кг на одного жителя области. И это при необходимой медицинской норме потребления 40 кг на человека в год. Но самый большой вопрос, дошли ли эти 10 тыс. тонн яблок до потребителей или большая часть их осталась падалицей в садах из-за неорганизованной системы сбыта (из общего объёма в личных подсобных хозяйствах граждан было произведено 8,5 тыс. тонн (85%).

Что делает правительство Орловской области, чтобы накормить своих граждан качественной свежей плодовой продукцией и продуктами её переработки, неведомо, но только в сетевых магазинах, на ярмарках выходного дня и рынках орловских яблок не встретишь. Есть яблоки, привезённые из Тульской области и выращенные из саженцев сортов ВНИИ селекции плодовых культур, который правительством области не поддерживается ни финансово, ни административно. У главного по АПК Бутусова на этот счет есть железный аргумент (теперь уже для врио губернатора Клычкова): официально ВНИИ – федеральное учреждение, как и Шатиловская опытная станция.

А как насчет поддержки сельхозтоваропроизводителей-садоводов? В соседней Тульской области ответственные чиновники такую возможность находят: в 2016 году там было произведено 35 тыс. тонн яблок, в 3,5 раза больше, чем в Орловской. Причём, в отличие от нашего региона, из общего объёма 24,8 тыс. тонн собрано в сельскохозяйственных организациях Тульской области (70,9%). Можно вспомнить и Липецкую область, производящую почти 50 тыс. тонн яблок, в том числе липецкими сельхозорганизациями производится 38 тыс. тонн яблок. Высокие темпы роста производства плодовой продукции в Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

О каком вкладе Орловской области в политику импортозамещения можно говорить, если плодовая продукция хозяйств населения практически не участвует в формировании рынка, не попадает в торговые сети, реализуется в незначительных объемах на локальных рынках, да и то в сезон сбора. В регионе практически отсутствуют закупочно-сбытовые кооперативы, специализированные фруктохранилища; не внедрены современные технологии переработки яблок в целях получения того же пектина для фармацевтической, кондитерской и других видов промышленности.

Чиновники, работать не пробовали?

Что с овощами? Может быть, в овощеводстве Орловская область показала лучшие результаты? В Орловской области ежегодно производится около 80 тыс. тонн овощей, причем большая часть – 82,9 % – в ЛПХ. Для сравнения: в Брянской области овощей производится в 1,8 раза больше, в Липецкой области – в два раза, в Белгородской – в три раза.

Финансовая господдержка, направленная на развитие тепличного хозяйства в России, за последние два года дала заметный результат. Ежегодно в стране открываются новые предприятия по выращиванию овощной продукции в защищенном грунте. На начало 2016 года в России насчитывалось 181 тепличное предприятие, среди которых были как недавно открывшиеся, так и комплексы, работающие на протяжении десятков лет. Общая площадь действующих теплиц в стране на начало 2016 года составляла около 2880 гектаров, общая потребность для 100% закрытия потребности овощами закрытого грунта оценивается экспертами рынка в 7500–8000 га. За два года, 2014–2015, в стране введено 154 га производств защищённого грунта.

Орловской области в списке регионов, решающих проблему импортозамещения овощной продукции, по данным Росстата, нет. С 2013 по 2016 годы у Орловского региона стоят одни «баранки», «ноль» будет и по итогам 2017 года.

Зато неунывающий зампред по АПК Бутусов бодро рапортует новому начальству об успешных шагах по внедрению проектного управления в АПК. Ответа на вопрос, когда на орловских прилавках появятся свежие овощи, выращенные в ООО «АПК Кумир», ООО «Тепличный комбинат Орловский», ООО «Эко-продукт», ООО «Холдинг Полимер», ООО «Промпарк», у него нет.

Дмитрию Бутусову пора выйти из «проектного офиса»

Что же касается «второго хлеба», то орловцам по-прежнему остаётся надеяться на собственные огороды и дачи, где производится также почти 80% картофеля. Доля сельхозорганизаций и крестьянских хозяйств здесь также мала. Более того, прослеживается негативная тенденция сворачивания этого бизнеса сельхозорганизациями. Посевные площади под картофелем сокращаются. По информации «ОС», представители ООО «Скарлетт» объявили, что в Липецкой области предприятию предложены лучшие условия для ведения бизнеса. Так что относительно высокая обеспеченность по картофелю будет достигаться в основном за счёт личных подсобных хозяйств.

