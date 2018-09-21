Деревья по дороге к Ясной Поляне угрожают обрывом ЛЭП

Представители ОНФ обратились к урицким чиновникам и энергетикам с просьбой опилить деревья вдоль линий электропередачи (ЛЭП) неподалеку от социальных объектов в поселке Ясная Поляна.

— К нам обратились жители поселка Ясная Поляна, которые рассказали, что есть вероятность того, что при сильном ветре социальные объекты и жилые дома могут остаться без электричества, так как в любой момент ветви стоящих рядом деревьев могут отломиться и упасть прямо на провода. Поселок расположен далеко от районного центра, поэтому необходимо не откладывать данную проблему на потом, а решить сейчас, – заметила член регионального штаба ОНФ в Орловской области Екатерина Глазкова.

По опасной линии электричество подведено к школе и ее столовой, медицинскому пункту, а также ряду жилых домов. Местные жители рассказали, что при сильном ветре ветви наклоняются к проводам, что приводит к замыканию.

— В конечном счете данная ситуация может привести к тому, что в домах жителей поселка выйдут из строя бытовые приборы. С наступлением зимы не опиленные ветви станут причиной постоянного замыкания проводов под тяжестью снега и наледи, – отметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Алексей Головин.

Помимо этого, активисты Народного фронта отметили, что среди образовавшихся зарослей проходит поверхностный газовый трубопровод сечением 50 мм. Трубопровод подведен к школьной столовой и медицинскому пункту. Не опиленные деревья могут при падении нанести вред и трубопроводу.