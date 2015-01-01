Детей из приемных и опекунских семей приглашают на «Пикник со старшим братом» (6+)

1 июня в Городском парке культуры и отдыха (у концертного зала «Юбилейный») пройдет благотворительная акция «Пикник со старшим братом» (6+). Праздник  (6+) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пройдет в Орле в третий раз.

К акции (6+) уже присоединились орловские предприниматели, творческие люди, волонтеры. Каждый готов внести посильную лепту: предоставить угощение, провести мастер-класс или конкурс, поиграть с детьми, принести подарки.  Так, представители одного из орловских автомобильных клубов расскажут об устройстве гоночных машин, разрешат ребятам посидеть на месте пилота в настоящем гоночном автомобиле. Детей ждет много сюрпризов.

На праздник (6+)приглашены около 70 детей, находящихся под опекой, воспитывающихся в приемных семьях, сообщает администрация г. Орла.

Начало мероприятия в 12.00.

 

В Болхове прикрыли продовольственный склад за антисанитарию
В Орле планируется строительство дороги по ул. Родзевича-Белевича
СУ СК по Орловской области возбудило уголовное дело по признакам налогового преступления
Опубликовано 30 мая 2018 в 12:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"