Для того чтобы участвовать в импортозамещении и обеспечивать занятость граждан на селе, таким образом сохраняя его, нашим высокопоставленным «аграрным» чиновникам нужно не проектные офисы создавать, а центр развития кооперативов, как в Липецкой области. Вымирающему орловскому селу необходимы кооперативные заготовительные предприятия с минимальными логистическими и посредническими издержками, консультативная помощь в вопросах производства, хранения, реализации продукции, в том числе по вопросам качества и соблюдения санитарных норм, свободный доступ к земельным ресурсам, снижение земельного налога в разы. Все это крестьянам должны обеспечить местные чиновники, отвечающие за развитие АПК. Может, господин Бутусов, наконец, выйдет из своего проектного «офиса» и попробует поработать, как это делают его липецкие коллеги?

Наталья Зарубина

Врезка

Липецкая область — лидер по числу кооперативов.

Кооперация поддерживается на региональном уровне с 2010  г. В  настоящий момент действует государственная программа Липецкой области «Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области», включающая мероприятия по поддержке кооперации до 2020  г.

Цель госпрограммы – развитие коллективных форм собственности для обеспечения занятости и повышения уровня жизни населения. Таким образом, в регионе развитие кооперации поддерживается, в первую очередь, для сохранения социальной стабильности на селе.

Ежегодный объем финансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы составляет от 110  до 125  млн руб. Общий объем финансирования на 7  лет реализации госпрограммы запланирован в размере 844  млн руб. Фактическое исполнение финансирования подпрограмм по кооперации по линии всех ведомств в 2015  г. приблизилось к 100%. Численность зарегистрированных кооперативов возросла с 2011  по 2015  гг. с  174  до 761, в том числе снабженческо-сбытовых – 391, кредитных  – 309, перерабатывающих – 61. В них вовлечено 28,3 тыс. личных подсобных хозяйств, 98 – крестьянских (фермерских) хозяйств и 377 – юридических лиц. Средний размер кооператива – 15-20 человек. На начало 2016 г. доля работающих кооперативов в Липецкой области составляла 82%. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах выросла за рассматриваемый период с 1,5 до 5,1 млрд руб.

В каждом муниципальном районе создан координационный совет по развитию кооперации. В  него входят руководители комитетов по экономике, сельскому хозяйству, ответственные за поддержку малого бизнеса. Желающие создать кооператив могут получить полный пакет типовых документов для регистрации кооператива. Регулярно проводится обучение, для чего в 2013 г. в регионе создан Центр развития кооперативов. Он проводит консультирование, информационную работу, оказывает методическую поддержку кооперативам. Зарегистрировавший кооператив может рассчитывать на грант на покрытие административных расходов (закупка компьютера, приобретение программного обеспечения) в размере от 70  до 300  тыс. руб. в зависимости от финансовых возможностей конкретного района. Далее кооператив может получать поддержку в областном фонде малого предпринимательства: микрозаймы на развитие материально-технической базы под 4% годовых, займы на пополнение оборотных средств под 7% годовых (для сравнения: банки выдают кредиты субъектам малого предпринимательства с процентной ставкой от 16  до 23% годовых). Существует система поручительства. Успешно работающий более 1 года кооператив может участвовать в конкурсе на получение гранта Минсельхоза на развитие материально- технической базы. В каждом сельском поселении региона создан кредитный кооператив, всего 320 кооперативов, в них около 24 тыс. членов. Развитие кредитной кооперации идет поэтапно: 1-й этап – расширение членской базы, 2-й этап – укрупнение, создание многоуровневой системы. Имеется уже 7  кооперативов второго уровня. Доля малых форм хозяйствования в производстве сельскохозяйственной продукции в регионе в 2015 г. составляла 32%, в том числе К(Ф)Х – 7%, ЛПХ – 25%. По овощам и картофелю доля малых форм хозяйствования составляет 83 и 81% соответственно, по мясу – 10, по молоку – 31, по подсолнечнику  – 21, по сахарной свекле – 10, по зерновым – 16%.

Социальный эффект от кооперации довольно заметен. Например, кооператив «Мечта» в Усманском районе Липецкой области имеет около 500  ассоциированных членов-производителей плодоовощной продукции. Кооператив формирует товарные партии овощей и реализует их на рынке и бюджетным предприятиям социальной сферы (больницам, детским садам), участвуя в тендерах на поставку товара.

По информации Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова (г. Москва) и управления сельского хозяйства Липецкой области.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2017 в 14:28. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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