Деревья умирают молча





В Орле получила неожиданное продолжение тема заболеваний деревьев. Официально подвели итоги эксперимента с лечением каштанов от минирующей моли. Тем временем орловцы стали гораздо внимательнее относиться к «зеленым гигантам» и обнаружили еще массу различных заболеваний. В частности, на кленах нашли ржавчину, черную пятнистость и мучнистую росу. Насколько опасны эти напасти для жизни деревьев, что предлагают специалисты и каковы итоги эксперимента по лечению каштанов – все это рассказали местным СМИ на выездной встрече в сквере «Орлята» на Приборостроительной улице.

Клены будут жить еще долго

На выездную встречу глава городской администрации Александр Муромский пригласил журналистов всех изданий без исключения. А ответить на вопросы представителей прессы пригласили специалистов – доцентов кафедры защиты растений Орловского государственного аграрного университета (ОГАУ), кандидатов сельскохозяйственных наук Александра Осина и Леонида Еремина.

Черная пятнистость клена появляется, если листья заражены сумчатыми грибами. При этом источником их распространения является старая листва: если ее не убирать, то на следующую весну заражаются ближайшие растения. Эта болезнь относится к умеренно опасным и по большей части влияет только на декоративный вид дерева. Угроза для жизни кленов возникает только при поражении более 30% листовой поверхности. Пока же пятнистость серьезной угрозы не представляет: например, если сравнивать с той же минирующей молью, то в прошлом году каштаны уже к началу августа стояли без листвы. Пораженные клены до сентября сохранили весь свой зеленый наряд. Еще один важный момент – это зависимость заболевания от погодных условий. Если минирующая моль повреждает листву и в жару, и в прохладную погоду, то черная пятнистость проявляется не каждый год и может вообще пропасть без какого-то вмешательства людей. По мнению специалистов, в этом году ее возникновение спровоцировали резкие перепады температур и высокая влажность. Способов борьбы с черной пятнистостью много – от уничтожения всей опавшей листвы до применения различного рода фунгицидов. Однако фунгициды – самые дорогие из всех препаратов, поэтому они применяются в случае крайний необходимости. К тому же довольно проблематично обрабатывать взрослые деревья в черте города – напомним, инъекции против моли вводились в ствол, а фунгицидом придется обрабатывать всю крону сверху донизу. Кстати, никаких жалоб на ядовитые вещества, которыми лечили каштаны, от прохожих не поступало. Обработка фунгицидами потребует полностью перекрывать пешеходное движение по тротуарам, вдоль которых растут клены. И самое главное – зачем тратить и без того небольшие бюджетные средства на борьбу с болезнью, которая не угрожает жизни деревьев?

И ржавчина, и черная пятнистость, и мучнистая роса изначально появляются на другом растении-хозяине и уже потом перебираются на деревья. Например, мучнистая роса развивается на злаковых культурах, а затем заражает другие растения. Поэтому регулярная борьба с сорняками также поможет сдержать многие заболевания зеленых гигантов.

Каштаны тоже еще поживут

Во время выездной встречи рассмотрели итоги эксперимента по лечению городских каштанов. Напомним, в мае текущего года сотрудники МУП «Зеленстрой» пролечили от минирующей моли порядка 500 каштанов. Еще несколько сот деревьев за свой счет вылечили участники движения «Граждане Орла». Как мы уже писали в статье «В Орле объявили войну каштановой моли» в №33 (526) от 26 сентября 2018 г., стратегия комбинированного лечения каштанов была выбрана городскими властями после консультации со специалистами ОГАУ. Метод сочетал установку феромонных ловушек и инсектицидные инъекции. Леонид Еремин рассказал, что минирующая моль зимует в почве, а весной снова наносит вред деревьям. Поэтому всю опавшую с больных растений листву необходимо сжигать. Однако, разводить костры в черте города категорически запрещено. Листву вывозят на полигон. Между тем, специалисты настаивают именно на термическом уничтожении пораженной листвы, так как моль прекрасно летает, и вернуться, сладко перезимовав на свалке, и опять заразить деревья для нее – вообще не проблема.

Замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов рассказал, что в социальных сетях и даже в СМИ встречается мнение, будто мероприятия по лечению каштанов не приносят должных результатов. Однако, если сравнивать обработанные деревья с растениями контрольной группы в парке Победы, к которым лечение не применялось, можно заметить, что каштаны в парке сбросили листву к концу августа. В то время как на обработанных участках деревья сохранили листовые пластины до начала сентября. Поэтому на основе проведенного эксперимента лечение каштанов будет скорректировано и продолжено. В частности, будут смещены сроки начала лечения. В будущем введение инъекций начнут раньше, чем в этом году, – нужно успеть до цветения. Изменится и число уколов в зависимости от толщины ствола: тонкие будут сверлить меньше четырех раз, а толстые –больше. Также в следующем году приобретут более сильный инсектицид, а вот от феромонных ловушек, скорее всего, откажутся. Но никто не запрещает жителям самим приобретать относительно дешевые ловушки и уничтожать самцов моли для защиты каштанов в частном секторе и во дворах многоэтажек.

