Десять членов ОПГ подозреваются в организации и проведении незаконных азартных игр в Орле и области

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, состоящей из десяти местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

По данным следствия, подозреваемые с декабря 2014 года по июль 2017 года, преследуя цель извлечения дохода, объединившись в организованную преступную группу, приобрели игровое оборудование и проводили незаконные азартные игры в девяти помещениях, расположенных в городе Орле и области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует региональное СУ СК.