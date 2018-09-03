3 сентября 2018



Десять членов ОПГ подозреваются в организации и проведении незаконных азартных игр в Орле и области

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, состоящей из десяти местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, подозреваемые с декабря 2014 года по июль 2017 года, преследуя цель извлечения дохода, объединившись в организованную преступную группу, приобрели игровое оборудование и проводили незаконные азартные игры в девяти помещениях, расположенных в городе Орле и области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 03 Сен 2018 в 14:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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