Мертвые ясени – мина замедленного действия?

Во время выезда в сквер «Орлята» никто не задался вопросом, а что делать с тысячами мертвых ясеней? К счастью, как раз об этом зашла речь в ходе заседания комитета горсовета по строительству. И вот тут-то вскрылись очень интересные детали. В Орле свыше 15 тысяч сухих аварийных деревьев, которые необходимо убрать. Желательно до того, как они упадут на чью-то голову или повредят имущество (а во время зимних метелей сгнившее у корня дерево может повалиться и на крышу припаркованного автомобиля, и на балкон соседнего дома). Между тем на снос одного дерева требуется сумма от 20 тысяч рублей и выше – все зависит от размера ствола и кроны. Но даже если считать по минимуму, то только на первоочередные работы по выпиловке сухостоя потребуется порядка 300 миллионов рублей! И это, повторюсь, на снос уже мертвых деревьев! Думаю, читатели уже догадались, что таких денег в городском бюджете нет, и вряд ли они появятся в ближайшее время. Тут хотя бы счета школ разблокировать!

Между тем есть мнение, что мертвые деревья могут быть опасны не только для людей, зданий и автомобилей. В мертвой древесине ускоренно начинают размножаться различные вредители, которые затем могут перекинуться с больных деревьев на здоровые. Поэтому, есть деньги или нет, замалчивать эту проблему нельзя. К тому же жители и так постоянно обращаются к депутатам с просьбой помочь спилить то одно, то другое сухое дерево. Так что городу просто необходима не только программа по спасению больных деревьев, но и по ликвидации мертвых, так как чем дольше они стоят, тем больше проблем может возникнуть.

Когда люди хуже вредителей

Еще одна очень важная тема была поднята председателем горсовета Василием Новиковым на его страничке в соцсети Фейсбук.

«Не раз я говорил о сохранении зеленых насаждений. Нередко можно увидеть аварийное дерево, которое стоит годами, и никто к нему не притрагивается. А между тем, к примеру, хорошее зеленое дерево, которое загораживает вывеску магазина, вырубают незамедлительно. Еще одно предпринимательское ноу-хау, которое недавно увидел. На пересечении улиц Горького и 60-летия Октября, рядом с остановками общественного транспорта, недалеко от пешеходного перехода, был установлен экран, который транслирует различные рекламные ролики. Рядом с этим объектом росли ивы и ель. Ивы вырубили, у ели срезали верхушку, чтобы не загораживала экран. Глубоко убежден, что баланс в этом вопросе необходимо соблюдать. Т.е. администрация должна принимать все меры для высадки новых зеленых насаждений взамен снесенных», – написал Василий Новиков.

Хотелось бы поподробнее остановиться на этой теме. Традицию уничтожения зеленых насаждений, которые закрывают вывески, как нам кажется, можно решить просто и эффективно. Поскольку ушлые бизнесмены каждый раз прикрываются тем, что спиленные деревья были больны, необходимо обязать их высаживать новые деревья точно в те же лунки, в которых росли якобы больные. Сейчас в нормативных документах этот момент четко не прописан. Теоретически взамен снесенных новые деревья сажают, но где и как это проконтролировать – неизвестно.

Многие орловцы застали советские времена, когда вдоль дорог высаживались пыле- и шумозащитные полосы из кустарников. Деревья, которые так мешают бизнесменам, собирают огромное количество выхлопных газов. Кроме того, на деревьях оседает пыль. В жаркие дни люди стараются ходить не по солнцепеку, а в тени от крон. Может быть, кого-то и радуют мертвые тротуары, замощенные плиткой. Но не все жители мегаполиса передвигаются по городу на автомобилях с кондиционерами. И раз уж на федеральном уровне принята программа создания комфортной городской среды, то пусть это будет действительно комфортно! В Орле почему-то в параметры комфортной среды попадают только плитка, скамеечки, урны, фонари и внезапно фонтаны. Деревья если и высаживаются, то без последующего ухода в виде полива. В итоге гибнет очень много саженцев. Хотя при надлежащем уходе этого можно было бы избежать. На днях пришлось наблюдать как дама с собачкой выдергивала колышки, к которым крепились новые деревца на бульваре Победы. А ведь их посадили меньше года назад! И, судя по планам, в Орле собираются обустроить еще несколько десятков общественных территорий. Вот только будут ли там расти деревья? Можете в качестве ответа на этот вопрос пройти по недавно отремонтированному бульвару Победы.

Сергей Миляхин