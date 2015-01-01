Детей из приемных и опекунских семей приглашают на «Пикник со старшим братом» (6+)

1 июня в Городском парке культуры и отдыха (у концертного зала «Юбилейный») пройдет благотворительная акция «Пикник со старшим братом» (6+). Праздник (6+) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пройдет в Орле в третий раз.

К акции (6+) уже присоединились орловские предприниматели, творческие люди, волонтеры. Каждый готов внести посильную лепту: предоставить угощение, провести мастер-класс или конкурс, поиграть с детьми, принести подарки. Так, представители одного из орловских автомобильных клубов расскажут об устройстве гоночных машин, разрешат ребятам посидеть на месте пилота в настоящем гоночном автомобиле. Детей ждет много сюрпризов.

На праздник (6+)приглашены около 70 детей, находящихся под опекой, воспитывающихся в приемных семьях, сообщает администрация г. Орла.

Начало мероприятия в 12.00.